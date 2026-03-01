Kerkez MilosCody GakpoLiverpool FC

Kerkez üzent a Liverpool meccse után, legfontosabb társa Istent dicsőítette

A Liverpool labdarúgócsapata magabiztos, 5-2-es győzelmet aratott szombaton a West Ham United ellen a Premier League 28. fordulójában hazai pályán. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a találkozót, utóbbi a közösségi oldalán üzent is a győzelem után. Ugyanígy tett a bal szélen Kerkez előtt játszó Cody Gakpo is, aki a gólja után Istent dicsőítette.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 8:29
Kerkez Milos és a magasba ugró Cody Gakpo is üzent a Liverpool győzelme után Fotó: NurPhoto/MI NEWS
Az újra a középpályán szereplő Szoboszlai Dominik szögletből gólpasszt adott Virgil van Dijknak, Kerkez Milos pedig jól elvégezte a feladatait a balhátvédként az angliai értékelések szerint. A Liverpool végre sima győzelmet aratott, a West Ham elleni 5-2-n nem kellett sokat izgulni a szurkolóknak, hiszen már öt perc után megvolt az előny, félidőben pedig 3-0 volt az állás. Arne Slot csapata ebben az idényben nem sok hasonlóan izgalommentes mérkőzést hozott le.

Kerkez Milos elégedetten üzent a Liverpool győzelme után
Kerkez Milos elégedetten üzent a Liverpool győzelme után. Fotó: AFP/Paul Ellis

A Liverpool győzelmében Hugo Ekitiké játszotta a legnagyobb szerepet, aki 76 percnyi játék alatt a mindent megalapozó vezető gólja mellett két gólpasszt is kiosztott. A francia csatár lett a West Ham elleni meccs legjobbja a Liverpool-szurkolók szavazásán : Ekitiké az idényben harmadszor érdemelte ki az elismerést – nála többször csak Florian Wirtz (négy) és Szoboszlai (hét) lett díjazva.

Ekitiké a közösségi oldalán egy felfelé mutató hüvelykujjal jelezte, hogy ez a találkozó rendben volt a Liverpoolnak, de más beszédesebb volt nála.

Kerkez Milos ezt üzente a Liverpool kiütéses győzelme után

Hivatalos oldalán Kerkez Milos is üzent a Liverpool sikerét követően.

„Nagyszerű győzelem és szurkolás hazai pályán. Folytatjuk a munkát és fejlődünk tovább!” – ígérte a magyar játékos a drukkereknek.

Posztolt Cody Gakpo is, aki az egyik legfontosabb játékos Kerkez szempontjából a Liverpool keretében. A holland szélső a magyar előtt játszik a bal oldalon, az idény első felében sokszor nem értették meg egymást a pályán, de elkezdett javulni a játékkapcsolatuk. Gakpo nehéz idényt fut, de most a West Ham ellen gólt szerzett, amire nagy szüksége volt.

„Dicsérd Őt” – írta ki a közösségi oldalára Gakpo a meccs után, és egy olyan képet osztott meg hozzá, amin az ég felé mutat a gólja után. A holland mélyen vallásos, rendszeresen Istent dicsőíti az oldalán, és most is így tett.

Van Dijk is posztolt, de Szoboszlai nem került szóba nála

A meccs után a Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk is megosztott egy bejegyzést a West Ham elleni sikerről. A védő gólt szerzett, és egy szalutáló emotikonnal jelezte, hogy végrehajtották a feladatot.

Van Dijk ebben az idényben a harmadik gólját szerezte a Premier League-ben, és másodszor kapta a gólpasszt Szoboszlaitól, aki azonban nem került elő a posztjában.

 

