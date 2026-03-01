ukrajnaháborúorbán viktor

Orbán Viktor elárulta, ki fogja megnyerni a választást

A Tisza Párt Brüsszellel és Zelenszkijjel együtt azon dolgozik, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon, amelyet bele tudnak rántani a háborúba. Ameddig nemzeti kormány van, addig Magyarországon mindenki nyugodtan alhat – hangsúyozta Orbán Viktor a DPK-tagoknak írt körlevélben. A miniszterelnök azt is elárulta, hogy szerinte az fog nyerni a választáson, aki több ajtón kopogtat, több emberrel beszél, több aláírást gyűjt, mint a másik.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 01. 10:34
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Magyarország első városában, Esztergomban tartottunk tegnap háborúellenes gyűlést. Micsoda hangulat! Komárom-Esztergom vármegyében három mandátum van, és nem lehet kisebb célunk, mint a 3/3! Jövő szombaton pedig a magyar szabadság őrvárosában, Debrecenben összejövünk egy minden eddiginél nagyobb háborúellenes DPK-gyűlésre. Neked is ott a helyed!” – fogalmazott  Orbán Viktor a DPK-tagoknak írt körlevelében.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky speaks during a joint press conference with Norway's Prime Minister following talks at Mariyinsky Palace in Kyiv on February 25, 2026, amid Russian invasion in Ukraine. (Photo by Genya SAVILOV / AFP)
Zelenszkij politikai döntése miatt nem indul újra a kőolajszállítás (Fotó: AFP/Genya Savilov)

Zelenszkij megtámadta Magyarországot!

A miniszerelnök kifejtette, ismét eltelt egy hét, és Zelenszkij még mindig nem indította újra az olajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken. Ezzel továbbra is veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát. Megtámadták az országot, nem az embereket, nem a városokat, hanem a magyar gazdaságot vették célba, hiszen ha nincs kőolaj a Barátság vezetéken keresztül, akkor abból gazdasági káosz lesz. Először felmegy a benzin ára, ezer forint környékén lesz, majd ez olyan áremelkedéseket okoz a gazdaságban, amelyek teljesen összezavarják a normális működést. Ráadásul tegnap Iránt is megtámadták, ezért kiesik a világpiacról, ez áremelkedéssel fenyeget.

Tudjuk, hogy a vezeték működőképes – hangsúlyozta Orbán Viktor, majd hozzátette, és azt is, hogy Zelenszkij politikai döntése miatt nem indultak újra az olajszállítmányok Magyarország irányába. Azt is tudjuk, hogy Zelenszkij elnök azzal házal Brüsszelben, hogy a vezetéket nem lehet újraindítani. A magyar kormány elvárja Ukrajna elnökétől, hogy tegyen eleget az unió és tagállamai felé fennálló kötelezettségeinek, és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket.

A miniszterelnök emlékeztetett: „mivel az ország támadás alatt áll, védintézkedéseket kellett tenni, dróntilalmat vezettünk be Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, megerősítettük az energetikai infrastruktúráink védelmét, és leállítottuk a dízelszállításokat Ukrajnába, nem támogatjuk a 90 milliárd eurós uniós hitelt, a huszadik szankciós csomagot, és amíg nem jön az olaj, egyetlen intézkedést sem fogunk támogatni Brüsszelben, amely Ukrajnának fontos.”

„Az ukrán vezetés káoszt akar teremteni, és ezzel ukránbarát kormányt akar hatalomra segíteni. De bennünket nem lehet zsarolni! Amíg nemzeti kormány van, addig szó sem lehet arról, hogy egy külhatalom gazdasági káoszt teremtsen!” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Megtörjük a blokádot!

A miniszterelnök tájékoztatott: a héten többször tárgyalt telefonon Robert Ficóval, a szlovákok miniszterelnökével. „Magyar–szlovák vizsgálóbizottságot állítunk fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására. A küldöttségnek az lesz a feladata, hogy a saját szemével győződjön meg a valóságról. Elvárjuk Ukrajna elnökétől, hogy teljesítse kötelességét, és elvárjuk az Európai Bizottságtól is, hogy ne a tagjelölt Ukrajna, hanem az uniós tag Magyarország mellett álljon ki!” – írta Orbán Viktor.

Nő a háborús veszély!

A nemzeti kormány egyenlő a biztonsággal – jelentette ki a miniszterelnök. „Ameddig mi kormányzunk, mindenki nyugodtan alhat, mert Magyarországot nem tudják belekényszeríteni a háborúba. 

Az ukrajnai konfliktus kezdete óta nem voltunk olyan közel a háborúhoz, mint most, és a veszély napról napra nő.

Ennek oka, hogy az amerikaiak kiszálltak az ukránok támogatásából. A béketörekvéseket ugyan folytatják, de ha rövid időn belül nincsen megoldás, akkor ki fognak vonulni a béketeremtést célzó diplomáciából is. Az európai vezetők pedig menetelnek a háborúba: eurómilliárdokat égettek el a frontvonalon, és most már európai katonák állomásoztatásáról egyeztetnek. A Tisza Párt is rendezett egy szavazást arról, hogy támogatják-e Ukrajna uniós tagságát, és támogatták. Az ukrán uniós tagság pedig azt jelentené, hogy a többi tagállamnak oda kellene mennie háborúzni, katonát adni és pénzt küldeni.”

„A nemzeti petíciót azért kellett megindítanunk, mert csak a magyar kormány mondja azt, hogy nem adjuk oda a magyarok pénzét az ukránoknak” – hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette: „A Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció folyamatosan sürgeti, hogy álljunk be az Ukrajnát támogató országok közé. Hogyan mondanának nemet a háborúba készülő Brüsszelnek, amikor éppen azt sürgetik, hogy álljunk be a sorba? Ezért kell a nemzeti petíciót kitölteni és ezt a vitát Magyarországon lezárni. És ezt már online is megtehetjük! Már online is kitölthető a nemzeti petíció” – emlékeztetett. 

Az esélyt be kell váltani!

– Már nem lehet hagyatkozni a közvélemény-kutatók felméréseire, igazából már minden mérést kétkedve fogadok – írta Orbán Viktor. 

Egyetlen dolog maradt: megyünk! Választókerületről választókerületre megyünk. Úgy látom, hogy behúznánk a 106 választókerületből 65-öt a mostani erőviszonyok alapján. Erős többség!

„De az is igaz, hogy négy évvel ezelőtt volt 87 megnyert választókerületünk. És nem mehetünk úgy harcba, hogy kisebb célt tűzünk ki, mint amit legutóbb elértünk. Mindent megvalósítottunk, amit vállaltunk, sőt azon túl is. El tudunk számolni a négy évvel. Ha volt egy jó eredményünk, akkor célozzuk meg ugyanezt! Ezt a választást a túl sok gondolkodással, elemezgetéssel, okoskodással lehet elveszteni. Ehelyett menjünk és csináljuk! 

Ezt a választást a meló fogja eldönteni. Ki tesz bele több munkát? Aki több ajtón kopogtat, több emberrel beszél, több aláírást gyűjt, az nyeri a választást!”

– rántotta le a leplet a titokról Orbán Viktor. 

Gazdasági optimizmus, erősödő forint

– Rekordközeli optimizmus: évek óta nem volt ilyen jó a magyarok gazdasági várakozása – hangsúlyozta a miniszterelnök. A Századvég februári felmérése szerint a lakosság gazdasági várakozása 1,4 indexpontot javult januárhoz képest, míg a vállalatok gazdasági közérzete 0,1 indexpontot erősödött. A –100 és +100 közötti skálán a lakossági index –5,4 indexpontra, míg a vállalati mutató –9,8 indexpontra nőtt. 

Ennél kedvezőbb értéket 47 hónapja nem mértek! 

Pedig a háború blokkolja a gazdaságot! A lakossági konjunktúraindex négy alindexéből három erősödött februárban az előző hónaphoz képest: a foglalkoztatási helyzet megítélése, a gazdasági környezet érzékelése és az inflációs folyamatok észlelését jelző alindex javult. 

Jelentős pozitív irányú elmozdulás tapasztalható a forint/euró árfolyamának jövőbeni alakulásának megítélésében, a januárihoz képest 9,5 indexponttal többen számítanak erősödésre. A vállalati felmérésben kettő alindex értéke emelkedett: az iparági környezeté és a gazdasági környezeté. A legjobb konjunktúraérzetet a mezőgazdaságban mérték. A vállalatok jövőbeli exportjának alakulásával kapcsolatban +6,8 indexponttal kedvezőbb válaszokat adtak az előző hónaphoz képest.

„Köszönöm, hogy itt vagytok. Folytassuk a digitális honfoglalást! Mi rendíthetetlenül hiszünk a szeretet és az összefogás erejében!” – zárta körlevelét Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen az esztergomi Suzuki Arénában 2026. február 28-án. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekTisza

A Tisza észkombájn vezetői szerint a terrorveszély csak Tóni kampánytrükkje

Pilhál Tamás avatarja

Nincs is háború, de ha mégis, nem kell félni tőle – üzeni stukkerral a zsebében Ruszin-Szendi Romulusz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu