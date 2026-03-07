Hamarosan eldől, hány országos lista lesz az áprilisi választáson

Lejár az országos listák bejelentésének határideje az áprilisi országgyűlési választásra szombaton 16 órakor, eddig három pártlistát és tizenegy nemzetiségi listát vettek nyilvántartásba – közölte Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

Fotó: Ladóczki Balázs

Április 12-én két szavazólapon lehet szavazni, az egyiken az országgyűlési egyéni választókerület jelöltjére. Ezeknek a jelölteknek a bejelentésére pénteken 16 óráig volt lehetőség. Az NVI internetes tájékoztató oldala szerint már több mint 370 egyéni választókerületi jelöltet vettek jogerősen nyilvántartásba. A bejelentett, de még nyilvántartásba nem vett jelöltek ajánlásainak ellenőrzésére és

a jelöltek nyilvántartásba vételére keddig van lehetőségük a bizottságoknak.

A másik szavazólapon az országos listára lehet szavazni, amely lehet pártlista vagy nemzetiségi lista. Az országos pártlisták és a nemzetiségi listák bejelentésének határideje szombat 16 óra.

A választáson azok a pártok állíthatnak országos pártlistát, amelyek a fővárosban és 14 megyében, összesen legalább 71 egyéni választókerületben jelöltet tudtak állítani. Az országos listákat a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) veszi nyilvántartásba, azonban egy nappal a határidő lejárta előtt még csak

három pártlistát vettek nyilvántartásba.

Az áprilisi választáson az országos nemzetiségi önkormányzatok is állíthatnak országos listát. Ezekre a listákra azok a választók szavazhatnak, akik az országgyűlési választásra is kiterjedő hatállyal kérték felvételüket a nemzetiségi névjegyzékbe.

Az országgyűlési választáson országos nemzetiségi önkormányzat akkor állíthatott nemzetiségi listát, ha a közgyűlés erről február 2-ig döntött. Továbbá szükséges a listaállításhoz a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása.

A Szerb Országos Önkormányzat közgyűlése Budapest Főváros Kormányhivatalának tájékoztatása szerint a határidő lejártáig nem döntött a jelöltekről, ezért az önkormányzat nem állíthat nemzetiségi listát az országgyűlési választásra. Az NVB már tizenegy nemzetiség listáját nyilvántartásba vette.