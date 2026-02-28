miniszterelnökiránzelenszkijmolorbán viktoresztergom

Orbán Viktor kijelentette, ha az olaj megáll, a rezsicsökkentésre sem lesz pénz + videó

Amikor a világban mindenütt az a veszély fenyeget, hogy nő az energia ára, kétszeres bűn, kétszeres veszély az a lépés, hogy Magyarországot elzárták az olcsó kőolajtól – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén szombaton Esztergomban.

Forrás: MTI2026. 02. 28. 14:51
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
A digitális polgári körök Esztergomban tartott háborúellenes gyűlésén Orbán Viktor miniszterelnök a kőolajvezeték helyzetéről szólva kiemelte: reggel megtekintette a Mol százhalombattai olajfinomítóját. Iránról szólva azt mondta: az ország a világ legnagyobb kőolajtermelője, Kína kőolajfogyasztásának 15 százalékát adja. A háború miatt fenyeget egy világpiaci energiaár-emelkedés. Az, hogy egy ilyen helyzetben Magyarországot elzárták a kőolajtól, kétszeres bűn. A gázt már korábban elzárták, de ezt úgy oldották meg, hogy déli irányból, Ukrajnát kikerülve tudnak felhozni gázt. Ebben könnyebben tudjuk magunkat megvédeni.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az ukránok hetek óta hitegetnek bennünket, és aztán kiderült, szó sincs arról, hogy újra akarják indítani a szállítást. Ők úgy tudják, semmi akadálya nincs annak, hogy a vezetéken keresztül jöjjön az olaj. A finomító nem tud akármilyen olajat finomítani, mert így van kialakítva. A drágább nyugati olaj feldolgozásához hosszú, akár egy-két évig tartó átalakítás kell.

Ezért kétszeres bűn, hogy elzárták Magyarországot az olcsó olajtól

– fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő tájékoztatott: ha nem készültek volna fel erre, akkor nagy bajban lennénk. Mint mondta, ha az olaj megáll, akkor rezsicsökkentésre sem lesz elegendő pénz. Így Zelenszkij ezt nem a Mol ellen, hanem az összes magyar ember ellen csinálta.

A miniszterelnök jelezte, hogy Robert Fico hosszan beszélt Zelenszkijjel, és a szlovák miniszterelnök elmagyarázta az ukrán elnöknek, hogy tönkreteszi Szlovákiát és Magyarországot, ám Zelenszkij nemet mondott a szállítás újraindítására, és a szlovák–magyar–uniós vizsgálóbizottság ötletét is visszautasította.

Orbán Viktor szerint ilyenkor két választás van: az egyik, hogy tudomásul veszik Zelenszkij követeléseit és leválasztjuk magunkat az olcsó olajról. 

A Tisza Pártnak ez az álláspontja

 – tette hozzá.

A miniszterelnök azt tanulta, ha egyszer megzsarolnak, akkor mindig megzsarolnak. Az elején kell világosan megmondani, hogy Magyarországot nem lehet tönkretenni. – Az olajblokádot mi le fogjuk törni – vázolta a másik választási lehetőséget Orbán Viktor.

Kiemelte, hogy hazánk leállította az összes dízelszállítást Ukrajnába. A másik lehetőség, ami még nem vetettek be, hogy leállítják az Ukrajnába történő villamosenergia-szállítást. Ezt azért nem vetették be, mert a határ másik oldalán is magyarok vannak, így ezt csak a legvégén fogják alkalmazni. Emellett blokkolják a kilencvenmilliárd eurós hitelt, amit az unió Ukrajnának akar küldeni.

Orbán Viktor jelezte, hogy az Oroszországgal szembeni huszadik szankciós csomagot sem fogják támogatni. Amíg az olajszállítás újra nem indul, semmilyen, az egyhangúságot igénylő, Ukrajna igényeit szolgáló uniós döntést nem fogunk jóváhagyni – tette hozzá.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen az esztergomi Suzuki Arénában (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


Szánthó Miklós: Az energia lett a geopolitika új fegyvere

Fontos híreink

Belföldi híreink

Külföldi híreink

