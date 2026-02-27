magyar férfi kosárlabda-válogatottSomogyi Ádámfrancia kosárlabda-válogatottkosárlabda vb-selejtezőPerl ZoltánArena Savaria

Elmaradt az újabb magyar kosárcsoda, de állva halt meg a válogatott

A két forduló után általános meglepetésre makulátlan mérleggel álló magyar férfi-kosárlabdaválogatott a Franciaország elleni két mérkőzéssel folytatja szereplését a világbajnoki selejtezőben. A szombathelyi találkozón sajnos elmaradt az újabb magyar kosárcsoda. Gasper Okorn együttese hiába küzdött hősiesen, 74-71-re kikapott Franciaországtól egy őrületes végjáték után. Folytatás vasárnap, immár Le Mans-ban.

Perje Sándor
2026. 02. 27. 20:20
A magyar férfi-kosárlabdaválogatott nagyott küzdött az olimpiai ezüstérmes ellen, de elmaradt az újabb magyar kosárcsoda Fotó: Nemzeti Sport / Dömötör Csaba Forrás: Nemzeti Sport
A magyar férfi-kosárlabdaválogatott balós előjelekkel készült a pénteki vb-selejtezőre, hiszen két fontos játékosát, Vojvoda Dávidot és Nate Reuverst nélkülöznie kellett az olimpiai ezüstérmes Franciaország ellen. Ennek ellenére a találkozó előtt bizakodóak voltak a játékosok, akik nagyon számítottak a szurkolók támogatására a vasi vármegyeszékhelyen, hogy tovább folytatódjon a magyar kosárcsoda. Gaspern Okorn együttese korábban Finnországot győzte le hazai pályán, majd Belgium legjobbjait is sikerült felülmúlnia a nemzeti csapatnak. Így Szombathelyen sem lehetett más célja a magyar játékosoknak, minthogy legyőzzék a legjobbjait nélkülöző franciákat, s nagy lépést tegyenek a továbbjutás felé. Sajnos nem így történt.

A magyar férfi-kosárlabdaválogatott játékosa Golomán György sérülten is játszott, de sajnos elmaradt az újabb magyar kosárcsoda.
A magyar férfi-kosárlabdaválogatott játékosa Golomán György sérülten is játszott, de sajnos elmaradt az újabb magyar kosárcsoda. Fotó: Nemzeti Sport / Dömötör Csaba

Messzinek tűnt az újabb magyar kosárcsoda

Az első negyed első két percében kiválóan kapta el a ritmust a magyar csapat, Golomán György hárompontosát követően Lukács Norbert szerzett két bravúrkosarat. A friss magyar válogatott Maronka Zsombor is villogott a meccs elején: a Hamburg légiósa két labdaszerzése és egy blokkja után a triplavonalról is betalált. 

A franciákat azonban így sem tudta leszakítani a magyar csapat az első negyed feléhez érve.

A helyi szpíker szurkolásra buzdította a szombathelyi közönséget, akik a szokásosnál halkabban buzdították a kedvenceiket. A folytatásban a hazaiak szinte tiszta ziccerekig játszották ki az akcióikat, de sokat hibáztak, így mégsem tudták növelni a különbséget. 

Maronka Zsombor jól kezdett, de korai volt még újabb magyar kosárcsodáról beszélni az első negyedben
Maronka Zsombor jól kezdett, de korai volt még újabb magyar kosárcsodáról beszélni az első negyedben. Fotó: FIBA/Basketball

A negyed végéhez közeledve Paul Lacombe triplája két pontra hozta fel a franciákat, majd egy hazai eladott labda után Benjamin Sene büntetett a hárompontos vonalról. A negyed 15-16-os francia vezetéssel zárult. Az első játékrész végén Magyarország második magyar kutatóűrhajósa, Kapu Tibor is feltűnt az oldalvonal mellett, akit a hazai közönség tapssal köszöntött.

A második negyed elején még mindig zavaróan csendes volt a szombathelyi publikum, pedig nagyon kellett volna a biztatás Gasper Okorn tanítványainak. A Falco játékosa, Perl Zoltán faulttal együtt dobott kosarat, majd többször óriási csata alakult ki a hazaiak palánkja alatt, amiből sokszor a magyar csapat jött ki vesztesen. Gerald Ayayi közeli kosara után hét ponttal elhúztak a vendégek, Gasper Okorn időt kért, hogy rendezze a sorokat. A szünet után Sylvain Francisco hárompontosára a századik válogatott meccsén pályára lépő Perl Zoltán szintén egy triplával válaszolt. Az első negyed kiváló kezdése után azonban görcsössé vált a hazaiak támadójátéka, és védekezésben egyre többször hozták nehéz helyzetbe a mieinket a franciák magasemberei. 

Somogyi Ádám negyedik gólpassza után Golomán György volt eredményes, majd egy szépségdíjas magyar kontratámadás után Maronka helyezte a gyűrűbe a labdát, négy pontra jöttek fel a hazaiak, jött is a franciák időkérése.

Ekkora már a hazai szurkolók hangját is jobban lehetett hallani, a „Ria, Ria Hungária” rigmus a lelátó mindkét oldaláról zúgott a negyed utolsó három percéhez érve. A folytatásban franciák már tíz ponttal is vezettek, de Lukács Norbert triplája a legjobbkor süllyedt el a vendégek gyűrűjében, akik a hátralévő időben megtartották az előnyüket, és 38-31-re vezettek az első két negyedet követően.

Óriásit küzdöt a magyar válogatott

Az első két negyedben tizenhárommal több lepattanót szereztek a vendégek, és az ígéretes magyar kezdés ellenére a franciák később átvették a kezdeményezést, és főleg a büntetőterületen belül voltak eredményesek. A harmadik negyed elején Perl és Somogyi kosaraival öt pontra jöttek fel a a nagyot küzdő magyarok, de M'Baye tripája után ismét több mint tíz pont volt a különbség a vendégek javára. 

Perl Zoltán óriásit küzdött az egész magyar csapattal együtt a századik válogatott meccsén
Perl Zoltán óriásit küzdött az egész magyar csapattal együtt a századik válogatott meccsén. Fotó: Nemzeti Sport / Dömötör Csaba

A negyed felétől az újra erőre kapott magyar szurkolók buzdításától fűtve Perl és és Lukács együttes erővel szerelte a zsákolni akaró Mokokét, de az újabb hazai kosárra közel két és fél percet kellett várni, Perl süllyesztett el egy középtávolit. 

Ezt a játékrészt is, igaz csak egy ponttal, de a franciák nyerték 17-16-re, így a magyar válogatottnak nyolcpontos hátrányt (47-55) kellett ledolgoznia az utolsó negyedben.

Pongó Marcell extra dobása talált utat a gyűrűbe a negyed elején, de sajnos ez még így is kevés volt, hogy lőtávolon belülre kerüljön a magyar együttes. Szépen kijátszott akciók végén Sene és Pons volt eredményes kintről, a tíz pontos különbséget tartották a Kékek (53-63), akik ekkor tizenkilenccel több lepattanót (20,39) szereztek és a pontjaik több mint felét (63-ből 32-őt) a büntetőterületen belül szerezték. A magyar csapat büntetőkkel araszolt, majd Somogyi remek helyzetfelismerése és ziccere után Francisco kosara hűtötte le a hazai szurkolókat. A mieink azonban nem adták fel. Perl büntetőjével és Maronka harmadik triplájával már csak négy volt közte, de Somogyi indítása után Golomán eladta a labdát, Gasper Okorn ekkor már ordított az oldalvonal mellett. 

Pongó Marcell beállása lendületet adott a magyar csapatnak, akik a végsőkig küzdöttek
Pongó Marcell beállása lendületet adott a magyar csapatnak, akik a végsőkig küzdöttek. Fotó: Nemzeti Sport / Dömötör Csaba

Szerencsére kapott egy újabb esélyt a nemzeti csapat, a remekül játszó Maronka hidegvérű triplájával már csak hárommal vezettek a franciák bő egy perccel a vége előtt (66-69). Mostmár zúgott a „Mindent bele!”, de Perl csodás betörése után M'Baye is eredményes volt. 

Már csak hét másodperc volt hátra, Maronka egy védőről dobott hihetetlen hárompontos dobással egyenlített, a videózás is bebízonyította, hogy a magyar játékos lába a triplavonalon kívül volt, 71-71! 

Sajnos Sylvain Francisco bebizonyította, hogy miért tartják az Euroliga idei kiírása egyik legjobbjának. A Zalgiris Kaunas légiósa a sarokból süllyesztett el egy hárompontost, Somogyi utolsó másodpercben elengedett dobása viszont nem ért gyűrűt. Ennek ellenére zúgott a „Szép volt, fiúk” az Aréna Savariában, a magyar válogatott 74-71-re kikapott Franciaországtól.

A Okorn csapata nem pihen, hiszen vasárnap már idegenben játszik a franciák ellen Le Mans-ban. A válogatott júliusban a Finnország elleni idegenbeli, majd a Belgium ellen hazai meccsel zárja a vb-selejtezőt. A négyes első három helyezettje jut majd tovább a második körbe, ahol a H csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül azonos hatosba. Innen az első három utazhat majd a jövő nyári világbajnokságra, Katarba. 

Férfi világbajnoki selejtező, G csoport, 3. forduló:
Magyarország–Franciaország 71-74 (15-16, 16-22, 16-17, 24-19)
Legjobb dobók: Perl 21, Maronka 17, Lukács-Golomán 7 illetve Noua 15, M'Baye 13, Sene 12

A magyar csapat további menetrendje:

  • Franciaország–Magyarország vasárnap 18.00, Le Mans
  • Finnország–Magyarország július 3.
  • Magyarország–Belgium július 6.


 A 2022-es Európa-bajnokság csoportmérkőzése a franciák ellen:

 

