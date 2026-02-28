Belépett 40 ezer ember a pénztárakba - ez a nagy érdeklődés oka

Rendkívüli

„Megsemmisítjük a rakétáikat és a rakétagyártó iparukat!" – Trump megerősítette, hogy az Egyesült Államok részt vett az Irán elleni támadásban + videó

Soha nem látott ütemben bővül az önkéntes pénztárak tagsága Magyarországon. 2025-ben tízezrek csatlakoztak nyugdíj- és egészségpénztárakhoz, miközben a befizetések, az adó-visszatérítések és a kezelt vagyon is történelmi csúcsra emelkedett. A számok alapján egyre többen tekintenek a pénztárakra tudatos öngondoskodási eszközként – nemcsak nyugdíjcélra, hanem rövid távú pénzügyi megoldásokra is.

2026. 02. 28. 8:48
Elnézőbb az adóhivatal a tévedésnél. Forrás: Shutterstock
2025-ben látványosan megugrott az érdeklődés az önkéntes pénztárak iránt Magyarországon, különösen a nyugdíj- és egészségpénztáraknál. A friss adatok szerint rekord számú új tag csatlakozott, ami jól mutatja az öngondoskodás erősödését - írja a Biztosdöntés.hu. Több mint 40 ezer új belépőt regisztráltak tavaly az önkéntes nyugdíjpénztárak, amire hosszú évek óta nem akadt példa: közben majdnem 70 ezerrel nőtt, és új csúcsot döntött az egészségpénztárak taglétszáma is – hívja fel a figyelmet a portál. 

nyugdíjpénztár
A nyugdíjpénztár a megtakarítás és az öngondoskodás fontos eleme/Fotó: Shutterstock

A tagdíjbevételek mind a nyugdíjpénztáraknál, mind az egészségkasszáknál szép ütemben emelkedtek 2025-ben. A lakáscélú felhasználás lehetősége 108 milliárd forinttal apasztotta az önkéntes nyugdíjkasszák vagyonát, ám az így is új csúcsot ért el az év végén. 

A bővülő tagságot nemcsak a hosszú távú megtakarítási célok, hanem az azonnal felhasználható szolgáltatások is ösztönözték. 

A Magyar Nemzeti Bank most közölt adatai szerint a tagdíjbevételek közben nagyon jól alakultak az önkéntes nyugdíjkasszáknál. A tagok által fizetett tagdíj összege több mint 26 százalékkal, 166,5 milliárd forintra ugrott, míg a munkáltatói tagdíj-hozzájárulások összege 4,5 százalékkal emelkedett éves összevetésben, és 51,2 milliárd forintot tett ki - írja a portál. 

Figyelemre méltó, hogy a tagdíjbevételek emelkedésével párhuzamosan tovább emelkedett, és új csúcsot döntött a befizetések utáni adó-visszatérítés összege is, és meghaladta a 22,3 milliárd forintot.

„A nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználásának átmeneti engedélyezése 107,8 milliárd forinttal apasztotta az egyenleget 2025-ben, ám a pénztárak által kezelt vagyon így is rekordot döntött decemberre, és elérte a 2412,5 milliárd forintot” – emeli ki a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

 

Megugrott a lakáshitel-törlesztések összege is

A jegybanki statisztikák szerint az önkéntes egészség- és önsegélyező pénztáraknak már közel 1,257 millió tagjuk volt 2025. végén, ami 5,8 százalékos – csaknem 70 ezer fős – emelkedést tükröz éves alapon. A taglétszám emelkedésével párhuzamosan a tagdíjbevételek is szépen nőnek az egészségpénztáraknál:

  •  a tagok által fizetett tagdíj összege 16,3 százalékkal, 86,8 milliárd forintra, 
  • míg a munkáltatói tagdíj-hozzájárulásoké 13,7 százalékkal, 11,4 milliárd forint közelébe emelkedett.

A szolgáltatási kiadásokon belül a két legnagyobb szeletet változatlanul a magánegészségügyi ellátás és a gyógyszerekre fordított kiadások támogatása adja az önkéntes egészségpénztáraknál. Különösen figyelemre méltó azonban, hogy a lakáshitel törlesztésére fordított összeg közel 1,9 milliárd forinttal nőtt 2025-ben, és – szintén új rekordot döntve – megközelítette a 4,9 milliárd forintot.

Ugyan az év eleje nem számít kiemelt időszaknak az önkéntes pénztári akciók szempontjából, a BiztosDöntés.hu nyugdíjpénztári és egészségpénztári kalkulátorai szerint több kasszánál is futnak tagtoborzó kampányok. 

  1. Ami a nyugdíjpénztárakat illeti, az OTP Nyugdíjpénztár 2026. június végéig tartó, „Lepje meg duplán a munkavállalóit!” néven futó akciójában tízezer forint jóváírást kaphatnak az egyéni számlájukra azok az alkalmazottak, akiknek munkáltatója az OTP Nyugdíjpénztár munkáltató tagja, és juttatásként az OTP Nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulást vagy adományt választja. A jóváíráshoz az szükséges, hogy a munkáltató legalább 100 főt érintően kössön szerződést a szolgáltatóval, és vállalja, hogy havonta legalább 10 000 forint hozzájárulást, vagy adományt nyújt az érintetteknek.
  2. A Gondoskodás Nyugdíjpénztár június elsejéig futó játékában vásárlási utalványokat sorsolnak ki az új belépők között. A sorsoláson való részvételhez legalább 30 ezer forint befizetésnek kell teljesülnie, illetve az új pénztártagnak – a regisztráció mellett – elektronikus ügyintézést kell választania, és fel kell iratkoznia a pénztár hírlevelére is.
  3. Az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár március végéig tartó akciójában 10 ezer forintos tagdíj-jóváírást kaphatnak az új belépők. Ennek egyik feltétele, hogy a pénztártag a belépést követő harmadik hónap végéig legalább 30 000 forintot fizessen be online csatornán az egyéni számlájára.
  4. Az Allianz Nyugdíjpénztárnál – egyéb akciók mellett – ajánlóprogram is fut „Tag HOZZ tagot” néven: ennél, ha az új belépő és az ajánló tag is teljesíti a kért feltételeket, utóbbi 10 ezer forint értékű vásárlási utalványt kap.

Az egészségpénztárak is toboroznak

  1. Az egészségpénztárak közül az OTP Egészségpénztárnál egészen az idei év végéig tartó kártyaösszekötés akció fut: ennek keretében azok a pénztártagok, akik összekötik az OTP Egészségkártyájukat a bankkártyájukkal, és az összekötéses vásárlásaik meghaladják a 100 ezer forintot, visszakapják a 100 ezer forint feletti rész két százalékát.
  2. A Patika Egészségpénztár januártól indította el a Patika ePénztár applikációt, amelynek segítségével gyorsabban és kényelmesebben intézhetők az egészségpénztári ügyek. Így például ellenőrizhető az egyenleg, könnyen hozzáférhetők a pénztártag adatai és azonosítói, és persze digitálisan intézhető a számlák benyújtása is.
  3. A Prémium Egészségpénztárnál az új belépők 5 000 forint jóváírást kaphatnak, ha március végéig nyitnak számlát a pénztárnál. Az akció időszakában minden új belépő részt vesz a 10 millió forintért indított nyereményjátékban is.
  4. A Gondoskodás Egészség- és Önsegélyező Pénztárnál az új belépők 8 000 forintos vásárlási utalványt kaphatnak, ha április végéig nyitnak számlát, és teljesítik az egyéb feltételeket is.

