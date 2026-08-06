Novak DjokovicsBen SheltonJannik SinnerUS OpenCarlos Alcaraz

Djokovics saját maga ellen beszél? Sinner és Alcaraz helyzete egyre aggasztóbb

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Közeledik az év utolsó Grand Slam-tornája, a US Open. Alapesetben Novak Djokovics, Jannik Sinner és Carlos Alcaraz is az esélyesek szűk köréhez tartozna, ám a hónapok óta maródi spanyol játékos bejelentette, hogy a cincinnati felvezetőversenyen sem játszik, s a világelső olasz is követheti. Djokovics másképp sokkolta a teniszrajongókat: támogatná a szettek lerövidítését.

Koczó Dávid
2026. 08. 06. 17:36
Novak Djokovics Wimbledonban az elődöntőben Jannik Sinner ellen kapott ki, a US Open előtt a világelső mellett Carlos Alcaraz játéka is kérdéses Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP/Kentaro Tominaga
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Érdekes, hogy ő mondja, aki mindig az ATP Tour legfittebb játékosai közé tartozott, aki öt vagy hat órát is gond nélkül végigjátszik. Szívesen játszanék ebben a formátumban, szeretem a három nyert szettre menő meccseket, akár rövidítettek, akár nem – fogalmazott Shelton, aki szerint tehát Djokovics saját maga ellen beszél. Igaz, harminckilenc éves korára a szerb talán már nem véletlenül játszott el komolyabban a rövidített meccsek gondolatával.

Shelton és Djokovics a pályán legközelebb Cincinnatiben találkozhat, a jövő héten kezdődő, másfél hetes ATP 1000-es verseny a US Open utolsó igazán rangos felvezetőtornája.

Alcaraz már visszalépett, Sinner követheti

Korábban úgy volt, hogy sérüléséből felépülve Cincinnatiben tér vissza Carlos Alcaraz, aki a Roland Garrost és Wimbledont is kihagyta. A spanyol teniszező csuklósérüléssel bajlódik, s ha címvédőként ott is lesz a US Openen, minden bizonnyal úgy lép majd pályára, hogy előtte több mint négy hónapon át nem vívott tétmeccset.

Aggasztó hírek jelentek meg a 2024-es US Open-bajnokról, Jannik Sinnerről is: az olasz világelső a kedd délelőttjét egy olaszországi klinikán töltötte. Sinner a Roland Garroson bemutatott összeomlása után is több vizsgálaton részt vett, s mindezek után megnyerte Wimbledont, így a mostani látogatás sem jelent feltétlenül bajt, de a hírek ezúttal a térdével bajlódik, s hamarosan követheti Alcarazt a cincinnati visszalépők táborában.

A US Open lesz Djokovics nagy esélye a 25. Grand Slam-címre?

Alcaraz és Sinner drámája visszahozza az idei állandó témát: újra eljön Novak Djokovics ideje? A szerb klasszis a 2023-as US Open óta 24 Grand Slam-trófeával tartja a rekordot a férfiak között, azóta hiába üldözi az újabb sikert. Idén az Australian Openen a szerencsés sorsolás, majd a Roland Garroson és Wimbledonban Alcaraz távolléte segíthette volna.

Ha viszont a US Openen sem a spanyol, sem pedig Sinner nem tudna ütőt ragadni, Djokovics hirtelen újra fő esélyesként léphetne pályára Grand Slam-versenyen.

Kiestek a magyar teniszezők

Kanadában a négy magyar játékos közül hárman jutottak be a második fordulóba, ott azonban Marozsán Fábián, Bondár Anna és Udvardy Panna is kikapott kiemelt ellenfelétől.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektakaró mihály

Csak a baj volt Takaróval?

Pilhál György avatarja

Bizony nehéz volt ilyen régi vágású, bogaras emberrel együtt dolgozni…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu