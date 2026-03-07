Készpénzt a párnába! – sokkoló figyelmeztetést adott ki Svédország

A globális feszültség tovább fokozódik a kontinensen, és Európa egyre komolyabban veszi a háborús fenyegetést. Svédország felszólította a lakosságot, hogy azonnal készítsenek be otthonra jelentős mennyiségű készpénzt egy esetleges háború esetére – írja a Fintech Global a svéd központi bank, a Sveriges Riskbank honlapján megjelent közlemény alapján.

A svéd központi bank a készpénzfelhalmozás mellett több javaslatot is tett az állampolgároknak. Fotó: AFP

A svéd központi bank közleménye hangsúlyozza, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzet és Svédország magas fokú digitalizációja sebezhetőséget jelent, így többféle fizetési opció fenntartása – készpénz, bankkártyás és mobiltelefonos fizetési szolgáltatások – alapvető fontosságú ahhoz, hogy az emberek válság, rendszerhiba vagy akár háborús helyzet idején is képesek legyenek biztosítani alapvető szükségleteiket.