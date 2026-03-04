Az új holland kormány egyre kevesebb egyhangú döntéshozatalt szeretne európai szinten – fogalmazott Jetten, aki szerint a magyar vétó világosan megmutatta, miért lenne szükség változtatásra, írja a Euronews.
Magyarország ellen indított támadást a holland miniszterelnök
Magyarország vétója az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomag ügyében ismét felszította a vitát az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusáról. Az új holland kormányfő, Rob Jetten első brüsszeli útján arról beszélt: az EU-nak el kell mozdulnia az egyhangúság elvétől.
Úgy vélte, az uniós polgárok felé nehezen magyarázható, ha Európa lassan vagy megosztottan reagál a közös ügyekben.
A holland miniszterelnök felszólítja Orbán Viktort
A holland miniszterelnök felszólította Orbán Viktor kormányfőt, hogy tartsa magát a decemberben kötött politikai megállapodáshoz, amelynek részeként Magyarország, Szlovákia és Csehország vállalta a szükséges egyhangúság biztosítását az uniós költségvetési szabályok módosításához.
Brüsszeli diplomaták szerint a magyar vétó sértheti az „őszinte együttműködés” elvét, amely az uniós döntéshozatal egyik alapja.
Jetten úgy fogalmazott: ha politikai megállapodás születik a tanács szintjén, akkor azt minden tagállamnak tiszteletben kell tartania.
Olajvita és választási kampány
A vita hátterében a Barátság kőolajvezeték ügye áll. Kijev szerint január végén orosz dróntámadás érte a vezetéket, amely azóta nem működik.
Orbán Viktor ugyanakkor elmondta, hogy Volodimir Zelenszkij politikai okokból állította le a szállítást, hogy befolyásolja a közelgő magyarországi választásokat.
További Külföld híreink
Az Európai Bizottság közvetítő szerepet próbál betölteni: Kijevet a vezeték helyreállítására, Budapestet pedig a vétó visszavonására kérte. Magyarország és Szlovákia tényfeltáró missziót is javasolt a sérült szakasz megvizsgálására.
Jetten az ukrán uniós csatlakozás kérdésében óvatosságra intett. Noha hangsúlyozta, hogy Európának támogatnia kell Ukrajnát az orosz agresszióval szemben, szerinte túl korai konkrét dátumot kitűzni a tagságra. Zelenszkij 2027-et jelölte meg lehetséges céldátumként, ám a holland miniszterelnök szerint jelenleg inkább a reformok támogatására kell összpontosítani, és „nem most van itt az ideje” a csatlakozási időpont rögzítésének.
További Külföld híreink
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Rob Jetten holland miniszterelnökkel Brüsszelben, Belgiumban, 2026. március 3-án (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Moszkvában garanciát kaptunk a földgáz- és kőolajszállításokra
Az ukránok arra készültek, hogy a Török Áramlat gázvezetéket felrobbantsák – hívta fel rá a figyelmet a külügyminiszter.
Dömötör Csaba: A Tisza képviselői többször megszavazták az orosz energiaimport kivezetését + videó
„Gyurcsány Ferenc lassan egy igazmondó juhásszá válik hozzá képest” – mondta a képviselő Magyar Péterről.
Hazatérhet két hadifogoly Oroszországból
A kormány hivatalos oldalán is bejelentette a hírt.
Meghalt a révkomáromi tetőomlás súlyos sérültje, ő a tragédia második halálos áldozata
A katasztrófa pontos okát továbbra is vizsgálják a hatóságok.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Moszkvában garanciát kaptunk a földgáz- és kőolajszállításokra
Az ukránok arra készültek, hogy a Török Áramlat gázvezetéket felrobbantsák – hívta fel rá a figyelmet a külügyminiszter.
Dömötör Csaba: A Tisza képviselői többször megszavazták az orosz energiaimport kivezetését + videó
„Gyurcsány Ferenc lassan egy igazmondó juhásszá válik hozzá képest” – mondta a képviselő Magyar Péterről.
Hazatérhet két hadifogoly Oroszországból
A kormány hivatalos oldalán is bejelentette a hírt.
Meghalt a révkomáromi tetőomlás súlyos sérültje, ő a tragédia második halálos áldozata
A katasztrófa pontos okát továbbra is vizsgálják a hatóságok.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!