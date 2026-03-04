Magyarország ellen indított támadást a holland miniszterelnök

Úgy vélte, az uniós polgárok felé nehezen magyarázható, ha Európa lassan vagy megosztottan reagál a közös ügyekben.

A holland miniszterelnök felszólítja Orbán Viktort

A holland miniszterelnök felszólította Orbán Viktor kormányfőt, hogy tartsa magát a decemberben kötött politikai megállapodáshoz, amelynek részeként Magyarország, Szlovákia és Csehország vállalta a szükséges egyhangúság biztosítását az uniós költségvetési szabályok módosításához.

Brüsszeli diplomaták szerint a magyar vétó sértheti az „őszinte együttműködés” elvét, amely az uniós döntéshozatal egyik alapja.

Jetten úgy fogalmazott: ha politikai megállapodás születik a tanács szintjén, akkor azt minden tagállamnak tiszteletben kell tartania.

Olajvita és választási kampány

A vita hátterében a Barátság kőolajvezeték ügye áll. Kijev szerint január végén orosz dróntámadás érte a vezetéket, amely azóta nem működik.

Orbán Viktor ugyanakkor elmondta, hogy Volodimir Zelenszkij politikai okokból állította le a szállítást, hogy befolyásolja a közelgő magyarországi választásokat.