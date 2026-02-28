Élete dobása is kevés volt ahhoz, hogy élete meccse legyen + videó

Túlzás nélkül drámaian zárult a magyar férfi-kosárlabdaválogatott pénteki meccse az olimpiai ezüstérmes Franciaország ellen. Az utolsó percben három ponttal vezettek a vendégek. Hét és fél másodperccel a lefújás előtt az élete legnagyobb dobását bemutató Maronka Zsombor triplájával sikerült 71-71-re kiegyenlítette az állást, de négy és fél másodperccel a vége előtt a mezőny legjobbja, Francisco ugyancsak tripával válaszolt, így végül a franciák nyertek 74-71-re. A 21 pontos Perl Zoltán mellett a mezőny második legeredményesebb játékosa, a Hamburgban jászó Maronka Zsombor is értékelte a találkozót.

Perl Zoltán óriásit küzdött a századik válogatott meccsén, Maronka Zsombor pedig élete legnagyobb dobását szerezte a végjátékban (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)

Perl Zoltán: Felvettük a versenyt a franciákkal

A Falco hátvédje, a századik válogatott meccsén szereplő Perl Zoltán szerint felvették a versenyt a francia csapattal.

– Nyilván nem örülünk a vereségnek, főleg, hogy egy karnyújtásnyira volt a hosszabbítás, de ők egy extra kosárral meg tudták nyerni a meccset. Nagyon büszke vagyok a csapatra, mert mindenki beleadott mindent és nem adtuk fel a egy pillanatra sem – árulta el a szombathelyiek kiválósága, aki dicsérte Maronka Zsombort.

– Pár dolgon finomíttunk. Az első félidőben sok dobásunk kimaradt, több nagyon üres helyzetből. A második félidőben hatékonyabbak voltunk, főleg Maronka Zsombor révén volt pár kintről szerzett kosarunk is – tette hozzá a 30 éves magyar válogatott kosárlabdázó.

Élete legnagyobb dobását szerezte Maronka Zsombor

– Jó volt újra címeres mezben játsznani, de nagyon fáj ez a vereség.

Régen nem éreztem magamat ennyire energikusan, a srácok végig küzdöttek, és azt gondolom, hogy ez egy nagy löketet adott nekem profi kosárlabdázóként és emberileg is.

Sajnos ez benne van a játékban, egy jó védekezés után egy jó támadás, erről szólt a meccs a legvégén – mondta el Maronka Zsombor, aki egy fantasztikus, egy lábról elengedett hárompontossal egyenlített ki az utolsó negyed végén. Az M4 Sport felvételén jól látszik, hogy csak egy hajszálon múlt, hogy két- vagy hárompontos kosár születik.



– Arra próbáltam figyelni, hogy a vonalon kívül legyek és még el tudjam dobni a labdát. Nem voltam biztos benne, hogy nem szabálytalankodnak-e velem szemben, de végül elengedtem, bement. Nem tudtam, hogy két vagy három pontot ér majd, de végül kiderült, hogy tripla volt, aminek nagyon örültem – nyilatkozta a 23 éves kosaras