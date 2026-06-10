HIMARS-rakétákkal üzent Tajvan Kínának egy éles hadgyakorlaton

Egységünk bizonyította a HIMARS harci képességeit, és sikeresen végrehajtotta a kiképzési feladatot
– mondta Ko Ming-pin egységparancsnok.
Egységünk bizonyította a HIMARS harci képességeit, és sikeresen végrehajtotta a kiképzési feladatot
– mondta Ko Ming-pin egységparancsnok.
A Lockheed Martin által gyártott rakétarendszert Tajvan tavaly már egyszer kipróbálta a keleti partvidéknél, ezúttal azonban először a sziget nyugati részén, Tajcsung térségében hajtottak végre éles tüzelést. A nyugati part különösen érzékeny terület, mivel közvetlenül a Tajvani-szoroson át Kína felé néz, és katonai elemzők szerint ez lehet egy esetleges invázió egyik fő iránya.
Peking továbbra is saját területének tekinti a demokratikusan kormányzott Tajvant, és nem zárta ki a katonai erő alkalmazását sem az „újraegyesítés” érdekében. A kínai haditengerészet és légierő szinte napi rendszerességgel mutat jelenlétet a sziget körül.
A HIMARS-rendszerek – amelyek Ukrajnában is kulcsszerepet játszanak az orosz erők elleni műveletekben – mintegy 300 kilométeres hatótávolságukkal akár a kínai Fucsien tartomány part menti célpontjait is elérhetik. Tajvan célja, hogy egy úgynevezett „sündisznó-stratégiával” olyan mobil és nehezen semlegesíthető fegyverrendszereket állítson hadrendbe, amelyek jelentősen megnehezítik egy esetleges támadó dolgát.
A tajvani védelmi koncepció részeként a HIMARS rendszereket más hazai fejlesztésű rakétaindítókkal együtt alkalmaznák, így már a kínai egységek kikötőből történő kifutásakor vagy partraszállási kísérletekor csapást mérhetnének rájuk.
Tajpej álláspontja szerint a sziget jövőjéről kizárólag a tajvani nép dönthet, elutasítva Peking szuverenitási igényeit.
Borítókép: Tajvani katonák figyelik az M142-es nagy mobilitású tüzérségi rakétarendszer (HIMARS) éleslövészeti gyakorlatát Tajcsungban, 2026. június 10-én (Fotó: AFP)
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