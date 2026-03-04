Rendkívüli

Hihetetlen videó! Hazafelé tartanak a kiszabadított magyar hadifoglyok

hadifogolyOroszországOrosz-ukrán háborúSzijjártó Péter

Hazatérhet két hadifogoly Oroszországból

A kormány hivatalos oldalán is bejelentette a hírt. Hazatérhet két magyar a hadifogságból.

2026. 03. 04. 19:04
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: MTI/KKM
„Elértük: két kényszersorozott magyar hadifogoly hazatérhet Oroszországból, már ma este” – áll a kormány hivatalos Facebook-oldalán. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt , Moszkvából jelentkezett be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt, és bejelentették, hogy két magyar hazatérhet az orosz hadifogságból, akik az orosz–ukrán háború során kerültek Oroszországba. 

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)

