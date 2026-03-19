Mráz Ágoston Sámuel: Magyarországnak joga van az orosz olajhoz

A tények alapján Magyarországnak joga van Oroszországtól olajat vásárolni, kivételt kapott ezen tiltás alól. Le is van szerződve Oroszországgal és Ukrajna csővezetéket üzemeltető vállalatával – hangsúlyozta a Nézőpont Intézet vezetője a Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcast csütörtöki adásában, ahol Szent-Iványi István külpolitikai szakértővel az uniós csúcsról, az ukrán olajszállítás ügyéről, valamint Orbán Viktor vétópolitikájáról beszélgettek.

Mráz Ágoston Sámuel rámutatott, hogy

Ukrajnának az orosz olajtranzitból bevétele van, Magyarország a szerződött és európai döntésekben adott kivétel szerint legális olajához szeretne hozzáférni, „nem azért, mert orosz olajat szeretne használni, hanem a világpiacon emelkedik az olaj ára, az orosz olaj ára alacsonyabb, és a magyar gazdaság és a magyar autótulajdonosok rá vannak szorulva arra, hogy relatíve olcsón jussanak üzemanyaghoz vagy üzemeltethessék a gazdaságot".

Szent-Iványi István emlékeztetett arra, hogy decemberben Orbán Viktor - a cseh és szlovák miniszterelnökkel együtt - az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel ügyében a döntést elfogadta azzal a feltétellel, hogy nem vesznek részt a hitelfelvételben.

A mostani ülésen azonban a miniszterelnök „egy olyan vörös vonalat lépett át, amit még eddig senki, mert a tagállamoknak a jó üzem és a lojális együttműködés szellemében kötelességük a közösen elfogadott döntéseket végrehajtani mindenfajta kerülőút és akadályoztatás nélkül"

– fűzte hozzá.

Mráz Ágoston Sámuel szerint 10 évvel ezelőtt a migráció ügyében volt egy nagy botrány, amikor az Európai Tanács elfogadta azt az alapelvet, hogy csak egyhangúlag lehet döntéseket hozni, majd az állam és kormányfők döntése után a jogalkotó tanácsban minősített többséggel Magyarország érdeke és elvárása ellenében fogalmaztak meg egy döntést, tehát történt már ilyen. Megjegyezte, hogy

a decemberi EU-csúcson hozott megállapodás óta egy nagyon lényeges körülmény fölmerült, amiről nem tudott decemberben Magyarország: Ukrajna zsarolja hazánkat a Barátság-kőolajvezeték meg nem javításával.

Szent-Iványi István közölte, hogy az Európai Tanács decemberi döntését a tanács is megerősítette, és új körülmény a 90 milliárddal kapcsolatban nem merült föl, csak Magyarország és Ukrajna vonatkozásában. Jelezte, hogy a miniszterelnök egy kétoldalú problémát vitt be úgy, hogy Magyarország részt sem vesz igazából a 90 milliárdban, tehát „ez tényleg csak a botot a küllők közé" megmozdulás.