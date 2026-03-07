Svédországháborúkészpénz

Készpénzt a párnába! – sokkoló figyelmeztetést adott ki Svédország

A svéd központi bank közleményben szólította fel a svéd állampolgárokat, hogy képezzenek készpénztartalékot. A bank érvelése szerint a jelenlegi nemzetközi helyzet és Svédország magas fokú digitalizációja sebezhetőséget jelent, így a többféle fizetési opció fenntartása – készpénz, bankkártyás és mobiltelefonos fizetési szolgáltatások – alapvető fontosságú.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 17:11
A svéd központi bank készpénzfelhalmozásra szólította fel a lakosságot Fotó: FREDRIK SANDBERG Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A globális feszültség tovább fokozódik a kontinensen, és Európa egyre komolyabban veszi a háborús fenyegetést. Svédország felszólította a lakosságot, hogy azonnal készítsenek be otthonra jelentős mennyiségű készpénzt egy esetleges háború esetére – írja a Fintech Global a svéd központi bank, a Sveriges Riskbank honlapján megjelent közlemény alapján.

A svéd központi bank a készpénzfelhalmozás mellett több javaslatot is tett az állampolgároknak
A svéd központi bank a készpénzfelhalmozás mellett több javaslatot is tett az állampolgároknak. Fotó: AFP

A svéd központi bank közleménye hangsúlyozza, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzet és Svédország magas fokú digitalizációja sebezhetőséget jelent, így többféle fizetési opció fenntartása – készpénz, bankkártyás és mobiltelefonos fizetési szolgáltatások – alapvető fontosságú ahhoz, hogy az emberek válság, rendszerhiba vagy akár háborús helyzet idején is képesek legyenek biztosítani alapvető szükségleteiket. 

Az iránymutatás egyik központi eleme, hogy a háztartások tartsanak otthon készpénzt. A bank javaslata szerint minden felnőttnek legalább ezer svéd koronára van szüksége, ami elegendő egy hétre az alapvető vásárlások fedezésére, ha az elektronikus fizetési csatornák csődöt mondanának. A bank azt is javasolja, hogy a háztartások diverzifikálják a bankkártyákat.

Ajánlott legalább két, különböző hálózathoz tartozó kártyát otthon tartani, például Visa és MasterCard kártyákat. 

A mobilfizetési szolgáltatások, például a Swish is fontos alternatív fizetési csatornát jelentenek, mivel ezek eltérő infrastruktúrán működnek, így kártyazavarok esetén is működhetnek.

 

Borítókép: A svéd központi bank készpénzfelhalmozásra szólította fel a lakosságot (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Moszkvát is célba vették az ukránok + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekorr

Örömtánc és orrbefogás

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu