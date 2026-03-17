ukrajnahitelzelenszkijvolodimir zelenszkijbrüsszel

Zelenszkij egy német pornószínésznőhöz hasonlította Ukrajna külföldről történő hitelezését

Lopás nélkül nem lehet Ukrajna elnökének lenni – lényegében ezt fejtegette Zelenszkij a 2018-as elnökválasztási kampányában. A napokban magyarul is megjelent életút-ismertető könyvből most olyan részleteket mutatunk be, amelyek Zelenszkij korrupcióhoz való viszonyát szemléltetik.

2026. 03. 17. 8:54
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Joker – Volodimir Zelenszkij politikai felemelkedésének igaz története címmel a Hitel kiadó gondozásában magyarul is megjelent Konsztantyin Bondarenko könyve, amelyben a szerző részleteiben vázolja fel a színészből lett politikus elnökségig vezető kacskaringós életútját. A napjaink egyik legellentmondásosabb politikusának az igazi karakterét bemutató kötet érdekesebb részeit cikksorozatban közöljük. Ez első részből kiderült, hogy bár Zelenszkij négy alkalommal is kapott behívót, egyetlen alkalommal sem ment el a sorozásra. A mostani „epizód” Zelenszkij korrupcióhoz való viszonyát szemlélteti.

 

„A következő kérdés: lehet-e lopás nélkül elnöknek lenni, költői kérdés. Még senki sem próbálta. Lehet-e úgy lopni, hogy senki ne vegye észre? Próbálkoztak már, de még senkinek sem sikerült” – ezt maga Volodimir Zelenszkij mondta a 2018-as elnökválasztási kampányában. Hogy mennyire a szívéből szólt a később elnökké választott komikus, a közelmúlt fejleményei is mutatják. Tavaly ősszel az ukrán közéletet súlyos korrupciós ügy rázta meg: a nyugati támogatások útját követő nyomozók mintegy négymillió dollárnyi, amerikai banki csomagolású dollárkötegekre bukkantak Zelenszkij egyik legközelebbi bizalmasánál. Az ügy vetette hullámok nyomán lemondott Ukrajna korrupcióellenes ügyészségének, a SAPO-nak a helyettes vezetője.

Az ukrajnai korrupció mértékét mutatja, hogy még a hadban álló országnak önvédelmi céllal adott fegyverek harmada is a feketepiacon köthet ki. A lapunk által megkérdezett nemzetbiztonsági szakértő szerint valamiféle illegális fegyverüzletből származhattak az úgynevezett aranykonvojon szállított bődületes összegek is. Emlékezetes: a magyar hatóságok a minap több tízmilliárd forintnyi homályos eredetű valutát és aranyat foglaltak le a hazánk területén áthaladó ukrán pénzszállító autókon.

Mindez nem jó ómen arra nézve, hogy mi lesz azoknak a hatalmas pénzeknek a sorsa, amelyeket Brüsszel hitelfelvételből kíván Ukrajnának juttatni. Jelenleg egy 90 milliárd eurós összegről van szó, de a következő esztendőkre vonatkozólag ennek a sokszorosa szerepel a tervek között. Az sem túl biztató, amit Zelenszkij Ukrajnának a hitelekhez való viszonya kapcsán mondott. A leendő elnök még 2016-ban, a jurmalai fesztiválon a következőképpen fogalmazott: „hitelügyben Ukrajna olyan, mint egy német felnőttfilmes színésznő – bármilyen irányból, bármilyen mennyiségben kész befogadni”.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektristan tzarat

Nem. Ilyen nincs…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.