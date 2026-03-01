repülőtérIránFerihegyközel-keletlégtérzár

Ha most utazna: ezek a járatok nem szállnak fel Ferihegyről vasárnap az iráni konfliktus miatt

Az iráni helyzet eszkalálódása miatt légtérkorlátozások vannak érvényben a teljes közel-keleti térségben.

2026. 03. 01. 9:10
Orbán Viktor, reptér, alapkőletétel A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, korábbi nevén Budapest Ferihegy nemzetközi repülőtér Budapest nemzetközi repülőtere, Magyarország öt nemzetközi repülőtere közül a legnagyobb és legismertebb. (Fotó: MTVA/Bi
A reptéri fejlesztések célja, hogy Magyarország a régió légiközlekedési központjává váljon Fotó: MTVA/Bizományosi: Balaton József
Gyakorlatilag leállt a közel-kelet polgári légi közlekedése a térségben zajló háború miatt. Légtérkorlátozások vannak érvényben a tegnap hajnali, Iránt ért támadások óta, Izrael, Szíria, Irak, Irán, Kuvait, Bahrein, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légtere zárva. A helyzet vasárnap is hasonló, Jordánia, Libanon és Omán légtere továbbra is részlegesen nyitva van. 

A közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt a Wizz Air azonnali hatállyal felfüggesztette minden izraeli, dubaji, abu-dzabi és ammani járatát még szombaton. Az intézkedés legalább március 7-ig érvényben marad – közölte a vállalat szombaton. Pár órával később közölték, hogy törölték a szaúd-arábiai járatokat is, amelyek legkorábban március 3-án indulhatnak újra.

A Liszt Ferenc Budapest Nemzetközi Repülőtér oldalán olvasható információk alapján vasárnap is töröltek minden, a térségbe induló járatot.

A járatinformációk alapján törölték: 

  • a Ryanair 8:20-as induló ammani járatát
  • a Wizzair 10:15-kor induló dubai járatát
  • az El-Al 10:50-es tel-avivi járatát
  • a Bluebird Airways 12:40-es tel-avivi járatát
  • az Israir 13:00-ra kiírt tel-avivi járatát
  • a Wizzair 13:15-ös abu-dzabii járatát
  • a Wizz Air 14:15-ös tel-avivi járatát
  • az Arkia 14:25-ös tel-avivi járatát
  • a Qatar Airways 14:45-ös dohai járatát
  • az Emirates 15:15-ös dubai járatát
  • az Israir 20:00-ás tel-avivi járatát
  • az El-Al 20:40-es tel-avivi járatát
  • a FlyDubai 21:5-ös dubai járatát

 

 

 

 

