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Fogy a taxisok türelme, a főváros csak ront a helyzetükön

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A budapesti taxisok egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, miközben a tarifák 2023 óta változatlanok – mondta a Magyar Nemzetnek Kiss Ádám. A Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke szerint a vállalkozók jelentős része már csak többletmunkával vagy tartalékai felélésével tudja fenntartani működését, ezért indokolt, hogy demonstráció szerveződik az ágazatban.

Kőházi János
2026. 06. 07. 6:12
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Korlátoznák a taxis engedélyek kiadását

Lapunk kérdésére az elnök leszögezte azt is, hogy a taxis engedélyek kiadásának korlátozását nemcsak hogy támogatják, hanem számos alkalommal kezdeményezték is. Úgy véli, a taxiágazat az illegálisan és szabálytalanul működő szereplők miatt évek óta képtelen a piaci jellegű önszabályozásra. Kifejtette: a tisztességes taxisoknak, akik naponta akár 70-100 ezer utazást is probléma nélkül, az utasok által elvárt színvonalon bonyolítanak le a fővárosban, nincs eszköze hatékonyan fellépni a hatóságok és jogalkotók helyett, így kiszolgáltatott helyzetben küzdenek a túlélésért.

Szerinte a fuvarszervezők közvetlenül nem érdekeltek a fenntartható létszám kialakításában, mivel a taxisok túlnyomó többsége nem alkalmazott, hanem olyan szerződött partner, aki csak az adott társaságnak szolgáltathat.

A címek közvetítésért akár a bevétel 25-30 százalékát is elvonhatják a diszpécserszolgálatok, miközben cím mennyiségre egyáltalán nem vállalnak garanciát

– emelte ki, majd rámutatott: így a túl magas létszám negatív hatásai, a körülbelül 30 százalékkal alacsonyabb hatósági ár és a gazdasági kockázatok nagyja is a taxis kisvállalkozásokat terheli.

Kiss Ádám úgy látja, ilyen körülmények között a létszám korlátozása, mely számos külföldi város mellett Győrben, Hévízen, Ózdon, Pécsett és Siófokon is működő gyakorlat, némi levegőt biztosíthatna addig, ameddig a hatóságok érdemben is fellépnek a szabálytalanul és illegálisan működő szereplőkkel szemben.

 

Érthető, hogy tüntetés szerveződik

Az elnök kitért a szerveződő taxistüntetésre is. 

Szerinte a BKK által bevezetett, álláspontjuk szerint jogsértő folyamatos nyomkövetés önmagában is indokot teremtene a tüntetésre, azonban ez már csak hab a tortán a tisztességes taxis vállalkozók körében. 

Az ágazat szereplői évek óta olyan problémákkal szembesülnek, mint a BKK minősítési és vizsgáztatási kapacitások hiánya, a szabálytalan piaci szereplőkkel szembeni elégtelen fellépés, valamint több, a vállalkozások működését nehezítő adminisztratív intézkedés.

– Ezek mára a taxis társadalom olyan szintű felháborodásához vezettek, amelynek beláthatatlan következményei is lehetnek. Szervezetünk eddig nem kapott hivatalos megkeresést az említett tüntetéshez való csatlakozásra, elnökségünk és tagjaink ettől függetlenül részt vesznek minden olyan eseményen, amely a hivatásunk megmentését és körülményeink javítását szolgálja – hangsúlyozta Kiss Ádám.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

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