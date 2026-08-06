Djokovics saját maga ellen beszél? Sinner és Alcaraz helyzete egyre aggasztóbb

– Érdekes, hogy ő mondja, aki mindig az ATP Tour legfittebb játékosai közé tartozott, aki öt vagy hat órát is gond nélkül végigjátszik. Szívesen játszanék ebben a formátumban, szeretem a három nyert szettre menő meccseket, akár rövidítettek, akár nem – fogalmazott Shelton, aki szerint tehát Djokovics saját maga ellen beszél. Igaz, harminckilenc éves korára a szerb talán már nem véletlenül játszott el komolyabban a rövidített meccsek gondolatával.

Shelton és Djokovics a pályán legközelebb Cincinnatiben találkozhat, a jövő héten kezdődő, másfél hetes ATP 1000-es verseny a US Open utolsó igazán rangos felvezetőtornája.

Alcaraz már visszalépett, Sinner követheti

Korábban úgy volt, hogy sérüléséből felépülve Cincinnatiben tér vissza Carlos Alcaraz, aki a Roland Garrost és Wimbledont is kihagyta. A spanyol teniszező csuklósérüléssel bajlódik, s ha címvédőként ott is lesz a US Openen, minden bizonnyal úgy lép majd pályára, hogy előtte több mint négy hónapon át nem vívott tétmeccset.