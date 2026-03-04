Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Épségben hazaért a magyarokért indult első mentesítő járat Jordániából + videó

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közösségi oldalán közölte, hogy sikeresen landolt a magyarokért indított első mentesítő járat Jordániából.

Fotó: Facebook

A tájékoztatás szerint

a Magyar Honvédség A319-es Airbus repülőgépe Ammánból biztonságban érkezett meg Budapestre.

A miniszter megköszönte a légierő szolgálatát, és hangsúlyozta: a magyar emberek számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy „a békéhez erő kell”, és folytatják a munkát.