Kocsis Máté drogtesztre hívta Magyar Pétert + videó

Drogtesztre hívta Magyar Pétert Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. A Tisza Párt elnöke azt állította, hogy a politikusok közül többen, köztük a fideszes frakcióvezető nem vállaltak drogtesztet.

Kocsis Máté elárulta, hogy

azért nem jelentkezett ilyen vizsgálatra, mert „gyűlöli a drogot és nem fogyasztja”.

Ezek után viszont kész részt venni egy közös drogteszten Magyar Péterrel. „Te mondod meg az időpontot” – tette hozzá.

A frakcióvezető emlékeztetett, hogy bár vannak köztük hasonlóságok, például hogy ugyanakkor születtek és ugyanoda jártak egyetemre, ugyanakkor is végeztek cum laude minősítéssel, de

ő soha nem vett fel titokban családtagokat, nem tett feljelentést ellenük, és nem fogyaszt kábítószert.

Végül megismételte: „Várlak a drogteszten.”