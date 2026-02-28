menczer tamásbrüsszeltisza pártkijev

Menczer Tamás: Zelenszkij politikai támadásként zárta el a Barátság vezetéket + videó

Az ukrán elnök így akarja segíteni a Tisza Pártot és a tiszás bábfigurákat – mutatott rá a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 16:22
– Mindenki látja, hogy Zelenszkij politikai támadásként zárta el a Barátság kőolajvezetéket, nem engedi be a szakértőket. Pontosan azért, mert hazudik – mutatott rá Menczer Tamás a digitális polgári körök esztergomi háborúellenes gyűlése előtt. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója jelezte: a vezetéknek nincs semmi baja.

Tápiószecső, 2026. február 25. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a kormánypártok országjárásának tápiószecsői lakossági fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón a Kós Károly Művelődési Központ és Könyvtárban 2026. február 25-én. MTI/Bruzák Noémi
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Menczer Tamás közösségi oldalán közzétett videójában hangsúlyozta:

Politikai támadás az, amit az ukrán elnök csinál, így akarja segíteni a Tisza Pártot és a tiszás bábfigurákat.

Emlékeztetett: Orbán Viktor megmondta, hogy Magyarország nem zsarolható.

Az energiabiztonságunkat megvédjük, a kritikus energetikai infrastruktúránkat szintén megvédjük, ott vannak a katonák és az ellenlépéseket is megtettük Ukrajnával szemben

– húzta alá a kormánypárti politikus.

Április 12-én a jövőnkről és a gyerekeink és az unokáink jövőjéről döntünk. Tiszás bábkormány Kijev és Brüsszel vezetésével, vagy szuverén magyar út Orbán Viktor vezetésével. Én ezt javaslom mindenkinek

– szögezte le Menczer Tamás.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/AP/Michael Probst)


