Szétszedték a kommentelők a válasz elől elzárkózó francia elnököt

Hárította a Magyar Nemzet ukrajnai korrupcióra vonatkozó kérdését a francia elnök a G20-csúcson. A közösségi médiában a kommentelők szétszedték Emmanuel Macront.

Munkatársunktól
2025. 11. 23. 19:33
Emmanuel Macron francia és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: NurPhoto via AFP
Nem volt hajlandó válaszolni a Magyar Nemzet ukrajnai korrupcióra vonatkozó kérdésére a francia államfő. Emmanuel Macron egy későbbi sajtótájékoztatóra ígérte a választ, a Magyar Nemzet olvasói azonban felháborodtak az elnök viselkedésén.

Macront és a többi európai vezetőt láthatóan nem zavarja az ukrán korrupció
Macront és a többi európai vezetőt láthatóan nem zavarja az ukrán korrupció. Fotó: AFP

Biztos ő is tiszás, és nem szabad nyilatkoznia

– vetette fel az egyik hozzászóló.

A poloska őt is letiltotta!

– fogalmazott meg hasonló véleményt egy másik kommentelő.

 

Mint a Peti bohócai, pont úgy hárít

– olvasható egy másik hozzászólásban.

Más szerint ő is egy tolvaj, de akadt olyan is, aki egyszerűen bohócnak titulálta az államfőt.

 

Erről nem hajlandó nyilatkozni, előbb beszél Ursulával, hogy mit mondhat

– vélekedett az egyik kommentelő.

Addig egyeztet a többiekkel, hogy mit fognak hazudni!

– tette hozzá egy másik.

 

Megint mások Magyar Péterhez hasonlították Macront.

A francia MP

– írta az egyik hozzászóló.

Nahhh, Poloska Pöti ezzel pendül egy húron

– vélekedett másvalaki.

A hasonlók vonzzák egymást

– összegzett egy harmadik kommentelő.

 

Akadt, aki komolyabb gyanút fogalmazott meg.

Szerintem ő is kap az elsikkasztott pénzekből, ezeket csak ez mozgatja. Ezért nem számít, hogy hány ukrán hazafi veszíti el az életét a fronton, nekik csak a saját gyarapodásuk számít. De egyszer mindenkinek el kell számolnia a tetteivel. Macront is utol fogja érni a sok aljasság, amit elkövetett

– utalt az egyik kommentelő feltehetően arra, hogy a háborúpárti európai politikusok a francia elnökkel az élen ahelyett, hogy üdvözölnék az amerikai béketervet, megpróbálják aláásni azt, és tovább húzni a vérontást.

Volt, aki tömörebben fogalmazott:

Szemét mocsok!

– írta.

 

Borítókép: Emmanuel Macron francia és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: NurPhoto via AFP)

