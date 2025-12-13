LiverpoolBrightonKerkez MilosSzoboszlai DominikPremier League

A „küszködő” Szoboszlai nevét zengte az Anfield, Kerkezről mindenki ugyanazt állítja

Két magyar válogatott játékossal a kezdőcsapatban tért vissza a győztes útra a Liverpool, amely két döntetlen után gyűjtötte be újra a három pontot a Premier League-ben. A Brighton elleni hazai 2-0-s siker során Kerkez Milos végig a pályán volt, és a szakértők elégedetten figyelték a teljesítményét. Szoboszlai Dominik miatt viszont aggódnak Liverpoolban.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 19:51
Szoboszlai Dominik két poszton is helytállt a Brighton ellen Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szeptember vége óta alig-alig fordult elő, hogy bajnoki mérkőzést nyert volna a Liverpool, így ez a szombat ünnepi alkalom volt, hiszen Hugo Ekitiké kétszer is beköszönt a Brightonnak, ezzel 2-0-ra nyert a címvédő a Premier League 16. fordulójának összecsapásán. A Vörösök mindkét magyar válogatott játékosa a kezdőcsapatban kapott helyet, ám most nem a megszokott forgatókönyv valósult meg: Szoboszlai Dominikot cserélte le Arne Slot a 83. percben, Kerkez Milos viszont végig a pályán maradt.

A liverpooli Kerkez Milos javuló formát mutat a szakértők szerint
A liverpooli Kerkez Milos javuló formát mutat a szakértők szerint Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai nevét zengte a liverpooli közönség

Előbbi leváltásában közrejátszhatott, hogy egy korábbi ütközés miatt a lábát fájlalta, bár a Liverpool azóta nem tudatta, hogy a 25 éves középpályás megsérült volna. Szoboszlai szélsőként kezdte a mérkőzést, de még a meccs harmada sem telt el, amikor hátravonták jobbhátvédnek, mert Joe Gomez megsérült. Megoldotta a feladatát, még ha az osztályzatai alapján ezúttal nem is feltétlen emelkedett ki a Liverpoolból:

  • a BBC közönségszavazásán 7,69-et kapott, ami a duplázó Ekitiké után a második legjobb
  • Liverpool Echo (7-es osztályzat, középmezőny): „Keményen dolgozott a középpályán, mielőtt vissza kellett lépnie jobbhátvédnek, mivel Gomez sérülés miatt nem tudta folytatni. Jól együttműködtek Szalahhal a jobb oldalon az egyiptomi becserelése után. Az első félidőben volt egy próbálkozása, de a lövése elszállt a kapu felett, egy későbbi kísérletét pedig blokkolták. A Kop (a liverpooli B-közép – a szerk.) sokat énekelt neki, miközben a lenyűgöző idénye folytatódik.”
  • This is Anfield (7, középmezőny): „Jelenleg ő a Liverpool egyik legértékesebb játékosa, aki Jones mellett bizonyította a sokoldalúságát azzal, hogy Gomez sérülése után jobbhátvédként folytatta. Folyamatos veszélyt jelentett támadásban, akár passzokkal, akár távoli lövések révén, még ha ezúttal nem is volt eredményes. Remélhetőleg a mérkőzés végén elszenvedett kisebb ütközése nem jelent problémát, még ha ez volt az első alkalom is az idényben, amikor kezdőként nem játszott végig egy mérkőzést.”
  •  Goal.com (6, többekkel holtversenyben a legrosszabb osztályzat liverpooli oldalon): „A pálya több pontján is játszott, mivel Gomez lecserélése után jobbhátvédként volt kénytelen szerepelni, amikor Szalahot becserélték. Úgy tűnt, bokaproblémával küszködik, és a hajrában le is kellett cserélni.”

Kerkez teljesítménye sokat javult

Kerkez Milos ellenben ezúttal végig a pályán volt.

  • a BBC közönségszavazásán 6,72-t kapott, ez a harmadik legalacsonyabb szám a liverpooliak között
  • Liverpool Echo (7-es osztályzat, középmezőny): „Az a hálátlan feladat jutott neki, hogy Minteh ellen kellett védekeznie, de jól teljesített, és a meccs nagy részében sikerült megállítania a jó formában lévő szélsőt. Néhány kemény szerelésével a közönség ovációját is kiérdemelte.”
  • This is Anfield (8, holtversenyben a második legmagasabb): „A gól előtti gyors bedobása kulcsszerepet játszott abban, hogy a Brighton abban a pillanatban védekezni kényszerüljön. Yankuba Minteh ellen nem volt könnyű dolga, néhány párharcot el is veszített vele szemben, de az összesbe teljes erőbedobással ment bele, felvette a kesztyűt az ellenfelével. A mérkőzés későbbi szakaszában több jó közbelépése is volt, az egyik legmagabiztosabb teljesítményt nyújtotta vörös mezben.”
  • Goal.com (7, középmezőny): „Egy újabb liverpooli védő, akinek sokat javult a teljesítménye a korábbiakhoz képest. Nehéz feladat várt rá Minteh ellen, de jól megoldotta.”

A Liverpoolra most egy hét pihenő vár, aztán jövő szombaton a Tottenham Hotspurnél vendégeskedik a PL-ben.

Premier League – nagyon messze a címvédés!

A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknoár

NoÁr, a retkes bunkó

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.