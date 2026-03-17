Hatalmas dráma Pécsi Ármin meccsén, olyan történt vele, amire 2026-ban még nem volt példa

A Liverpool U21-es csapata hétfő este 2-0-ra kikapott a Manchester City otthonában a Premier League 2 legújabb fordulójában. A vendégek kezdője ezúttal is Pécsi Ármin nevével kezdődött, ugyanakkor ezúttal a magyar kapus sem tudott csodát tenni, pedig több fontos védése is volt. A mérkőzést a sérülésből visszatérő liverpooli, Jayden Danns lecserélése árnyékolta be.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 6:54
Pécsi Ármin ismét a Liverpool kapujába, több fontos védést is bemutatott
Pécsi Ármin ismét a Liverpool kapujába, több fontos védést is bemutatott
Úgy tűnik, ezen a hétvégén a Liverpool egyik csapatának sem volt szerencséje. Azután, hogy a felnőttek Tottenham ellen 1-1-es döntetlent játszottak vasárnap, hátfőn az U21-es csapaton volt a sor a Manchester City ellen a Premier League 2-ben. A kapuban ezúttal is Pécsi Ármin kapott lehetőséget, aki két hete gólpasszt is kiosztott az utánpótlás-csapatban.

Pécsi Ármin a Liverpool felnőttcsapatának kispadján is ült már  Fotó:  CSM via ZUMA Press Wire/Cody Froggattí

Pécsi Ármin védései ezúttal nem értek pontot

A 21 éves magyar kapusnak nem volt unalmas mérkőzése, a City a forduló előtt 16 meccsen 49 gólt lőtt, ami az egész ligában a legtöbb, és ezt hétfőn is bebizonyította. A hazaiak az első és a második félidőben is egy-egy gólt szereztek, így 2-0-ra legyőzték a Liverpoolt. A Mersey-parti együttes oldalán megjelent tudósításban azonban Pécsi nevét többször is olvashattuk, miszerint fontos védéseket mutatott be. 

A Liverpool U21-es együttesének ez volt az első veresége 2026-ban, tíz meccs után kapott ki újra a PL 2-ben. Ugyanakkor továbbra is a harmadik helyen áll, míg a hétfőn este három pontot szerző City az ötödik helyre jött fel

Borzasztó visszatérés a Liverpool játékosának

Szeptember után először kapott lehetőséget a Liverpoolnál a 20 éves támadó, Jayden Danns. Az angol játékos ugyanakkor nem ilyen visszatérésről álmodott hosszan tartó sérülése után, Dannst már a 29. percben le kellett cserélni. „A vendégeket ezután újabb csapás érte, mivel Jayden Danns szeptember vége óta először fellépő mérkőzése alig fél óra után véget ért” – írja a Liverpool a cikkében. Azt egyelőre nem tudni, hogy a fiatal csatárnak mennyi időt kell kihagynia. 

Danns egyébként már Premier League-győztesnek is mondhatja magát, az előző évadban egy meccsen kapott lehetőséget Arne Slottól a bajnoki címmel végződő idényben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
