A „küszködő” Szoboszlai nevét zengte az Anfield, Kerkezről mindenki ugyanazt állítja

Szeptember vége óta alig-alig fordult elő, hogy bajnoki mérkőzést nyert volna a Liverpool, így ez a szombat ünnepi alkalom volt, hiszen Hugo Ekitiké kétszer is beköszönt a Brightonnak, ezzel 2-0-ra nyert a címvédő a Premier League 16. fordulójának összecsapásán. A Vörösök mindkét magyar válogatott játékosa a kezdőcsapatban kapott helyet, ám most nem a megszokott forgatókönyv valósult meg: Szoboszlai Dominikot cserélte le Arne Slot a 83. percben, Kerkez Milos viszont végig a pályán maradt.

A liverpooli Kerkez Milos javuló formát mutat a szakértők szerint Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai nevét zengte a liverpooli közönség

Előbbi leváltásában közrejátszhatott, hogy egy korábbi ütközés miatt a lábát fájlalta, bár a Liverpool azóta nem tudatta, hogy a 25 éves középpályás megsérült volna. Szoboszlai szélsőként kezdte a mérkőzést, de még a meccs harmada sem telt el, amikor hátravonták jobbhátvédnek, mert Joe Gomez megsérült. Megoldotta a feladatát, még ha az osztályzatai alapján ezúttal nem is feltétlen emelkedett ki a Liverpoolból:

a BBC közönségszavazásán 7,69-et kapott, ami a duplázó Ekitiké után a második legjobb

(7-es osztályzat, középmezőny): „Keményen dolgozott a középpályán, mielőtt vissza kellett lépnie jobbhátvédnek, mivel Gomez sérülés miatt nem tudta folytatni. Jól együttműködtek Szalahhal a jobb oldalon az egyiptomi becserelése után. Az első félidőben volt egy próbálkozása, de a lövése elszállt a kapu felett, egy későbbi kísérletét pedig blokkolták. A Kop (a liverpooli B-közép – a szerk.) sokat énekelt neki, miközben a lenyűgöző idénye folytatódik.” This is Anfield (7, középmezőny): „Jelenleg ő a Liverpool egyik legértékesebb játékosa, aki Jones mellett bizonyította a sokoldalúságát azzal, hogy Gomez sérülése után jobbhátvédként folytatta. Folyamatos veszélyt jelentett támadásban, akár passzokkal, akár távoli lövések révén, még ha ezúttal nem is volt eredményes. Remélhetőleg a mérkőzés végén elszenvedett kisebb ütközése nem jelent problémát, még ha ez volt az első alkalom is az idényben, amikor kezdőként nem játszott végig egy mérkőzést.”

Kerkez teljesítménye sokat javult

Kerkez Milos ellenben ezúttal végig a pályán volt.

a BBC közönségszavazásán 6,72-t kapott, ez a harmadik legalacsonyabb szám a liverpooliak között

(7-es osztályzat, középmezőny): „Az a hálátlan feladat jutott neki, hogy Minteh ellen kellett védekeznie, de jól teljesített, és a meccs nagy részében sikerült megállítania a jó formában lévő szélsőt. Néhány kemény szerelésével a közönség ovációját is kiérdemelte.” This is Anfield (8, holtversenyben a második legmagasabb): „A gól előtti gyors bedobása kulcsszerepet játszott abban, hogy a Brighton abban a pillanatban védekezni kényszerüljön. Yankuba Minteh ellen nem volt könnyű dolga, néhány párharcot el is veszített vele szemben, de az összesbe teljes erőbedobással ment bele, felvette a kesztyűt az ellenfelével. A mérkőzés későbbi szakaszában több jó közbelépése is volt, az egyik legmagabiztosabb teljesítményt nyújtotta vörös mezben.”

A Liverpoolra most egy hét pihenő vár, aztán jövő szombaton a Tottenham Hotspurnél vendégeskedik a PL-ben.