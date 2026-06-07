Fogy a taxisok türelme, a főváros csak ront a helyzetükön

Korlátoznák a taxis engedélyek kiadását

Lapunk kérdésére az elnök leszögezte azt is, hogy a taxis engedélyek kiadásának korlátozását nemcsak hogy támogatják, hanem számos alkalommal kezdeményezték is. Úgy véli, a taxiágazat az illegálisan és szabálytalanul működő szereplők miatt évek óta képtelen a piaci jellegű önszabályozásra. Kifejtette: a tisztességes taxisoknak, akik naponta akár 70-100 ezer utazást is probléma nélkül, az utasok által elvárt színvonalon bonyolítanak le a fővárosban, nincs eszköze hatékonyan fellépni a hatóságok és jogalkotók helyett, így kiszolgáltatott helyzetben küzdenek a túlélésért.

Szerinte a fuvarszervezők közvetlenül nem érdekeltek a fenntartható létszám kialakításában, mivel a taxisok túlnyomó többsége nem alkalmazott, hanem olyan szerződött partner, aki csak az adott társaságnak szolgáltathat.

A címek közvetítésért akár a bevétel 25-30 százalékát is elvonhatják a diszpécserszolgálatok, miközben cím mennyiségre egyáltalán nem vállalnak garanciát

– emelte ki, majd rámutatott: így a túl magas létszám negatív hatásai, a körülbelül 30 százalékkal alacsonyabb hatósági ár és a gazdasági kockázatok nagyja is a taxis kisvállalkozásokat terheli.

Kiss Ádám úgy látja, ilyen körülmények között a létszám korlátozása, mely számos külföldi város mellett Győrben, Hévízen, Ózdon, Pécsett és Siófokon is működő gyakorlat, némi levegőt biztosíthatna addig, ameddig a hatóságok érdemben is fellépnek a szabálytalanul és illegálisan működő szereplőkkel szemben.

Érthető, hogy tüntetés szerveződik

Az elnök kitért a szerveződő taxistüntetésre is.

Szerinte a BKK által bevezetett, álláspontjuk szerint jogsértő folyamatos nyomkövetés önmagában is indokot teremtene a tüntetésre, azonban ez már csak hab a tortán a tisztességes taxis vállalkozók körében.

Az ágazat szereplői évek óta olyan problémákkal szembesülnek, mint a BKK minősítési és vizsgáztatási kapacitások hiánya, a szabálytalan piaci szereplőkkel szembeni elégtelen fellépés, valamint több, a vállalkozások működését nehezítő adminisztratív intézkedés.