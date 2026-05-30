Münchenlezárásrepülőtér

Drónészlelés okozott pánikot a müncheni reptéren

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Szombaton ideiglenesen felfüggesztették a légi közlekedést a müncheni repülőtéren egy feltételezett drónészlelés miatt, a helyszínre nagyszámú rendőr érkezett. A hatóságok szerint két pilóta számolt be arról, hogy nem sokkal reggel kilenc óra után egy lehetséges drónt láttak a térségben.

Magyar Nemzet
2026. 05. 30. 15:54
Illusztráció: Drón
Illusztráció: Drón Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A helyszínre nagyszámú rendőr érkezett.

A hatóságok szerint két pilóta számolt be arról, hogy nem sokkal reggel kilenc óra után egy lehetséges drónt láttak a térségben. A kifutópályákat a német légiforgalmi irányítással egyeztetve lezárták, a járatok pedig csak valamivel tíz óra után indulhattak újra. A repülőtér közlése szerint a hatóságok végül nem találtak a lakosságra veszélyt jelentő fenyegetést.

A müncheni repülőteret októberben már kétszer is le kellett zárni 24 órán belül feltételezett drónészlelések miatt.

Tavaly októberben is történt hasonló eset

Ahogy arról korábban is beszámoltunk, október 2-án késő este a müncheni repülőtéren átmenetileg felfüggesztették a légi forgalmat, miután a közelben több drón jelenlétét észlelték – tájékoztattak a hatóságok. Az eset nem számított egyedinek: akkor több európai helyszínről is jelentettek hasonló drónészleléseket, köztük Észak-Németországból. 

Borítókép: illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmédia

A nagy összeomlás

Bayer Zsolt avatarja

Ha Hitlernek és Sztálinnak lett volna ilyen a kezében, nem buknak meg soha…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu