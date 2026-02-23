kocsis mátédrogtesztMagyar Péter

Kocsis Máté drogtesztre hívta Magyar Pétert + videó

Várja az időpontot a Tisza Párt elnökétől.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 21:56
Kocsis Máté Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Drogtesztre hívta Magyar Pétert Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. A Tisza Párt elnöke azt állította, hogy a politikusok közül többen, köztük a fideszes frakcióvezető nem vállaltak drogtesztet.

Kocsis Máté elárulta, hogy 

azért nem jelentkezett ilyen vizsgálatra, mert „gyűlöli a drogot és nem fogyasztja”.

Ezek után viszont kész részt venni egy közös drogteszten Magyar Péterrel. „Te mondod meg az időpontot” – tette hozzá.

A frakcióvezető emlékeztetett, hogy bár vannak köztük hasonlóságok, például hogy ugyanakkor születtek és ugyanoda jártak egyetemre, ugyanakkor is végeztek cum laude minősítéssel, de

ő soha nem vett fel titokban családtagokat, nem tett feljelentést ellenük, és nem fogyaszt kábítószert.

Végül megismételte: „Várlak a drogteszten.”

Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

idezojelektájékoztatás

Kicsit sok az információ!

Reméljük, Peti a székrekedéséről, továbbá a kellemetlen furunkulusairól nem ad majd részletes tájékoztatást…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu