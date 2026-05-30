A francia elnökválasztás eldurvulhat, Macron pedig nem tehet mást, mint nézi

A két párton belül ráadásul egyre több olyan hangot lehet hallani, ami szerint egy jelöltet kellene állítania már most, hiszen az egymással való együttműködés helyett a Nemzeti Tömörülés üzeneteinek a megtörésére kellene koncentrálni. Philippe és Attal között azonban a Le Mond forrásai alapján már most is feszültség van.

Ez azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a két jelölt háborúja végül a Nemzeti Tömörülés malmára hajtja a vizet.

A francia közvélemény-kutatók ráadásul nagyfokú választói bizalmatlanságot mértek az elmúlt időszakban, így félő, hogy az eltérő hangvételű és vérmérsékletű politikai nézetek ütköztetése után végül egyetlen jelöltnek sem sikerül kellő támogatottságra szert tennie. Elisabeth Borne volt miniszterelnök nemrég szintén nyílt levélben szólalt fel a kockázatos lépés ellen.

Ha a helyzet nem rendeződik, könnyen lehet, hogy Emmanuel Macron rémálma valósul meg, és végül a Nemzeti Tömörülés kerül ki győztesen. Ez azonban egészen biztos komoly foltot jelentene Macron politikai örökségén.

