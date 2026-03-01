Orbán Viktor elárulta, ki fogja megnyerni a választást

„Magyarország első városában, Esztergomban tartottunk tegnap háborúellenes gyűlést. Micsoda hangulat! Komárom-Esztergom vármegyében három mandátum van, és nem lehet kisebb célunk, mint a 3/3! Jövő szombaton pedig a magyar szabadság őrvárosában, Debrecenben összejövünk egy minden eddiginél nagyobb háborúellenes DPK-gyűlésre. Neked is ott a helyed!” – fogalmazott Orbán Viktor a DPK-tagoknak írt körlevelében.

Zelenszkij politikai döntése miatt nem indul újra a kőolajszállítás (Fotó: AFP/Genya Savilov)

Zelenszkij megtámadta Magyarországot!

A miniszerelnök kifejtette, ismét eltelt egy hét, és Zelenszkij még mindig nem indította újra az olajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken. Ezzel továbbra is veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát. Megtámadták az országot, nem az embereket, nem a városokat, hanem a magyar gazdaságot vették célba, hiszen ha nincs kőolaj a Barátság vezetéken keresztül, akkor abból gazdasági káosz lesz. Először felmegy a benzin ára, ezer forint környékén lesz, majd ez olyan áremelkedéseket okoz a gazdaságban, amelyek teljesen összezavarják a normális működést. Ráadásul tegnap Iránt is megtámadták, ezért kiesik a világpiacról, ez áremelkedéssel fenyeget.

Tudjuk, hogy a vezeték működőképes – hangsúlyozta Orbán Viktor, majd hozzátette, és azt is, hogy Zelenszkij politikai döntése miatt nem indultak újra az olajszállítmányok Magyarország irányába. Azt is tudjuk, hogy Zelenszkij elnök azzal házal Brüsszelben, hogy a vezetéket nem lehet újraindítani. A magyar kormány elvárja Ukrajna elnökétől, hogy tegyen eleget az unió és tagállamai felé fennálló kötelezettségeinek, és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket.

A miniszterelnök emlékeztetett: „mivel az ország támadás alatt áll, védintézkedéseket kellett tenni, dróntilalmat vezettünk be Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, megerősítettük az energetikai infrastruktúráink védelmét, és leállítottuk a dízelszállításokat Ukrajnába, nem támogatjuk a 90 milliárd eurós uniós hitelt, a huszadik szankciós csomagot, és amíg nem jön az olaj, egyetlen intézkedést sem fogunk támogatni Brüsszelben, amely Ukrajnának fontos.”