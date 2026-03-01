Cristiano Ronaldo a rekordszámú hibáinak köszönheti, hogy még nem vonult vissza

Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo emlékezetes héten van túl. Szerdán az 5-0-s al-Nasszr-siker során büntetőből megszerezte felnőttpályafutása 965. gólját, a spanyol másodosztályú Almería társtulajdonosa lett, majd szombaton is győzelemnek örülhetett. Az al-Fajha ellen is lőhetett tizenegyest, ám azt mellé rúgta (később pedig kisebb sérülés miatt lecserélték), így aztán egy héten belül mindkét rekordját megerősítette. A 182. értékesített kísérlete után 36. alkalommal hibázott a mészpontról – mindkét mutatóban ő tartja a világcsúcsot. Aligha meglepő, hogy a listákon egyaránt Lionel Messi áll mögötte a második helyen, az argentinok világbajnoka 144 próbálkozásból 112-ször talált a kapuba, 32-szer pedig nem.

A büntetőkkel kapcsolatos legfőbb rekordokat Cristiano Ronaldo tartja, aki a tizenegyespontról már 36-szor hibázott. Fotó: AFP/Fayez Nureldine

A jelenleg 41 éves Ronaldo az első büntetőjét még 2005 végén, a Manchester United színeiben értékesítette, azóta ezt követte további 217 tizenegyes, a hosszabbítást követő esetleges párbajokat (így például a 2008-as Bajnokok Ligája-döntő végén kihagyott kísérletet) nem tekintve. 2006-ban három büntetőből csak egyet lőtt kapuba, ennek ellenére a folytatásban az MU-nál, majd a Real Madridnál, a Juventusnál és az al-Nasszrnél is első számú rúgónak számított, a portugál válogatottról nem is beszélve.

Bár százalékosan később már nem volt a 2006-oshoz hasonló rossz éve,

mindössze három olyan esztendő – 2010, 2011 és 2023 – volt, amikor egyszer sem hibázott a tizenegyespontról.

2026 sem fog ezek közé tartozni, hiszen szombaton az év során lőtt harmadik büntetőjét Cristiano Ronaldo elhibázta.

Cristiano Ronaldo tizenegyesei

Ami a csapatonkénti lebontást illeti, mindenhol legalább négyet rontott, de mindenhol legalább húszat értékesített:

portugál válogatott: 22 gól/32 büntetőből

Manchester United: 21/25

Real Madrid: 80/93

Juventus: 29/34

al-Nasszr: 30/34

Magyar kapus még sosem tudta kivédeni Cristiano Ronaldo büntetőjét – a 2021-es Európa-bajnokságon Gulácsi Péter és a tavaly szeptemberi világbajnoki selejtezőn Tóth Balázs kapuját is bevette –, van azonban olyan hálóőr, akit nyugodtan gondolhatott mumusnak a portugál.

A Real Madrid játékosaként Diego Alves ellen négy kísérlete is volt, ám ezek közül csupán egyszer talált be az Almería és a Valencia kapuját is védő brazilnak, aki mindmáig az egyetlen, aki Ronaldo több tizenegyese után is örülhetett.

Az már más kérdés, hogy a Real épp azt az egy mérkőzést veszítette el a négyből, amelyiken a támadó eredményes volt Alves ellen a mészpontról.