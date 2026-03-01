Cristiano Ronaldotizenegyes11-esektizenegyesrúgótizenegyesgólbüntető

Cristiano Ronaldo a rekordszámú hibáinak köszönheti, hogy még nem vonult vissza

A szaúd-arábiai labdarúgó-bajnokság 24. fordulójának szombati játéknapján az al-Nasszr a hajrában fordítva 3-1-re győzött az al-Fajha otthonában. A vendégek már a 11. percben vezetést szerezhettek volna, ám Cristiano Ronaldo kihagyta a tizenegyest. A karrierje 1000. góljára áhítozó portugál futballista ezzel megerősítette az első helyét egy általa aligha kívánt listán: hiába átlagon felüli a hatékonysága, felnőttpályafutása során már 36. alkalommal hagyott ki büntetőt élvonalbeli klub vagy válogatott színeiben.

Wiszt Péter
2026. 03. 01. 11:57
Cristiano Ronaldo már 1000 gólnál járhatna, ha nem hibázott volna tizenegyest Fotó: AFP/Fayez Nureldine
Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo emlékezetes héten van túl. Szerdán az 5-0-s al-Nasszr-siker során büntetőből megszerezte felnőttpályafutása 965. gólját, a spanyol másodosztályú Almería társtulajdonosa lett, majd szombaton is győzelemnek örülhetett. Az al-Fajha ellen is lőhetett tizenegyest, ám azt mellé rúgta (később pedig kisebb sérülés miatt lecserélték), így aztán egy héten belül mindkét rekordját megerősítette. A 182. értékesített kísérlete után 36. alkalommal hibázott a mészpontról – mindkét mutatóban ő tartja a világcsúcsot. Aligha meglepő, hogy a listákon egyaránt Lionel Messi áll mögötte a második helyen, az argentinok világbajnoka 144 próbálkozásból 112-ször talált a kapuba, 32-szer pedig nem.

A büntetőkkel kapcsolatos legfőbb rekordokat Cristiano Ronaldo tartja, aki a tizenegyespontról már 36-szor hibázott. Fotó: AFP/Fayez Nureldine

A jelenleg 41 éves Ronaldo az első büntetőjét még 2005 végén, a Manchester United színeiben értékesítette, azóta ezt követte további 217 tizenegyes, a hosszabbítást követő esetleges párbajokat (így például a 2008-as Bajnokok Ligája-döntő végén kihagyott kísérletet) nem tekintve. 2006-ban három büntetőből csak egyet lőtt kapuba, ennek ellenére a folytatásban az MU-nál, majd a Real Madridnál, a Juventusnál és az al-Nasszrnél is első számú rúgónak számított, a portugál válogatottról nem is beszélve. 

Bár százalékosan később már nem volt a 2006-oshoz hasonló rossz éve, 

mindössze három olyan esztendő – 2010, 2011 és 2023 – volt, amikor egyszer sem hibázott a tizenegyespontról.

2026 sem fog ezek közé tartozni, hiszen szombaton az év során lőtt harmadik büntetőjét Cristiano Ronaldo elhibázta.

Cristiano Ronaldo tizenegyesei

Ami a csapatonkénti lebontást illeti, mindenhol legalább négyet rontott, de mindenhol legalább húszat értékesített:

  • portugál válogatott: 22 gól/32 büntetőből
  • Manchester United: 21/25
  • Real Madrid: 80/93
  • Juventus: 29/34
  • al-Nasszr: 30/34

Magyar kapus még sosem tudta kivédeni Cristiano Ronaldo büntetőjét – a 2021-es Európa-bajnokságon Gulácsi Péter és a tavaly szeptemberi világbajnoki selejtezőn Tóth Balázs kapuját is bevette –, van azonban olyan hálóőr, akit nyugodtan gondolhatott mumusnak a portugál. 

A Real Madrid játékosaként Diego Alves ellen négy kísérlete is volt, ám ezek közül csupán egyszer talált be az Almería és a Valencia kapuját is védő brazilnak, aki mindmáig az egyetlen, aki Ronaldo több tizenegyese után is örülhetett.

Az már más kérdés, hogy a Real épp azt az egy mérkőzést veszítette el a négyből, amelyiken a támadó eredményes volt Alves ellen a mészpontról.

A kihagyott büntetőkön (is) múlhat az 1000-es határ

A Cristiano Ronaldo büntetője után boldog kapusok közé immáron az al-Fajha játékosa, Orlando Mosquera is beletartozik, bár ő nem védett, hiszen a portugál futballista nem találta el a kaput. Ez már a 36. hibája volt az elmúlt két évtizedben. Bár jóval kevesebb kísérletből is nagyon ritka, hogy valaki százszázalékos teljesítménnyel rúgja a büntetőket, azért nehéz nem észrevenni: 965+36=1001. 

Vagyis, ha Ronaldo pályafutása során egyetlen büntetőt sem hibázik, matematikailag már átléphette volna a hőn áhított ezergólos határt. Így viszont még várni kell rá, hogy összejön-e egyáltalán a történelemírás. Bár nemrég azt nyilatkozta, hogy addig fog futballozni, amíg össze nem jön. Azaz a kihagyott tizenegyesekkel gyakorlatilag a saját visszavonulását késlelteti.

 

