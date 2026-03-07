Hankó Balázs: a szakképzésben oktatók is kapnak egyszeri juttatást

A kormány újabb döntését ismertette Hankó Balázs miniszter a Facebookon: a szakképzésben oktatók – a pedagógusokhoz hasonlóan – egyszeri bruttó 152 400 forintos juttatást kapnak.

A szakképzésben dolgozó oktatók egyszeri pluszjuttatást kapnak, erről döntött a kormány/Fotó: MW

A miniszter felidézte, a szakképzés 2020-ban megújult, és vele együtt az oktatók megbecsülése is új szintre lépett. A kormány azóta ötször emelte a bérüket, így fizetésük 2.5-szeresére nőtt a 2020 óta. A cél az, hogy a legjobb szakemberek tanítsák a jövő mesterembereit. Ma Magyarország Európa harmadik legjobb szakképzését biztosítja a fiataloknak. A cél pedig, hogy Európában elsők és a világon is dobogósak legyünk.