DVSCKonferencialigaFC KöbenhavnBolla BendegúzETO FC

Szögletekkel végezték ki a Debrecent, a VAR megmentette az ETO-t

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Két magyar csapat lépett pályára egy időben a harmadik számú UEFA-sorozat, a Konferencialiga selejtezőjében. A DVSC hazai pályán 3-0-ra kikapott a dán Köbenhavn ellen, az ETO FC 1-0-s vereséget szenvedett a lett Riga FC vendégeként.

Koczó Dávid
2026. 08. 06. 20:56
Nem Dzsudzsák Balázs és a DVSC pontrúgásai, hanem a koppenhágai szögletek voltak végzetesek a Konferencialiga-selejtezőn Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Tóth Imre
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ellenben amikor a vendégek magukhoz tértek, abból hamar gól lett: Andrejev rossz kirúgása után először még javított védéssel, de az azt követő szögletből Gabriel Pereira a kapuba fejelt. Ez megnyugtatta a dán csapatot, amely hamarosan újabb szöglet után is betalált: most is brazil futballista, Robert volt a gólszerző, az akrobatikus mozdulattal leadott lövésébe Lang Ádám beletette a fejét, hiába.

Már ez az állás is baljósnak tűnt, aztán a ráadásban Andreas Cornelius is betalált vendégszöglet után, így vélhetően a Köbenhavn már az első meccsen lerendezte a továbbjutás kérdését.

ETO: öngól, kapufa, VAR-segítség

Az ETO FC idegenben, Rigában kezdte a lett bajnok elleni párharcát, balszerencsésen: Selyem Bálint öngóljával már a negyedik percben hátrányba került. A folytatásban Bumba eltalálta a kapufát, gólt viszont nem tudott szerezni a győri csapat. Sőt, úgy tűnt, hogy kap újabbat, de Diop találatát a VAR les miatt elvette. Így, 1-0-s hátrányból azért egyáltalán nem reménytelen a győri csapat helyzete a jövő heti hazai visszavágó előtt.

Bolla-gól a Kl-selejtezőben

Ha magyar csapat színeiben nem is született magyar gól, légiósaink közül Bolla Bendegúz betalált csütörtöki Kl-selejtezőn, a korai büntetője után gólpasszt is adott, végül a Rapid Wien 4-1-re nyert az észt Paide otthonában. Várkonyi Bence kevésbé lehetett boldog, bár végigjátszotta a Qarabag színeiben a Dinamo Kijev elleni idegenbeli Kl-selejtezőt, csapata 1-0-ra kikapott, s az exfradista Cebrail Makreckist ki is állították a Qarabag játékosai közül.

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektakaró mihály

Csak a baj volt Takaróval?

Pilhál György avatarja

Bizony nehéz volt ilyen régi vágású, bogaras emberrel együtt dolgozni…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu