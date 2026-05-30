A francia elnökválasztás eldurvulhat, Macron pedig nem tehet mást, mint nézi

A bevándorlók integrációs nyomás hiányában a saját, otthon megkezdett életüket akarják folytatni, ami végül elkerülhetetlenül a társadalom átalakulásához vezet. A franciák pedig érezhetően féltik nemzeti örökségüket és kultúrájukat.
A szakértők egy része egyértelmű tényként beszél a jobboldali Nemzeti Tömörülés megerősödéséről, ami mögött a már fent említett társadalmi feszültségeket vélik felfedezni. A Marine Le Pen nevével fémjelezett párt határozottan kiáll a migráció ellen, valamint a nemzeti érdekek mellett. Ez sok francia szavazót motiválhat, miután Macron elnöki évei alatt a problémákat nem sikerült megoldani, a politikai erőszak is felütötte a fejét, a frusztráló helyzet pedig hosszú távon radikális irányváltásért kiálthat.
Ebben a helyzetben érkezett meg a Köztárságiak párt és a Reneszánsz párt két jelöltje, akik egyszerre akarják kezelni az összes felmerülő problémát.
