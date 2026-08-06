Európa nem bánik jól gyermekeivel

A nyugati testvér

A jelenség egyáltalán nemcsak Írországra jellemző, hanem egész Nyugat-Európára, kisebb-nagyobb mértékben. Portugália egy teljesen másfajta fejlődésen ment keresztül, mint Magyarország, de nagyon hasonlít hazánkra. Területe és lakossága is nagyjából ugyanakkora, ahogy gazdaságilag is körülbelül ugyanarra képes, mint Magyarország. De a régi tizenötök közé tartozik, vagyis problémái is hasonlók, mint a többi államnak. Alapvetően úgy adja el magát, mintha mediterrán ország volna, de nem az, nincs tengerpartja, az Atlanti-óceán mossa partjait, ezért is volt kénytelen hajózni és létrehozni egy gyarmatbirodalmat. A legismertebb népzenéje a fado, amelyet nők énekelnek gitárkísérettel, és minden dal arról szól, hogy a szerelmük elment halászni, de az óceán elnyelte.

Vagyis még véletlenül sem az az életigenlő, mosolygós nép, amit önmagáról mutat.

A főváros, Lisszabon agglomerációval együtt nagyjából hárommilliós, vagyis nagyobb a befolyása, mint nálunk Budapestnek, a fiatalok pedig oda akarnak eljutni fatornyos falvacskáikból. Francisco portugál fiatalember, aki Porto de Mósból igyekszik a főváros felé. Ez a kis település húsz percre van Leiriától, ahonnan 130 kilométer Lisszabon. Francisco szerint a faluja bájos és kedves, Leiria is megfelelő, bár meglepően hideg, Lisszabon viszont az a hely, ahol vannak megfelelő munkahelyek.

Egy lisszaboni, megfelelő helyen levő egyszobás lakás bérleti díja 1000 és 1450 euró között mozog. Ez annak a fényében, hogy az átlagkereset nagyjából 1250–1400 euró, nem tűnik kedvezőnek

– mondta a fiatalember. Szerinte a portugál lapok is úgy írnak a helyzetről, hogy a fiatalokat lényegében kiszorítják Lisszabonból. A portugál minimálbér 167 százaléka az átlagos lakbér, ehhez hozzájönnek az élet költségei. Harminc-negyven euró a tömegközlekedés, 130–260 euró a rezsi, 150–220 euró pedig az élelmiszer. Ez 310–520 euró, vagyis sehogy sem jön ki az ember, ha nincs megfelelő családi háttere, segítő szülei, esetleg egy örökölt lakása a fővárosban. Ma Lisszabonban csak az tud megmaradni, akinek máshonnan is van jövedelme, ekkora összeget szinte sehol nem adnak egy embernek, legyen fiatal vagy idős. Persze a lisszaboni átlagbér magasabb, mint a kisebb városokban, de nem sokkal, nagyjából 2215 euró. Így marad Leiria, amely kellemes, békés, noha lassú, főleg egy ambiciózus fiatalembernek. Vagy Porto de Mós, ahol Francisco szerint nagyon jó élni, de húszévesen nem erre vágyik még az ember. Leiriában már 600–900 euróért is lehet lakást bérelni, Porto de Mósban pedig 350–550 euróért lakást, 500–700 euróért kisebb házat is.

Lisszabon csak Londonhoz vagy Párizshoz képest megfizethető hely, egyébként jelenleg lényegében nincs olyan, hogy valaki egymaga éljen egyetlen fizetésből a fővárosban

– mondja Francisco, rávilágítva egy meglepő jelenségre, ez pedig a rezsiköltség:

Portugália imázsa az, hogy ez egy napfényes és meleg ország. A valóságban főként a tengerparttól beljebb elég zord telek vannak, a házakat pedig nem szigetelik, így igen borsos számlák érkeznek.

Vigyázó szemeink

Ha már Francisco Párizst emlegette, érdemes megnézni, ott mi a helyzet. Julian toulouse-i férfi, aki nemrégiben költözött Párizsba, ambícióktól vezéreltetve, mert Franciaországban azért Párizs külön kategória. Általános nézet szerint Dél-Franciaország az a hely, ahol az emberek szeretnek élni, elegáns és kicsit latinosan zűrös, kellemes a klíma, ott a Cote d’Azur, Nizza, Monaco. De nem dolgoznak valami sokat. Északon folyton esik az eső, a városok hidegek, ott élni nem jó, de legalább arrafelé dolgozik valaki. Párizs pedig kaotikus, az autóközlekedés minősíthetetlen, meglepően erőszakossá vált az utcák népe az elmúlt évtizedekben, ugyanakkor az az ország szíve.

1700-1800 eurónál olcsóbban sehol nem lehet lakást bérelni Párizsban. Ez a legolcsóbb városrészekben van

– mondta Julian, hozzátéve, jelenleg teljesen kizárt, hogy valaki egyedül kibéreljen egy lakást a fővárosban és fenn is tudja tartani. Ezért alakult ki a szokás, hogy több lakótárs bérel ki egy lakást, esetleg valakinek csak egy szobára futja a fizetéséből. Ez húszévesen még működhet, de egy középkorú ember számára már kényelmetlen, ráadásul szinte lehetetlenné teszi, hogy valaki saját életet kezdjen, családot alapítson, vállalkozásba fogjon. Julian szerint a nagy kérdés mindenképp az, hogy milyen fizetésből kell fenntartani magát. Az írországi háromezer és a portugáliai 1450 eurós átlagbér közé fér be Franciaország, ahol átlagosan 2190 eurót keresnek az emberek. Vagyis pontosan ugyanúgy járnak, mint ír és portugál társaik, rokonok adják össze a segítséget a tehetséges gyereknek, aztán bíznak a legjobbakban, amely azonban soha nem jön el.