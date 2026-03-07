Moszkvát is célba vették az ukránok + videó

Az orosz légvédelem Moszkvára tartó ukrán drónt is megsemmisített – írta az Origo. A portál arról is beszámolt, hogy a legtöbb drónt Brjanszk régió felett lőtték le az oroszok.

Drónzápor érte az orosz területeket - képünk illusztráció Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto

Több drónt lőttek le Kurszk, Rosztov, Volgograd régiók és a Krím-félsziget felett, és intenzív támadást blokkolt a légvédelem Tula és Szamara régiók felett is. Három drónot lőttek le Lipecska régió és Moszkva régió felett, kettőt-kettőt Szaratov és Uljanovszk régiók felett, egyet pedig Ivanov régió felett.

A life.ru arról írt, hogy az elmúlt napokban az orosz hadsereg „Nyugat” katonai csoportjai az ukrán hadsereg két HIMARS rakétáját, ötvenkilenc drónt és negyvenhét quadrokoptert semmisített meg.

Három páncélozott jármű, köztük M113 páncélozott szállító jármű, tizennégy autó, két önjáró löveg és egy aknavető is megsemmisült.

Közel kétszáz ukrán katona is az orosz támadások áldozatává vált. A beszámolók szerint megsemmisült továbbá az „Anklav” elektronikus hadviselési állomás, 38 BLA irányítóállomás, két Starlink állomás és két lőszerraktár is.

Borítókép: Dróntámadást indított Ukrajna, Moszkva is célpont lett (Fotó: AFP)