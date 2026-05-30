Drónészlelés okozott pánikot a müncheni reptéren

A helyszínre nagyszámú rendőr érkezett.

A hatóságok szerint két pilóta számolt be arról, hogy nem sokkal reggel kilenc óra után egy lehetséges drónt láttak a térségben. A kifutópályákat a német légiforgalmi irányítással egyeztetve lezárták, a járatok pedig csak valamivel tíz óra után indulhattak újra. A repülőtér közlése szerint a hatóságok végül nem találtak a lakosságra veszélyt jelentő fenyegetést.

Munich Airport temporarily closed its runways and suspended all flights on Saturday after a possible drone sighting triggered a swift security response. pic.twitter.com/MqlYPXK0QF — Channel 8 English (@Channel8English) May 30, 2026

A müncheni repülőteret októberben már kétszer is le kellett zárni 24 órán belül feltételezett drónészlelések miatt.