Belgium veszélyeire figyelmezteti az utazókat az Egyesült Államok

Ennek eredményeként az amerikai külügyminisztérium azt tanácsolja az utazóknak, hogy „kerüljék a tüntetéseket és a tömegeket, figyeljék a helyi médiát a legfrissebb hírekért, legyenek felkészülve az utazási tervek módosítására, és legyenek mindig körültekintőek és éberek, különösen a turisztikai látványosságoknál, valamint bankok vagy ATM-ek látogatásakor”.

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