Szétszedték a kommentelők a válasz elől elzárkózó francia elnököt

Nem volt hajlandó válaszolni a Magyar Nemzet ukrajnai korrupcióra vonatkozó kérdésére a francia államfő. Emmanuel Macron egy későbbi sajtótájékoztatóra ígérte a választ, a Magyar Nemzet olvasói azonban felháborodtak az elnök viselkedésén.
Biztos ő is tiszás, és nem szabad nyilatkoznia
– vetette fel az egyik hozzászóló.
A poloska őt is letiltotta!
– fogalmazott meg hasonló véleményt egy másik kommentelő.
Mint a Peti bohócai, pont úgy hárít
– olvasható egy másik hozzászólásban.
Más szerint ő is egy tolvaj, de akadt olyan is, aki egyszerűen bohócnak titulálta az államfőt.
Erről nem hajlandó nyilatkozni, előbb beszél Ursulával, hogy mit mondhat
– vélekedett az egyik kommentelő.
Addig egyeztet a többiekkel, hogy mit fognak hazudni!
– tette hozzá egy másik.
Megint mások Magyar Péterhez hasonlították Macront.
A francia MP
– írta az egyik hozzászóló.
Nahhh, Poloska Pöti ezzel pendül egy húron
– vélekedett másvalaki.
A hasonlók vonzzák egymást
– összegzett egy harmadik kommentelő.
Akadt, aki komolyabb gyanút fogalmazott meg.
Szerintem ő is kap az elsikkasztott pénzekből, ezeket csak ez mozgatja. Ezért nem számít, hogy hány ukrán hazafi veszíti el az életét a fronton, nekik csak a saját gyarapodásuk számít. De egyszer mindenkinek el kell számolnia a tetteivel. Macront is utol fogja érni a sok aljasság, amit elkövetett
– utalt az egyik kommentelő feltehetően arra, hogy a háborúpárti európai politikusok a francia elnökkel az élen ahelyett, hogy üdvözölnék az amerikai béketervet, megpróbálják aláásni azt, és tovább húzni a vérontást.
Volt, aki tömörebben fogalmazott:
Szemét mocsok!
– írta.
Borítókép: Emmanuel Macron francia és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: NurPhoto via AFP)
