Ha most utazna: ezek a járatok nem szállnak fel Ferihegyről vasárnap az iráni konfliktus miatt

Gyakorlatilag leállt a közel-kelet polgári légi közlekedése a térségben zajló háború miatt. Légtérkorlátozások vannak érvényben a tegnap hajnali, Iránt ért támadások óta, Izrael, Szíria, Irak, Irán, Kuvait, Bahrein, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légtere zárva. A helyzet vasárnap is hasonló, Jordánia, Libanon és Omán légtere továbbra is részlegesen nyitva van.
A közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt a Wizz Air azonnali hatállyal felfüggesztette minden izraeli, dubaji, abu-dzabi és ammani járatát még szombaton. Az intézkedés legalább március 7-ig érvényben marad – közölte a vállalat szombaton. Pár órával később közölték, hogy törölték a szaúd-arábiai járatokat is, amelyek legkorábban március 3-án indulhatnak újra.
A Liszt Ferenc Budapest Nemzetközi Repülőtér oldalán olvasható információk alapján vasárnap is töröltek minden, a térségbe induló járatot.
A járatinformációk alapján törölték:
- a Ryanair 8:20-as induló ammani járatát
- a Wizzair 10:15-kor induló dubai járatát
- az El-Al 10:50-es tel-avivi járatát
- a Bluebird Airways 12:40-es tel-avivi járatát
- az Israir 13:00-ra kiírt tel-avivi járatát
- a Wizzair 13:15-ös abu-dzabii járatát
- a Wizz Air 14:15-ös tel-avivi járatát
- az Arkia 14:25-ös tel-avivi járatát
- a Qatar Airways 14:45-ös dohai járatát
- az Emirates 15:15-ös dubai járatát
- az Israir 20:00-ás tel-avivi járatát
- az El-Al 20:40-es tel-avivi járatát
- a FlyDubai 21:5-ös dubai járatát
