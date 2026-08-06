Szögletekkel végezték ki a Debrecent, a VAR megmentette az ETO-t

Ellenben amikor a vendégek magukhoz tértek, abból hamar gól lett: Andrejev rossz kirúgása után először még javított védéssel, de az azt követő szögletből Gabriel Pereira a kapuba fejelt. Ez megnyugtatta a dán csapatot, amely hamarosan újabb szöglet után is betalált: most is brazil futballista, Robert volt a gólszerző, az akrobatikus mozdulattal leadott lövésébe Lang Ádám beletette a fejét, hiába.

Már ez az állás is baljósnak tűnt, aztán a ráadásban Andreas Cornelius is betalált vendégszöglet után, így vélhetően a Köbenhavn már az első meccsen lerendezte a továbbjutás kérdését.

ETO: öngól, kapufa, VAR-segítség

Az ETO FC idegenben, Rigában kezdte a lett bajnok elleni párharcát, balszerencsésen: Selyem Bálint öngóljával már a negyedik percben hátrányba került. A folytatásban Bumba eltalálta a kapufát, gólt viszont nem tudott szerezni a győri csapat. Sőt, úgy tűnt, hogy kap újabbat, de Diop találatát a VAR les miatt elvette. Így, 1-0-s hátrányból azért egyáltalán nem reménytelen a győri csapat helyzete a jövő heti hazai visszavágó előtt.

Bolla-gól a Kl-selejtezőben

Ha magyar csapat színeiben nem is született magyar gól, légiósaink közül Bolla Bendegúz betalált csütörtöki Kl-selejtezőn, a korai büntetője után gólpasszt is adott, végül a Rapid Wien 4-1-re nyert az észt Paide otthonában. Várkonyi Bence kevésbé lehetett boldog, bár végigjátszotta a Qarabag színeiben a Dinamo Kijev elleni idegenbeli Kl-selejtezőt, csapata 1-0-ra kikapott, s az exfradista Cebrail Makreckist ki is állították a Qarabag játékosai közül.