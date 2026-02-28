A Mercosur-megállapodással Brüsszel cserbenhagyta az európai gazdákat

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Bizottság megkezdi a Mercosur-megállapodás ideiglenes alkalmazását – jelentette be pénteken Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Uruguay és Argentína csütörtökön elsőként ratifikálta a megállapodást, Brazília és Paraguay pedig várhatóan hamarosan követi a két ország példáját.

Ursula von der Leyen bejelentette, hogy megkezdik a Mercosur-megállapodás ideiglenes alkalmazását

Győri Enikő, a Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi oldalán reagált Von der Leyen nyilatkozatára. Mint írta: az Európai Bizottság végleg cserbenhagyja a gazdákat és letér a demokrácia útjáról. Miután tegnap Argentína és Uruguay törvényhozása jóváhagyta az EU–Mercosur-megállapodást, sejteni lehetett, hogy az Európai Bizottság bejelenti: megkezdi a megállapodás kereskedelmi részének ideiglenes alkalmazását.

Ezt Ursula von der Leyen néhány perce meg is tette. Beszéljünk egyenesen: azzal, hogy az Európai Bizottság nem várja meg az Európai Parlament állásfoglalását, teljes mértékben szembemegy a szerződésekben lefektetett eljárással. Az Európai Bizottság letért a demokratikus útról és jogi kiskapukon közlekedik

– hangsúlyozta. Azzal folytatta, hogy az Európai Bizottság nem veszi figyelembe az Európai Parlament januárban megfogalmazott aggályait, amelyek alapján a megállapodást az Európai Bíróság elé vitte véleménykérés céljából. Az EP-képviselő kifogásolta, hogy a transzparencia jegyében illett volna megvárni a bíróság álláspontját.