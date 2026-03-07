Választás 2026országgyűlési választás 2026választás

Hamarosan eldől, hány országos lista lesz az áprilisi választáson

Szombaton délután jár le a határidő.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 07. 8:58
Lejár az országos listák bejelentésének határideje az áprilisi országgyűlési választásra szombaton 16 órakor, eddig három pártlistát és tizenegy nemzetiségi listát vettek nyilvántartásba – közölte Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

urna, választás
Fotó: Ladóczki  Balázs

Április 12-én két szavazólapon lehet szavazni, az egyiken az országgyűlési egyéni választókerület jelöltjére. Ezeknek a jelölteknek a bejelentésére pénteken 16 óráig volt lehetőség. Az NVI internetes tájékoztató oldala szerint már több mint 370 egyéni választókerületi jelöltet vettek jogerősen nyilvántartásba. A bejelentett, de még nyilvántartásba nem vett jelöltek ajánlásainak ellenőrzésére és

a jelöltek nyilvántartásba vételére keddig van lehetőségük a bizottságoknak.

A másik szavazólapon az országos listára lehet szavazni, amely lehet pártlista vagy nemzetiségi lista. Az országos pártlisták és a nemzetiségi listák bejelentésének határideje szombat 16 óra.

A választáson azok a pártok állíthatnak országos pártlistát, amelyek a fővárosban és 14 megyében, összesen legalább 71 egyéni választókerületben jelöltet tudtak állítani. Az országos listákat a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) veszi nyilvántartásba, azonban egy nappal a határidő lejárta előtt még csak

három pártlistát vettek nyilvántartásba.

Az áprilisi választáson az országos nemzetiségi önkormányzatok is állíthatnak országos listát. Ezekre a listákra azok a választók szavazhatnak, akik az országgyűlési választásra is kiterjedő hatállyal kérték felvételüket a nemzetiségi névjegyzékbe.

Az országgyűlési választáson országos nemzetiségi önkormányzat akkor állíthatott nemzetiségi listát, ha a közgyűlés erről február 2-ig döntött. Továbbá szükséges a listaállításhoz a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása.

A Szerb Országos Önkormányzat közgyűlése Budapest Főváros Kormányhivatalának tájékoztatása szerint a határidő lejártáig nem döntött a jelöltekről, ezért az önkormányzat nem állíthat nemzetiségi listát az országgyűlési választásra. Az NVB már tizenegy nemzetiség listáját nyilvántartásba vette.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

