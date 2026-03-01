Pécsi Ármin gólpasszt adott a Liverpool kapujából, és ez döntő fontosságú lett + videó

A Liverpool U21-es csapata, Rob Page alakulata 2026-ban vasárnapig hat győzelmet és egy döntetlent ért el, legutóbb idegenben 3-0-ra nyert a Nottingham Forest ellen, és most is remekelt, hazai pályán 4-2-re győzött a Tottenham Hotspur fiataljai ellen. A Pool kapujában ezúttal is Pécsi Ármin állt.

Pécsi Ármin a magyar U21-es válogatottban is biztos pont. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka

Pécsi Ármin gólpassza is kellett a Liverpool sikeréhez

A mérkőzés a szünetben 1-1-re állt, a 85. percben pedig 2-2-re volt az állás, a de a hajrában a Liverpool még kétszer betalált. A 86. percben Will Wright a tizenhatos jobb oldaláról ballal lőtt a jobb alsó sarokba, a labda pedig úgy került hozzá, hogy azt Pécsi Ármin rúgta előre, honfitársunk hivatalosan is gólpasszt adott. Az U21-es bajnokságban a Liverpool a negyedik helyen áll, és ebben a az U21-es magyar válogatott húszéves kapusának is nagy szerepe van. Aki a Liverpool felnőttcsapatának kispadján is ült már.