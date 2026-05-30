Drónészlelés okozott pánikot a müncheni reptéren

A helyszínre nagyszámú rendőr érkezett.
A hatóságok szerint két pilóta számolt be arról, hogy nem sokkal reggel kilenc óra után egy lehetséges drónt láttak a térségben. A kifutópályákat a német légiforgalmi irányítással egyeztetve lezárták, a járatok pedig csak valamivel tíz óra után indulhattak újra. A repülőtér közlése szerint a hatóságok végül nem találtak a lakosságra veszélyt jelentő fenyegetést.
A müncheni repülőteret októberben már kétszer is le kellett zárni 24 órán belül feltételezett drónészlelések miatt.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.