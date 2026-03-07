ukránorosz légvédelemorosz-ukránMoszkva

Moszkvát is célba vették az ukránok + videó

Az elmúlt éjszaka folyamán az orosz légvédelem 124 ukrán drónt lőtte le Oroszország régiói felett. Az ukrán drónok Moszkvát is célba vették – számolt be az orosz Védelmi Minisztérium sajtószolgálata.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 7:52
Dróntámadást indított Ukrajna, Moszkva is célpont lett Fotó: DMYTRO SMOLIENKO Forrás: NurPhoto
Az orosz légvédelem Moszkvára tartó ukrán drónt is megsemmisített – írta az Origo. A portál arról is beszámolt, hogy a legtöbb drónt Brjanszk régió felett lőtték le az oroszok.

Drónzápor érte az orosz területeket - képünk illusztráció Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto
Több drónt lőttek le Kurszk, Rosztov, Volgograd régiók és a Krím-félsziget felett, és intenzív támadást blokkolt a légvédelem Tula és Szamara régiók felett is. Három drónot lőttek le Lipecska régió és Moszkva régió felett, kettőt-kettőt Szaratov és Uljanovszk régiók felett, egyet pedig Ivanov régió felett.

A life.ru arról írt, hogy az elmúlt napokban az orosz hadsereg „Nyugat” katonai csoportjai az ukrán hadsereg két HIMARS rakétáját, ötvenkilenc drónt és negyvenhét quadrokoptert semmisített meg.

 Három páncélozott jármű, köztük M113 páncélozott szállító jármű, tizennégy autó, két  önjáró löveg és egy aknavető is  megsemmisült.

Közel kétszáz ukrán katona is az orosz támadások áldozatává vált. A beszámolók szerint megsemmisült továbbá az „Anklav” elektronikus hadviselési állomás, 38 BLA irányítóállomás, két Starlink állomás és két lőszerraktár is.

Borítókép: Dróntámadást indított Ukrajna, Moszkva is célpont lett (Fotó: AFP)

