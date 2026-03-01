Ha most utazna: ezek a járatok nem szállnak fel Ferihegyről vasárnap az iráni konfliktus miatt

Gyakorlatilag leállt a közel-kelet polgári légi közlekedése a térségben zajló háború miatt. Légtérkorlátozások vannak érvényben a tegnap hajnali, Iránt ért támadások óta, Izrael, Szíria, Irak, Irán, Kuvait, Bahrein, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légtere zárva. A helyzet vasárnap is hasonló, Jordánia, Libanon és Omán légtere továbbra is részlegesen nyitva van.

A közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt a Wizz Air azonnali hatállyal felfüggesztette minden izraeli, dubaji, abu-dzabi és ammani járatát még szombaton. Az intézkedés legalább március 7-ig érvényben marad – közölte a vállalat szombaton. Pár órával később közölték, hogy törölték a szaúd-arábiai járatokat is, amelyek legkorábban március 3-án indulhatnak újra.

A Liszt Ferenc Budapest Nemzetközi Repülőtér oldalán olvasható információk alapján vasárnap is töröltek minden, a térségbe induló járatot.

A járatinformációk alapján törölték: