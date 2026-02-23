Kocsis Máté drogtesztre hívta Magyar Pétert + videó

Drogtesztre hívta Magyar Pétert Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. A Tisza Párt elnöke azt állította, hogy a politikusok közül többen, köztük a fideszes frakcióvezető nem vállaltak drogtesztet.
Kocsis Máté elárulta, hogy
azért nem jelentkezett ilyen vizsgálatra, mert „gyűlöli a drogot és nem fogyasztja”.
Ezek után viszont kész részt venni egy közös drogteszten Magyar Péterrel. „Te mondod meg az időpontot” – tette hozzá.
A frakcióvezető emlékeztetett, hogy bár vannak köztük hasonlóságok, például hogy ugyanakkor születtek és ugyanoda jártak egyetemre, ugyanakkor is végeztek cum laude minősítéssel, de
ő soha nem vett fel titokban családtagokat, nem tett feljelentést ellenük, és nem fogyaszt kábítószert.
Végül megismételte: „Várlak a drogteszten.”
