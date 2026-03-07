Rakétákkal és drónokkal támadta Ukrajnát Oroszország, egy lakóházat is talált ért + videó

Oroszország drónokkal és rakétákkal indított tömeges támadást Ukrajna ellen. Harkivban egy ötemeletes lakóházat találtak el. A rakétabecsapódás során többen megsérültek, a támadásnak halálos áldozatai is vannak – írta a 24tv.ua.

Lakóépületet ért orosz rakétatámadás Harkivban SERGEY BOBOK/AFP Fotó: SERGEY BOBOK / AFP

A bejárat valamint több lakás összeomlott. Húsz lakás teljesen megsemmisült. A környéken több ház megrongálódott a detonáció következtében.

A ház romjai alól négy ember holttestét emelték ki. Harkov polgármestere szerint még több mint 10 ember lehet a romok alatt.

Egy 6 és egy 11 éves fiú, valamint egy 17 éves lány is az áldozatok között van. Tíz ember megsérült, legtöbbjüknek törmelék okozta sérülései és csonttörései vannak.

A becsapódás helyszínén megtalálták a városra ledobott rakéta törmelékeit, típusát még vizsgálják.

#Харків: тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару



З-під завалів 5-поверхівки рятувальниками деблоковано тіла чотирьох загиблих людей.



Тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація пожежі. pic.twitter.com/z4MkyXt4CY — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) March 7, 2026

Borítókép: Lakóépületet ért rakétatámadás (Fotó: SERGEY BOBOK/AFP)