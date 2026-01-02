Arne Slot nagyon kiakadt, Kerkez sem örülhet annak, amit a Liverpool edzője mondott

A 0-0-ra végződött Liverpool–Leeds United Premier League-meccs után Arne Slot sajtótájékoztatója a szokásos válasszal kezdődött: csak a gól hiányzott a fölényben játszó, sokkal többet próbálkozó Liverpool játékából. Aztán viszont szóba került Hugo Ekitiké és egy esetleges elmaradt büntető, s Slot hosszú tirádába kezdett, amelyben leginkább a PL-játékvezetőket szidta, de mindeközben Kerkez Milos is pórul járt.

Kerkez Milos nem lehet boldog, hogy Arne Slot a Liverpool balsorsán keseregve felemlegette a hónapokkal ezelőtti műesését (Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/Steven Halliwell)

– Ha Ekitiké elesett volna, valószínűleg büntetőt kapunk.

De megértem, miért nem esett el, mert ebben az évadban rengetegszer elmaradt a büntető, amikor szabálytalankodtak ellenünk a tizenhatoson belül

– idézi Slotot a Liverpool honlapja. Ekitiké és Bijol párharca az összefoglaló elején megnézhető.

Slot szerint a Liverpool nem kapja meg, ami jár

A holland szakember korábbi eseteket kezdett sorolni, amikor szerinte csapatának büntető járt volna, vagy a Liverpool ellenfél könnyű síppal befújt tizenegyest lőhetett.