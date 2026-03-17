Zelenszkij egy német pornószínésznőhöz hasonlította Ukrajna külföldről történő hitelezését

A Joker – Volodimir Zelenszkij politikai felemelkedésének igaz története címmel a Hitel kiadó gondozásában magyarul is megjelent Konsztantyin Bondarenko könyve, amelyben a szerző részleteiben vázolja fel a színészből lett politikus elnökségig vezető kacskaringós életútját. A napjaink egyik legellentmondásosabb politikusának az igazi karakterét bemutató kötet érdekesebb részeit cikksorozatban közöljük. Ez első részből kiderült, hogy bár Zelenszkij négy alkalommal is kapott behívót, egyetlen alkalommal sem ment el a sorozásra. A mostani „epizód” Zelenszkij korrupcióhoz való viszonyát szemlélteti.

„A következő kérdés: lehet-e lopás nélkül elnöknek lenni, költői kérdés. Még senki sem próbálta. Lehet-e úgy lopni, hogy senki ne vegye észre? Próbálkoztak már, de még senkinek sem sikerült” – ezt maga Volodimir Zelenszkij mondta a 2018-as elnökválasztási kampányában. Hogy mennyire a szívéből szólt a később elnökké választott komikus, a közelmúlt fejleményei is mutatják. Tavaly ősszel az ukrán közéletet súlyos korrupciós ügy rázta meg: a nyugati támogatások útját követő nyomozók mintegy négymillió dollárnyi, amerikai banki csomagolású dollárkötegekre bukkantak Zelenszkij egyik legközelebbi bizalmasánál. Az ügy vetette hullámok nyomán lemondott Ukrajna korrupcióellenes ügyészségének, a SAPO-nak a helyettes vezetője.

Az ukrajnai korrupció mértékét mutatja, hogy még a hadban álló országnak önvédelmi céllal adott fegyverek harmada is a feketepiacon köthet ki. A lapunk által megkérdezett nemzetbiztonsági szakértő szerint valamiféle illegális fegyverüzletből származhattak az úgynevezett aranykonvojon szállított bődületes összegek is. Emlékezetes: a magyar hatóságok a minap több tízmilliárd forintnyi homályos eredetű valutát és aranyat foglaltak le a hazánk területén áthaladó ukrán pénzszállító autókon.

Mindez nem jó ómen arra nézve, hogy mi lesz azoknak a hatalmas pénzeknek a sorsa, amelyeket Brüsszel hitelfelvételből kíván Ukrajnának juttatni. Jelenleg egy 90 milliárd eurós összegről van szó, de a következő esztendőkre vonatkozólag ennek a sokszorosa szerepel a tervek között. Az sem túl biztató, amit Zelenszkij Ukrajnának a hitelekhez való viszonya kapcsán mondott. A leendő elnök még 2016-ban, a jurmalai fesztiválon a következőképpen fogalmazott: „hitelügyben Ukrajna olyan, mint egy német felnőttfilmes színésznő – bármilyen irányból, bármilyen mennyiségben kész befogadni”.