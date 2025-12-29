Kína határozott lépésre szánta el magát

Kína katonai gyakorlatokat tart Tajvan körül, szimulálva a sziget kulcsfontosságú területeinek elfoglalását és blokádját, figyelmeztetésként a „szeparatista erőknek”.

A hadsereg, a haditengerészet, a légierő és a rakétás erők is részt vesznek a gyakorlatokban, amelyek éles lőgyakorlatokat is tartalmaznak – számolt be róla a BBC.

Kína figyelmeztette Tajvant (Fotó: AFP)

A „Igazságosság Missziója 2025” fedőnevű gyakorlatok néhány nappal azután zajlanak, hogy az Egyesült Államok bejelentette, 11 milliárd dollár (8,2 milliárd font) értékben eladja Tajvannak egyik legnagyobb fegyvercsomagját.

Ez a lépés heves tiltakozást váltott ki Pekingből, amely szankciókat vezetett be az amerikai védelmi cégek ellen. Tajvan idei védelmi kiadásainak növelése szintén felbosszantotta Pekinget, amely a szigetet saját területének tekinti. A tajvani elnöki hivatal bírálta a közelgő kínai hadgyakorlatokat, és nemzetközi normák megsértésének nevezte azokat.

A tajvani védelmi minisztérium közölte, hogy hétfőn 89 kínai katonai repülőgépet, 28 hadihajót és parti őrhajót észlelt Tajvan közelében.

A minisztérium külön közleményben tudatta, hogy saját rakétarendszereit és erőit vetette be a helyzet figyelemmel kísérésére, és hozzátette, hogy „magas készültségben” vannak Tajvan védelme és „népünk védelme” érdekében.

A Weibón közzétett bejegyzésében a Tajvani-szorosért felelős kínai hadsereg keleti hadszíntéri parancsnoksága a közelgő katonai gyakorlatot „az igazságosság pajzsaként” írta le. „Mindenki, aki függetlenséget tervez, megsemmisül, ha találkozik a pajzzsal!” – áll a bejegyzésben.

Bár néhány kezdeti gyakorlat már megkezdődött, a hadsereg közölte, hogy kedden helyi idő szerint 8.00 és 18.00 között nagy léptékű gyakorlatot fog tartani.