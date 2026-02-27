Elmaradt az újabb magyar kosárcsoda, de állva halt meg a válogatott

A magyar férfi-kosárlabdaválogatott balós előjelekkel készült a pénteki vb-selejtezőre, hiszen két fontos játékosát, Vojvoda Dávidot és Nate Reuverst nélkülöznie kellett az olimpiai ezüstérmes Franciaország ellen. Ennek ellenére a találkozó előtt bizakodóak voltak a játékosok, akik nagyon számítottak a szurkolók támogatására a vasi vármegyeszékhelyen, hogy tovább folytatódjon a magyar kosárcsoda. Gaspern Okorn együttese korábban Finnországot győzte le hazai pályán, majd Belgium legjobbjait is sikerült felülmúlnia a nemzeti csapatnak. Így Szombathelyen sem lehetett más célja a magyar játékosoknak, minthogy legyőzzék a legjobbjait nélkülöző franciákat, s nagy lépést tegyenek a továbbjutás felé. Sajnos nem így történt.

A magyar férfi-kosárlabdaválogatott játékosa Golomán György sérülten is játszott, de sajnos elmaradt az újabb magyar kosárcsoda. Fotó: Nemzeti Sport / Dömötör Csaba

Messzinek tűnt az újabb magyar kosárcsoda

Az első negyed első két percében kiválóan kapta el a ritmust a magyar csapat, Golomán György hárompontosát követően Lukács Norbert szerzett két bravúrkosarat. A friss magyar válogatott Maronka Zsombor is villogott a meccs elején: a Hamburg légiósa két labdaszerzése és egy blokkja után a triplavonalról is betalált.

A franciákat azonban így sem tudta leszakítani a magyar csapat az első negyed feléhez érve.

A helyi szpíker szurkolásra buzdította a szombathelyi közönséget, akik a szokásosnál halkabban buzdították a kedvenceiket. A folytatásban a hazaiak szinte tiszta ziccerekig játszották ki az akcióikat, de sokat hibáztak, így mégsem tudták növelni a különbséget.

Maronka Zsombor jól kezdett, de korai volt még újabb magyar kosárcsodáról beszélni az első negyedben. Fotó: FIBA/Basketball

A negyed végéhez közeledve Paul Lacombe triplája két pontra hozta fel a franciákat, majd egy hazai eladott labda után Benjamin Sene büntetett a hárompontos vonalról. A negyed 15-16-os francia vezetéssel zárult. Az első játékrész végén Magyarország második magyar kutatóűrhajósa, Kapu Tibor is feltűnt az oldalvonal mellett, akit a hazai közönség tapssal köszöntött.

A második negyed elején még mindig zavaróan csendes volt a szombathelyi publikum, pedig nagyon kellett volna a biztatás Gasper Okorn tanítványainak. A Falco játékosa, Perl Zoltán faulttal együtt dobott kosarat, majd többször óriási csata alakult ki a hazaiak palánkja alatt, amiből sokszor a magyar csapat jött ki vesztesen. Gerald Ayayi közeli kosara után hét ponttal elhúztak a vendégek, Gasper Okorn időt kért, hogy rendezze a sorokat. A szünet után Sylvain Francisco hárompontosára a századik válogatott meccsén pályára lépő Perl Zoltán szintén egy triplával válaszolt. Az első negyed kiváló kezdése után azonban görcsössé vált a hazaiak támadójátéka, és védekezésben egyre többször hozták nehéz helyzetbe a mieinket a franciák magasemberei.

Somogyi Ádám negyedik gólpassza után Golomán György volt eredményes, majd egy szépségdíjas magyar kontratámadás után Maronka helyezte a gyűrűbe a labdát, négy pontra jöttek fel a hazaiak, jött is a franciák időkérése.

Ekkora már a hazai szurkolók hangját is jobban lehetett hallani, a „Ria, Ria Hungária” rigmus a lelátó mindkét oldaláról zúgott a negyed utolsó három percéhez érve. A folytatásban franciák már tíz ponttal is vezettek, de Lukács Norbert triplája a legjobbkor süllyedt el a vendégek gyűrűjében, akik a hátralévő időben megtartották az előnyüket, és 38-31-re vezettek az első két negyedet követően.