Kocsis Máté talált két hiányzó drogtesztet + videó

– Véget ért az esztergomi gyűlésünk, és itt kint a parkolóban találtam két hiányzó drogtesztet – mondta Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője legújabb videójában, majd megmutatta a Tisza egyik választási plakátját, amelyen Magyar Péter, a párt elnöke és Radnai Márk alelnök láthatók.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Mint arról beszámoltunk, drogtesztre hívta a Tisza Párt elnökét Kocsis Máté. Magyar Péter ugyanis azt állította, hogy a politikusok közül többen, köztük a fideszes frakcióvezető nem vállaltak drogtesztet.

Kocsis Máté akkor elárulta, hogy

azért nem jelentkezett ilyen vizsgálatra, mert „gyűlöli a drogot és nem fogyasztja”.

Ezek után viszont kész részt venni egy közös drogteszten Magyar Péterrel. „Te mondod meg az időpontot” – tette hozzá.

Emlékezetes, a közelmúltban egy rejtélyes weboldal, a radnaimark.hu jelent meg az interneten, a Tisza Párt alelnökének nevével. A honlapon két napig egy összegyűrt ágyneműt mutató, biztonsági kamerás felvételből kivágott kép és egy „coming soon” felirat fogadta a látogatókat. Az üzenet később megváltozott: a felirat helyére a „Once upon a time…” („Egyszer volt, hol nem volt”) szöveg került, valamint egy dátum, 2024. augusztus 3., amely utalt a közzétenni tervezett felvétel készítésének dátumára.

Magyar Péter egy videóban beismerte, hogy

valóban járt 2024. augusztus 3-án a radnaimark.hu oldalon megjelent képeken látható lakásban,

ahová állítása szerint a volt barátnője, Vogel Evelin meghívására érkezett. A lakásban elmondása szerint alkohol és kábítószer-kinézetű anyag is volt, utóbbi fogyasztását azonban a politikus tagadta.

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)