Elkezdődött a háborúellenes gyűlés Esztergomban, kövesse nálunk élőben! + videó

Élete dobása is kevés volt ahhoz, hogy élete meccse legyen + videó

A magyar férfi-kosárlabdaválogatott őrületes végjáték után kapott ki 74-71-re pénteken az olimpiai ezüstérmes francia csapattól Szombathelyen, a világbajnoki selejtezősorozat harmadik fordulójában. A mezőny legeredményesebb játékosa Perl Zoltán fejben már a vasárnapi visszavágóra készül, az élete legnagyobb dobását bemutató Maronka Zsombornak pedig a vereség ellenére is nagy lökést adott a meccs. A magyar csapat vasárnap újra a franciákkal játszik, a válogatott szövetségi kapitánya Gasper Okorn hangsúlyozta, hogy több dolgon is javítaniuk kell a franciák ellen.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 10:03
Élete legnagyobb dobását szerezte a magyar válogatott kosaras Maronka Zsombor Forrás: MKOSZ/Girgász Péter
Túlzás nélkül drámaian zárult a magyar férfi-kosárlabdaválogatott pénteki meccse az olimpiai ezüstérmes Franciaország ellen. Az utolsó percben három ponttal vezettek a vendégek. Hét és fél másodperccel a lefújás előtt az élete legnagyobb dobását bemutató Maronka Zsombor triplájával sikerült 71-71-re kiegyenlítette az állást, de négy és fél másodperccel a vége előtt a mezőny legjobbja, Francisco ugyancsak tripával válaszolt, így végül a franciák nyertek 74-71-re. A 21 pontos Perl Zoltán mellett a mezőny második legeredményesebb játékosa, a Hamburgban jászó Maronka Zsombor is értékelte a találkozót.

Perl Zoltán óriásit küzdött a századik válogatott meccsén, Maronka Zsombor pedig élete legnagyobb dobását szerezte a végjátékban.
Perl Zoltán óriásit küzdött a századik válogatott meccsén, Maronka Zsombor pedig élete legnagyobb dobását szerezte a végjátékban (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)

Perl Zoltán: Felvettük a versenyt a franciákkal

A Falco hátvédje, a századik válogatott meccsén szereplő Perl Zoltán szerint felvették a versenyt a francia csapattal.

– Nyilván nem örülünk a vereségnek, főleg, hogy egy karnyújtásnyira volt a hosszabbítás, de ők egy extra kosárral meg tudták nyerni a meccset. Nagyon büszke vagyok a csapatra, mert mindenki beleadott mindent és nem adtuk fel a egy pillanatra sem – árulta el a szombathelyiek kiválósága, aki dicsérte Maronka Zsombort.

– Pár dolgon finomíttunk. Az első félidőben sok dobásunk kimaradt, több nagyon üres helyzetből. A második félidőben hatékonyabbak voltunk, főleg Maronka Zsombor révén volt pár kintről szerzett kosarunk is – tette hozzá a 30 éves magyar válogatott kosárlabdázó.

Élete legnagyobb dobását szerezte Maronka Zsombor 

– Jó volt újra címeres mezben játsznani, de nagyon fáj ez a vereség. 

Régen nem éreztem magamat ennyire energikusan, a srácok végig küzdöttek, és azt gondolom, hogy ez egy nagy löketet adott nekem profi kosárlabdázóként és emberileg is.

Sajnos ez benne van a játékban, egy jó védekezés után egy jó támadás, erről szólt a meccs a legvégén – mondta el Maronka Zsombor, aki egy fantasztikus, egy lábról elengedett hárompontossal egyenlített ki az utolsó negyed végén. Az M4 Sport felvételén jól látszik, hogy csak egy hajszálon múlt, hogy két- vagy hárompontos kosár születik.
 

– Arra próbáltam figyelni, hogy a vonalon kívül legyek és még el tudjam dobni a labdát. Nem voltam biztos benne, hogy nem szabálytalankodnak-e velem szemben, de végül elengedtem, bement. Nem tudtam, hogy két vagy három pontot ér majd, de végül kiderült, hogy tripla volt, aminek nagyon örültem – nyilatkozta a 23 éves kosaras 

Maronka Zsombor a lefújás után nagyon szomorúan nyilatkozott, fájt neki a franciák elleni vereség
Maronka Zsombor a lefújás után nagyon szomorúan nyilatkozott, fájt neki a franciák elleni vereség (Fotó: MKOSZ/Girgász Péter)

Próbálok ott segíteni a csapatnak, ahol csak tudok. Ha most ezt kellett, akkor én így járultam hozzá, hogy eredményesebbek legyünk

 – zárta gondolatait a német Bundesligában pattogtató bedobó.

Vasárnap visszavágó Le Mans-ban

 A két gárda vasárnap ismét összecsap Le Mans-ban.

– Most próbálunk pihenni, regenerálódni. A franciák ellen mindig az a kulcs, hogy milyen energiaszinten milyen keményen tudsz játszani. Illetve volt egy számunkra meglepetést okozó taktikájuk támadásban, amivel elég sok problémát okoztak nekünk. Erre biztosan jobban felkészülünk az idegenbeli meccsen – hangsúlyozta Perl Zoltán.

A válogatott szövetségi kapitánya Gasper Okorn azt emelte ki a meccs után, hogy csapata soha nem adta fel a küzdelmet, és Maronka hihetetlen dobását is kiemelte, ami kellett az egyenlítéshez. Okorn szerint az Euroliga idei kiírásának egyik legjobbja, a  Zalgiris Kaunas légiósa Sylvain Francisco egy különleges kosaras, amit a meccs utolós tíz másodpercében is megmutatott, amikor a sarokból elsüllyesztette a győzelmet bebiztosító hárompontost. 

A magyarok edzője hangsúlyozta, hogy koncentráltabb támadójáték kell, és a lepattanózásban is fejlődniük kell. 

A franciák 42 lepattanójához képest a magyarok csak 25-öt szereztek. Folytatás vasárnap, immár Franciaországban.

A csoport első három helyezettje jut tovább a második körbe, ahol a H csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül majd egy hatosba, melyből az első három jut ki a világbajnokságra. A vb-t 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között rendezik Katarban.

Világbajnoki-selejtező, G csoport, 3. forduló

Magyarország–Franciaország 71-74 (15-16, 16-22, 16-17, 24-19)

A magyar csapat további menetrendje:

vasárnap, 18.00: Franciaország–Magyarország, Le Mans

július 3.: Finnország–Magyarország

július 6.: Magyarország–Belgium

A mérkőzés összefoglalója:

 

