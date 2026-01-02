Arne SlotHugo EkitikéKerkez MilosPremier LeagueLiverpool FC

Arne Slot nagyon kiakadt, Kerkez sem örülhet annak, amit a Liverpool edzője mondott

A Liverpool fölényben játszott, de nem tudott gólt szerezni: a Leeds United ellen 0-0-val kezdte a 2026-os évet Arne Slot csapata, amelyben Szoboszlai Dominik kezdőként, Kerkez Milos csereként játszott. A holland vezetőedző a mérkőzés után a játékvezetőket kritizálta, akik sehogyan sem akarnak tizenegyest ítélni a Liverpool javára. Slot szerint Hugo Ekitiké ellen szabálytalankodott a Leeds védője, Jaka Bijol a tizenhatoson belül a mérkőzés első félidejében.

2026. 01. 02. 6:05
Arne Slot szerint a Liverpool nem azt kapja a Premier League 2025/26-os idényében, amit érdemelne, nincs kibékülve a játékvezetőkkel Fotó: AFP/Darren Staples
A 0-0-ra végződött Liverpool–Leeds United Premier League-meccs után Arne Slot sajtótájékoztatója a szokásos válasszal kezdődött: csak a gól hiányzott a fölényben játszó, sokkal többet próbálkozó Liverpool játékából. Aztán viszont szóba került Hugo Ekitiké és egy esetleges elmaradt büntető, s Slot hosszú tirádába kezdett, amelyben leginkább a PL-játékvezetőket szidta, de mindeközben Kerkez Milos is pórul járt.

Kerkez Milos nem lehet boldog, hogy Arne Slot a Liverpool balsorsán keseregve felemlegette a hónapokkal ezelőtti műesését
Kerkez Milos nem lehet boldog, hogy Arne Slot a Liverpool balsorsán keseregve felemlegette a hónapokkal ezelőtti műesését (Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/Steven Halliwell)

– Ha Ekitiké elesett volna, valószínűleg büntetőt kapunk.

De megértem, miért nem esett el, mert ebben az évadban rengetegszer elmaradt a büntető, amikor szabálytalankodtak ellenünk a tizenhatoson belül

– idézi Slotot a Liverpool honlapja. Ekitiké és Bijol párharca az összefoglaló elején megnézhető.

Slot szerint a Liverpool nem kapja meg, ami jár

A holland szakember korábbi eseteket kezdett sorolni, amikor szerinte csapatának büntető járt volna, vagy a Liverpool ellenfél könnyű síppal befújt tizenegyest lőhetett.

– Nem hiszek benne, hogy egy idényben azt kapjuk, ami jár. Hosszabb távon viszont hiszek benne, hogy három-négy idény alatt néha jól járunk – fogalmazott Slot, aki aztán pontosan idézte fel, hogy a PL-idényben eddig egyetlen büntető végezhetett el a csapata.

Kerkez műesését is felemlegette Slot

A holland szakember hangsúlyozta: nem fogja arra bátorítani a játékosait, hogy eséssel rájátszanak az ellenük elkövetett szabálytalanságokra, noha a műesés tapasztalatai alapján gyakori jelenség a futballban. Saját játékosai közül pedig épp Kerkez Milossal és az ő hónapokkal ezelőtti esésével példálózott. Az eset már-már feledésbe merült, Kerkez aligha örül neki, hogy újra szóba került.

– Ha most azt mondanám, hogy több esésre kezdem bátorítani a játékosaimat, valószínűleg soha többé nem kapnánk büntetőt.

Emlékszem, Kerkez Milos a Burnley elleni meccsen elesett, pedig nem szabálytalankodtak vele szemben. Egy-két ilyen pillanatot találni nálunk

– mondta Arne Slot.

Premier League – ahol nincs biztos pont
Az angol élvonalban továbbra sincs lefutott meccs: a favoritok ingadozása és a középmezőny ereje újra és újra átírja az erőviszonyokat. Angliában egy rossz félidő, egy villanás az ellenféltől, és máris felborul minden előzetes számítás (elég, ha a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló bajnok meccseit vesszük alapul). A Premier League tempója, fizikalitása és kiszámíthatatlansága hétről hétre különleges élményt kínál, miközben magyar játékosok is a reflektorfényben bizonyítanak a világ legerősebb bajnokságában. A TippmixPRO-val még feszültebbek az angol rangadók – tippelj, és éld át a Premier League valódi arcát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

