Belépett 40 ezer ember a pénztárakba - ez a nagy érdeklődés oka

2025-ben látványosan megugrott az érdeklődés az önkéntes pénztárak iránt Magyarországon, különösen a nyugdíj- és egészségpénztáraknál. A friss adatok szerint rekord számú új tag csatlakozott, ami jól mutatja az öngondoskodás erősödését - írja a Biztosdöntés.hu. Több mint 40 ezer új belépőt regisztráltak tavaly az önkéntes nyugdíjpénztárak, amire hosszú évek óta nem akadt példa: közben majdnem 70 ezerrel nőtt, és új csúcsot döntött az egészségpénztárak taglétszáma is – hívja fel a figyelmet a portál.

A nyugdíjpénztár a megtakarítás és az öngondoskodás fontos eleme/Fotó: Shutterstock

A tagdíjbevételek mind a nyugdíjpénztáraknál, mind az egészségkasszáknál szép ütemben emelkedtek 2025-ben. A lakáscélú felhasználás lehetősége 108 milliárd forinttal apasztotta az önkéntes nyugdíjkasszák vagyonát, ám az így is új csúcsot ért el az év végén.

A bővülő tagságot nemcsak a hosszú távú megtakarítási célok, hanem az azonnal felhasználható szolgáltatások is ösztönözték.

A Magyar Nemzeti Bank most közölt adatai szerint a tagdíjbevételek közben nagyon jól alakultak az önkéntes nyugdíjkasszáknál. A tagok által fizetett tagdíj összege több mint 26 százalékkal, 166,5 milliárd forintra ugrott, míg a munkáltatói tagdíj-hozzájárulások összege 4,5 százalékkal emelkedett éves összevetésben, és 51,2 milliárd forintot tett ki - írja a portál.

Figyelemre méltó, hogy a tagdíjbevételek emelkedésével párhuzamosan tovább emelkedett, és új csúcsot döntött a befizetések utáni adó-visszatérítés összege is, és meghaladta a 22,3 milliárd forintot.

„A nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználásának átmeneti engedélyezése 107,8 milliárd forinttal apasztotta az egyenleget 2025-ben, ám a pénztárak által kezelt vagyon így is rekordot döntött decemberre, és elérte a 2412,5 milliárd forintot” – emeli ki a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

Megugrott a lakáshitel-törlesztések összege is

A jegybanki statisztikák szerint az önkéntes egészség- és önsegélyező pénztáraknak már közel 1,257 millió tagjuk volt 2025. végén, ami 5,8 százalékos – csaknem 70 ezer fős – emelkedést tükröz éves alapon. A taglétszám emelkedésével párhuzamosan a tagdíjbevételek is szépen nőnek az egészségpénztáraknál:

a tagok által fizetett tagdíj összege 16,3 százalékkal, 86,8 milliárd forintra,

forintra, míg a munkáltatói tagdíj-hozzájárulásoké 13,7 százalékkal, 11,4 milliárd forint közelébe emelkedett.

A szolgáltatási kiadásokon belül a két legnagyobb szeletet változatlanul a magánegészségügyi ellátás és a gyógyszerekre fordított kiadások támogatása adja az önkéntes egészségpénztáraknál. Különösen figyelemre méltó azonban, hogy a lakáshitel törlesztésére fordított összeg közel 1,9 milliárd forinttal nőtt 2025-ben, és – szintén új rekordot döntve – megközelítette a 4,9 milliárd forintot.