Hazatérhet két hadifogoly Oroszországból

„Elértük: két kényszersorozott magyar hadifogoly hazatérhet Oroszországból, már ma este” – áll a kormány hivatalos Facebook-oldalán.

Ahogy arról lapunk is beszámolt , Moszkvából jelentkezett be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt, és bejelentették, hogy két magyar hazatérhet az orosz hadifogságból, akik az orosz–ukrán háború során kerültek Oroszországba.

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)