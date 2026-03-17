Hatalmas dráma Pécsi Ármin meccsén, olyan történt vele, amire 2026-ban még nem volt példa

Úgy tűnik, ezen a hétvégén a Liverpool egyik csapatának sem volt szerencséje. Azután, hogy a felnőttek Tottenham ellen 1-1-es döntetlent játszottak vasárnap, hátfőn az U21-es csapaton volt a sor a Manchester City ellen a Premier League 2-ben. A kapuban ezúttal is Pécsi Ármin kapott lehetőséget, aki két hete gólpasszt is kiosztott az utánpótlás-csapatban.

Pécsi Ármin a Liverpool felnőttcsapatának kispadján is ült már Fotó: CSM via ZUMA Press Wire/Cody Froggattí

Pécsi Ármin védései ezúttal nem értek pontot

A 21 éves magyar kapusnak nem volt unalmas mérkőzése, a City a forduló előtt 16 meccsen 49 gólt lőtt, ami az egész ligában a legtöbb, és ezt hétfőn is bebizonyította. A hazaiak az első és a második félidőben is egy-egy gólt szereztek, így 2-0-ra legyőzték a Liverpoolt. A Mersey-parti együttes oldalán megjelent tudósításban azonban Pécsi nevét többször is olvashattuk, miszerint fontos védéseket mutatott be.

A Liverpool U21-es együttesének ez volt az első veresége 2026-ban, tíz meccs után kapott ki újra a PL 2-ben. Ugyanakkor továbbra is a harmadik helyen áll, míg a hétfőn este három pontot szerző City az ötödik helyre jött fel.

Borzasztó visszatérés a Liverpool játékosának

Szeptember után először kapott lehetőséget a Liverpoolnál a 20 éves támadó, Jayden Danns. Az angol játékos ugyanakkor nem ilyen visszatérésről álmodott hosszan tartó sérülése után, Dannst már a 29. percben le kellett cserélni. „A vendégeket ezután újabb csapás érte, mivel Jayden Danns szeptember vége óta először fellépő mérkőzése alig fél óra után véget ért” – írja a Liverpool a cikkében. Azt egyelőre nem tudni, hogy a fiatal csatárnak mennyi időt kell kihagynia.

Danns egyébként már Premier League-győztesnek is mondhatja magát, az előző évadban egy meccsen kapott lehetőséget Arne Slottól a bajnoki címmel végződő idényben.