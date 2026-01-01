Szoboszlai visszatért, majd elterült, sokkoló jelenetek a Liverpool évnyitó meccsén

Egymeccses eltiltásának letöltése után Szoboszlai Dominik a várakozásoknak megfelelően visszakerült a Liverpool kezdőcsapatába a újévi, Leeds United elleni bajnokira. Arne Slot kezdőjében a Premier League-címvédő másik magyar játékosa, Kerkez Milos az előző fordulóval ellentétben nem kapott helyet, ő a kispadon kezdte a találkozót. Szoboszlai decemberben bevette a Leeds kapuját, de a Liverpool azon a meccsen csak egy pontot szerzett.

Szoboszlai Dominik négy hete gólt szerzett a Liverpool színeiben a Leeds United ellen (Fotó: AFP/Oli Scarff)

A Vörösöknél a meccs előtt változott a szakmai stáb összetétele.

A Liverpool volt veszélyesebb, elmaradt a gól

A liverpooli találkozót a hazai csapat kezdte jobban: az első helyzet Ekitiké előtt adódott, a Leeds kapusa, Perri üggyel-bajjal védett. A folytatásban is a Liverpool játszott fölényben, de ehhez kevés gólszerzési lehetőség párosult.