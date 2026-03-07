Rendkívüli

Hankó Balázs: a szakképzésben oktatók is kapnak egyszeri juttatást

Folytatódik a magyar szakképzés megerősítése – jelentette be a közösségi oldalon Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter. Elmondta: a kormány egyszeri bruttó 152 400 forintos juttatással ismeri el az oktatók munkáját, hogy a jövő szakembereit a legjobbak képezhessék.

2026. 03. 07. 9:46
A kormány újabb döntését ismertette Hankó Balázs miniszter a Facebookon: a szakképzésben oktatók – a pedagógusokhoz hasonlóan – egyszeri bruttó 152 400 forintos juttatást kapnak. 

szakképzés, 20230131 KecskemétKecskeméten a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház adott helyet a Kossuth Zsuzsanna Nemzeti Egészségügyi Szakképzési Verseny alapápolás-gondozás kategória megyei döntőjének.Fotó: Bús Csaba BCS Petőfi NépeKépen: Zajlik a verseny a megyei döntőben
A szakképzésben dolgozó oktatók egyszeri pluszjuttatást kapnak, erről döntött a kormány/Fotó: MW

A miniszter felidézte, a szakképzés 2020-ban megújult, és vele együtt az oktatók megbecsülése is új szintre lépett. A kormány  azóta ötször emelte a bérüket, így fizetésük 2.5-szeresére nőtt a 2020 óta. A cél az, hogy a legjobb szakemberek tanítsák a jövő mesterembereit. Ma Magyarország Európa harmadik legjobb szakképzését biztosítja a fiataloknak. A cél pedig, hogy Európában elsők és a világon is dobogósak legyünk. 

