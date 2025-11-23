Szétszedték a kommentelők a válasz elől elzárkózó francia elnököt

Nem volt hajlandó válaszolni a Magyar Nemzet ukrajnai korrupcióra vonatkozó kérdésére a francia államfő. Emmanuel Macron egy későbbi sajtótájékoztatóra ígérte a választ, a Magyar Nemzet olvasói azonban felháborodtak az elnök viselkedésén.

Macront és a többi európai vezetőt láthatóan nem zavarja az ukrán korrupció. Fotó: AFP

Biztos ő is tiszás, és nem szabad nyilatkoznia

– vetette fel az egyik hozzászóló.

A poloska őt is letiltotta!

– fogalmazott meg hasonló véleményt egy másik kommentelő.

Mint a Peti bohócai, pont úgy hárít

– olvasható egy másik hozzászólásban.

Más szerint ő is egy tolvaj, de akadt olyan is, aki egyszerűen bohócnak titulálta az államfőt.

Erről nem hajlandó nyilatkozni, előbb beszél Ursulával, hogy mit mondhat

– vélekedett az egyik kommentelő.

Addig egyeztet a többiekkel, hogy mit fognak hazudni!

– tette hozzá egy másik.

Megint mások Magyar Péterhez hasonlították Macront.

A francia MP

– írta az egyik hozzászóló.

Nahhh, Poloska Pöti ezzel pendül egy húron

– vélekedett másvalaki.

A hasonlók vonzzák egymást

– összegzett egy harmadik kommentelő.

Akadt, aki komolyabb gyanút fogalmazott meg.

Szerintem ő is kap az elsikkasztott pénzekből, ezeket csak ez mozgatja. Ezért nem számít, hogy hány ukrán hazafi veszíti el az életét a fronton, nekik csak a saját gyarapodásuk számít. De egyszer mindenkinek el kell számolnia a tetteivel. Macront is utol fogja érni a sok aljasság, amit elkövetett

– utalt az egyik kommentelő feltehetően arra, hogy a háborúpárti európai politikusok a francia elnökkel az élen ahelyett, hogy üdvözölnék az amerikai béketervet, megpróbálják aláásni azt, és tovább húzni a vérontást.

Volt, aki tömörebben fogalmazott:

Szemét mocsok!

– írta.

Borítókép: Emmanuel Macron francia és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: NurPhoto via AFP)