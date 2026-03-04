Rendkívüli

Hihetetlen videó! Hazafelé tartanak a kiszabadított magyar hadifoglyok

magyar honvédségszalay - bobrovniczky kristófhonvédség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Épségben hazaért a magyarokért indult első mentesítő járat Jordániából + videó

A Magyar Honvédség A319-es gépe biztonságosan megérkezett Ammánból.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 20:31
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közösségi oldalán közölte, hogy sikeresen landolt a magyarokért indított első mentesítő járat Jordániából.

Fotó:   Facebook

A tájékoztatás szerint

 a Magyar Honvédség A319-es Airbus repülőgépe Ammánból biztonságban érkezett meg Budapestre. 

A miniszter megköszönte a légierő szolgálatát, és hangsúlyozta: a magyar emberek számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy „a békéhez erő kell”, és folytatják a munkát.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Forrás: Facebook)


Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Egy választás, sokmillió remény a békére – ezt kínálja az Orbán-módszer

Odrobina Kristóf avatarja

Reményt, példát és bátorságot kapnának az emberek Európa-szerte, ha Magyarország talpon maradna a béke pártján.

