Szoboszlai visszatért, majd elterült, sokkoló jelenetek a Liverpool évnyitó meccsén

A Premier League-címvédő Liverpool a Leeds United elleni hazai bajnokival kezdte a 2026-os évet, Arne Slot kezdőcsapatában Szoboszlai Dominik is helyet kapott, Kerkez Milos a cserepadra került. Szoboszlai ezúttal támadó középpályásként játszott a Liverpoolban, amely az első félidőben nem tudta gólra váltani fölényét.

2026. 01. 01. 19:17
Szoboszlai Dominik és Hugo Ekitiké is a Liverpool legjobbjai közé tartozik a 2025/26-os idényben Fotó: AFP/Oli Scarff
Egymeccses eltiltásának letöltése után Szoboszlai Dominik a várakozásoknak megfelelően visszakerült a Liverpool kezdőcsapatába a újévi, Leeds United elleni bajnokira. Arne Slot kezdőjében a Premier League-címvédő másik magyar játékosa, Kerkez Milos az előző fordulóval ellentétben nem kapott helyet, ő a kispadon kezdte a találkozót. Szoboszlai decemberben bevette a Leeds kapuját, de a Liverpool azon a meccsen csak egy pontot szerzett.

Szoboszlai Dominik négy hete gólt szerzett a Liverpool színeiben a Leeds United ellen
Szoboszlai Dominik négy hete gólt szerzett a Liverpool színeiben a Leeds United ellen (Fotó: AFP/Oli Scarff)

A Vörösöknél a meccs előtt változott a szakmai stáb összetétele.

A Liverpool volt veszélyesebb, elmaradt a gól

A liverpooli találkozót a hazai csapat kezdte jobban: az első helyzet Ekitiké előtt adódott, a Leeds kapusa, Perri üggyel-bajjal védett. A folytatásban is a Liverpool játszott fölényben, de ehhez kevés gólszerzési lehetőség párosult.

Bő félóra elteltével két sokkoló hibával borzolták a liverpooliak a hazai szurkolók kedélyeit. 

Alisson kapus az ellenfélhez passzolt, de aztán védte Ampadu laposan azonnal visszalőtt labdáját, majd a túloldalon Frimpong beadása után Ekitiké a kapu torkából kifelé fejelte.

Szoboszlai a földre került

Az első félidő hajrájában Szoboszlai terült el a földön. A magyar középpályás Ampaduval küzdött, aki a karjával eltalálta Szoboszlai arcát. Ápolás után a Liverpool 8-asa tudta folytatni a találkozót, amelynek az első játékrésze nem hozott gólt.

Cikkünket frissítjük a második félidő eseményeivel...

 

Premier League – ahol nincs biztos pont
