Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Épségben hazaért a magyarokért indult első mentesítő járat Jordániából + videó

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közösségi oldalán közölte, hogy sikeresen landolt a magyarokért indított első mentesítő járat Jordániából.
A tájékoztatás szerint
a Magyar Honvédség A319-es Airbus repülőgépe Ammánból biztonságban érkezett meg Budapestre.
A miniszter megköszönte a légierő szolgálatát, és hangsúlyozta: a magyar emberek számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy „a békéhez erő kell”, és folytatják a munkát.
