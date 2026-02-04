szakképzésVarga-Bajusz Veronikabérbéremelésoktató

Hamarosan érkezik a megemelt bér a szakképzésben dolgozó oktatóknak + videó

Hamarosan megérkezik az első megemelt bér a szakképzésben dolgozó oktatók számára – közölte a a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga-Bajusz Veronika elmondta: az intézkedéssel a kormány több mint 24 000 oktató munkáját ismeri el.

2026. 02. 04. 12:36
A napokban újabb mérföldkőhöz érkezik a magyar szakképzés: hamarosan megérkezik az első megemelt bér a szakképzésben dolgozó oktatók számára – közölte a a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára szerdán a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Budapest, 2026. január 14. Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a Köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjprogramról tartott sajtótájékoztatón a KIM épületében 2026. január 14-én. Idén több mint háromezer pedagógus részesül a Köbüki ösztöndíjban, a nyertes pályázók tíz hónapon át havonta 75 ezer forintot kapnak munkájukért. MTI/Bruzák Noémi
Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára  Fotó: Bruzák Noémi / MTI 

Varga-Bajusz Veronika azt mondta, hogy a tízszázalékos béremelés nem ígéret többé, hanem kézzelfogható valóság.

Hozzátette, hogy 

ez már az ötödik béremelés 2020 óta, és az eredmények magukért beszélnek: az oktatók bére a két és félszeresére nőtt az elmúlt években.

Ma már elmondhatjuk, hogy a szakképzésben dolgozók, oktatók megbecsült, versenyképes jövedelemért dolgoznak, hiszen a pályakezdők bére 775 ezer forint, az átlagos havi bér pedig közel 900 ezer forint – emelte ki.

Úgy folytatta, hogy 

ez az intézkedés több mint 24 ezer oktatót érint és a kormány 32 milliárd forintos forrást biztosított a szakképzés további erősítésére.

„Mert mi világosan látjuk, a sikeres szakképzés három erős pilléren áll. A modern intézményeken, motivált diákokon és megbecsült, elkötelezett oktatókon. Ez a béremelés befektetés Magyarország jövőjébe. Abba a jövőbe, ahol a szakképzésben dolgozók biztonságban, megbecsülve és hosszú távon elkötelezetten végezhetik a munkájukat. Szakképzés, biztonság, megbecsülés. Mert a szakma nem B terv, hanem hivatás” – fogalmazott Varga-Bajusz Veronika.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


Fontos híreink

Kondor Katalin
idezojelekvilággazdasági fórum

Következmények nélküli világ

Kondor Katalin avatarja

Az idő – úgy tűnik – ki van zökkenve a helyéből, legalább is mindennapi tapasztalataink ezt bizonyítják.

