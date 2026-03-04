Rendkívüli

Magyar hadifoglyok térhetnek haza Szijjártó Péterrel Moszkvából + videó

holland miniszterelnökBrüsszelfelszólítMagyarországvétó

Magyarország ellen indított támadást a holland miniszterelnök

Magyarország vétója az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomag ügyében ismét felszította a vitát az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusáról. Az új holland kormányfő, Rob Jetten első brüsszeli útján arról beszélt: az EU-nak el kell mozdulnia az egyhangúság elvétől.

Szabó István
Forrás: Euronews2026. 03. 04. 19:21
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Rob Jetten holland miniszterelnökkel Brüsszelben, Belgiumban, 2026. március 3-án Fotó: Dursun Aydemir Forrás: Anadolu/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az új holland kormány egyre kevesebb egyhangú döntéshozatalt szeretne európai szinten – fogalmazott Jetten, aki szerint a magyar vétó világosan megmutatta, miért lenne szükség változtatásra, írja a Euronews. 

holland miniszterelnök
Rob Jetten holland miniszterelnök (Fotó: ANP/AFP/amon van Flymen)

Úgy vélte, az uniós polgárok felé nehezen magyarázható, ha Európa lassan vagy megosztottan reagál a közös ügyekben.

A holland miniszterelnök felszólítja Orbán Viktort

A holland miniszterelnök felszólította Orbán Viktor kormányfőt, hogy tartsa magát a decemberben kötött politikai megállapodáshoz, amelynek részeként Magyarország, Szlovákia és Csehország vállalta a szükséges egyhangúság biztosítását az uniós költségvetési szabályok módosításához.

Brüsszeli diplomaták szerint a magyar vétó sértheti az „őszinte együttműködés” elvét, amely az uniós döntéshozatal egyik alapja. 

Jetten úgy fogalmazott: ha politikai megállapodás születik a tanács szintjén, akkor azt minden tagállamnak tiszteletben kell tartania.

Olajvita és választási kampány

A vita hátterében a Barátság kőolajvezeték ügye áll. Kijev szerint január végén orosz dróntámadás érte a vezetéket, amely azóta nem működik.

Orbán Viktor ugyanakkor elmondta, hogy Volodimir Zelenszkij politikai okokból állította le a szállítást, hogy befolyásolja a közelgő magyarországi választásokat.

Orbán Viktor miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Unió brüsszeli kétnapos csúcstalálkozóján 2024. június 27-én  (Fotó: MTI)

Az Európai Bizottság közvetítő szerepet próbál betölteni: Kijevet a vezeték helyreállítására, Budapestet pedig a vétó visszavonására kérte. Magyarország és Szlovákia tényfeltáró missziót is javasolt a sérült szakasz megvizsgálására.

Jetten az ukrán uniós csatlakozás kérdésében óvatosságra intett. Noha hangsúlyozta, hogy Európának támogatnia kell Ukrajnát az orosz agresszióval szemben, szerinte túl korai konkrét dátumot kitűzni a tagságra. Zelenszkij 2027-et jelölte meg lehetséges céldátumként, ám a holland miniszterelnök szerint jelenleg inkább a reformok támogatására kell összpontosítani, és „nem most van itt az ideje” a csatlakozási időpont rögzítésének.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Rob Jetten holland miniszterelnökkel Brüsszelben, Belgiumban, 2026. március 3-án (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Egy választás, sokmillió remény a békére – ezt kínálja az Orbán-módszer

Odrobina Kristóf avatarja

Reményt, példát és bátorságot kapnának az emberek Európa-szerte, ha Magyarország talpon maradna a béke pártján.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu