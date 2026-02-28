Menczer Tamás: Zelenszkij politikai támadásként zárta el a Barátság vezetéket + videó

– Mindenki látja, hogy Zelenszkij politikai támadásként zárta el a Barátság kőolajvezetéket, nem engedi be a szakértőket. Pontosan azért, mert hazudik – mutatott rá Menczer Tamás a digitális polgári körök esztergomi háborúellenes gyűlése előtt. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója jelezte: a vezetéknek nincs semmi baja.
Menczer Tamás közösségi oldalán közzétett videójában hangsúlyozta:
Politikai támadás az, amit az ukrán elnök csinál, így akarja segíteni a Tisza Pártot és a tiszás bábfigurákat.
Emlékeztetett: Orbán Viktor megmondta, hogy Magyarország nem zsarolható.
Az energiabiztonságunkat megvédjük, a kritikus energetikai infrastruktúránkat szintén megvédjük, ott vannak a katonák és az ellenlépéseket is megtettük Ukrajnával szemben
– húzta alá a kormánypárti politikus.
Április 12-én a jövőnkről és a gyerekeink és az unokáink jövőjéről döntünk. Tiszás bábkormány Kijev és Brüsszel vezetésével, vagy szuverén magyar út Orbán Viktor vezetésével. Én ezt javaslom mindenkinek
– szögezte le Menczer Tamás.
