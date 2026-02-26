Rendkívüli

Magyarországon olajellátási vészhelyzetet akarnak előállítani a választások előtt

Hankó BalázsösztöndíjVarga-Bajusz Veronika

Soha nem volt még ennyire kifizető egyetemre, főiskolára, szakképzésre járni

Ötven százalékkal emelkedik az ösztöndíjak összege, óriási Diákváros épül Budapesten.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 26. 20:20
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond a kormány és az Élvonal Alapítvány 25 éves stratégiai keretmegállapodásának, és 6 éves finanszírozási szerződésének aláírásán a Gödöllői Királyi Kastélyban 2026. február 20-án Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Minimum ötven százalékkal emelkednek a tanulmányi ösztöndíjak az egyetemeken a tavaszi félév során − jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

Gödöllő, 2026. február 24. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a V4 Summit and Pro-Family Summit konferencián a gödöllői királyi kastélyban 2026. február 24-én. MTI/Bodnár Boglárka
Hankó Balázs újabb jó hírt közöl (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI)

Hankó Balázs elmondta: az idei tavaszi fél év során minimum 50 százalékos tanulmányiösztöndíj-emelés lesz az alapítványi, az egyházi és az állami fenntartású intézményeknél.

Ennek a forrását az adja, hogy az elmúlt években több mint 2,5-szeresére nőtt átlagosan az egyetemek finanszírozása. Azaz a meglévő forrásokból, a teljesítményalapon az egyetemekhez érkezett pluszforrásokból történik meg az egyetemek által, a saját szempontjaik szerint eldöntött ösztöndíjemelés 

− ismertette.

Ebben az évben így minimum 5,5 milliárd forintos ösztöndíj-emelkedésről lehet beszélni, ugyanakkor az egyetemek már most is 8,2 milliárd forintos ösztöndíjemelésre tettek javaslatot − közölte Hankó Balázs.

Megjegyezte: vannak olyan intézmények, amelyek akár 100 százalék feletti ösztöndíjemelést is biztosítanak. Tehát a magyar felsőoktatásban a tanulmányi ösztöndíjaknál ez átlagosan 84 százalékos növekményt jelent, de mindenhol eléri minimum az 50 ötven százalékot − mondta.

A miniszter kitért arra is, minden egyetem maga dönt arról, hogy milyen szempontok szerint történik az ösztöndíjemelés.

Hankó Balázs közölte: az ösztöndíjemelés második lépése az őszi fél év során valósul majd meg.

A kollégiumfejlesztésekről szólva a miniszter arról beszélt: korábban vállalták, hogy egy 12-18 ezer férőhelyes Diákvárost hoznak létre Budapesten, a Nemzeti Atlétikai Központ közelében. Budapest mellett a vidéki egyetemi városokban is kezdődik kollégiumfejlesztés. Győrben egy 100+300 férőhelyes valósul meg, a Debreceni Egyetemen egy nagyjából 1600 férőhelyes fejlesztési program indul, a Neumann János Egyetem esetében pedig befejeződik a 600 férőhelyes kollégiumfejlesztés.

A cél az, hogy a jelenlegi 46 ezer kollégiumi férőhely minimum 50 százalékkal bővüljön 2030-ig − mutatott rá.

Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár közölte: a Diákvárosnak majdan helyet adó telkek majdnem teljes köre átkerült a Tudás-Tér Alapítvány tulajdonába. Jelenleg egy ingatlan esetében húzódik az eljárás.

Hozzátette, hamarosan meg kívánják jelentetni azt a pályázatot, amellyel megkeresik a befektetői partnert a fejlesztéshez.

Lukács Eszter, a győri Széchenyi István Egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese arról beszélt, hogy két nagy kollégiumfejlesztésbe kezdtek: az egyik egy több mint 1000 férőhelyes kollégium építése 500 méterre az egyetem főépületétől, a másik a mosonmagyaróvári karukhoz kapcsolódó, mintegy 270 férőhelyes fejlesztés.

Borítókép: Hankó Balázs (Fotó: Máthé Zoltán/MTI)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekgazdaság

EBRD: régiós élmezőnybe kerül a magyar gazdaság

Magyar Nemzet avatarja

Hazánkkal ellentétben nem sok jót vár Románia teljesítményétől a bank előrejelzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu