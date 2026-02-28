Rendkívüli

Orbán Viktor: A terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemeltük

Ursula von der LeyenGyőri EnikőMercosur

A Mercosur-megállapodással Brüsszel cserbenhagyta az európai gazdákat

Az Európai Bizottság megkezdi az EU–Mercosur megállapodás kereskedelmi részének ideiglenes alkalmazását, miután két dél-amerikai ország már ratifikálta az egyezséget. A Mercosur-megállapodással kapcsolatos döntést Ursula von der Leyen jelentette be, amire Győri Enikő közösségi oldalán reagált.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 17:02
A Mercosur ellen Európa-szerte tüntetések voltak 2026-ban – eredménytelenül Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Bizottság megkezdi a Mercosur-megállapodás ideiglenes alkalmazását – jelentette be pénteken Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Uruguay és Argentína csütörtökön elsőként ratifikálta a megállapodást, Brazília és Paraguay pedig várhatóan hamarosan követi a két ország példáját. 

Ursula von der Leyen bejelentette, hogy megkezdik a Mercosur-megállapodás ideiglenes alkalmazását
Ursula von der Leyen bejelentette, hogy megkezdik a Mercosur-megállapodás ideiglenes alkalmazását
Fotó: AFP

Győri Enikő, a Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi oldalán reagált Von der Leyen nyilatkozatára. Mint írta: az Európai Bizottság végleg cserbenhagyja a gazdákat és letér a demokrácia útjáról. Miután tegnap Argentína és Uruguay törvényhozása jóváhagyta az EU–Mercosur-megállapodást, sejteni lehetett, hogy az Európai Bizottság bejelenti: megkezdi a megállapodás kereskedelmi részének ideiglenes alkalmazását. 

Ezt Ursula von der Leyen néhány perce meg is tette. Beszéljünk egyenesen: azzal, hogy az Európai Bizottság nem várja meg az Európai Parlament állásfoglalását, teljes mértékben szembemegy a szerződésekben lefektetett eljárással. Az Európai Bizottság letért a demokratikus útról és jogi kiskapukon közlekedik

– hangsúlyozta. Azzal folytatta, hogy az Európai Bizottság nem veszi figyelembe az Európai Parlament januárban megfogalmazott aggályait, amelyek alapján a megállapodást az Európai Bíróság elé vitte véleménykérés céljából. Az EP-képviselő kifogásolta, hogy a transzparencia jegyében illett volna megvárni a bíróság álláspontját. 

Röviden: az Európai Bizottság nem tiszteli sem az uniós jogrendszert, sem a demokratikus eljárásokat. A gazdák pedig feketén-fehéren megkapták: aggodalmaik nem számítanak. Kevesebb pénz, nagyobb és tisztességtelen verseny, eltérő feltételek. Ilyen körülmények között kellene gazdálkodniuk

– emelte ki. Ukrajna és más külső országok fontosabbak, mint azok, akik a magas minőségű európai élelmiszert megtermelik számunkra. 

Szégyen. Az európai gazdák a Patriótákra továbbra is számíthatnak, küzdeni fogunk értük. És most már látszik: csak ránk számíthatnak

– zárta posztját Győri Enikő. 

Borítókép: A Mercosur ellen Európa-szerte tüntetések voltak 2026-ban – eredménytelenül (Fotó: AFP)

 

