A gyűlölködő tiszás minisztert visszaküldték a választókerületébe, de ott sem hazudtolta meg magát

A legzöldebb kerület Csepel

Borbély szerint a magyarországi önkormányzatok egyre környezettudatosabbak, a közintézmények napelemmel való felszerelése, a zöldtetős - és fenntartható beruházások is reménykeltőek, ugyanakkor a lakosság egy részét fontos lenne edukálni.

„Akad, amikor az önkormányzat elültet egy fát valakinek a háza elé, amelyet lehetőség szerint locsolunk is, de egy ilyen időszakban ez nem mindig elég, és van, aki ahelyett, hogy egy vödör vizet öntene a facsemete alá, inkább hagyja elszáradni a növényt, hogy aztán lefotózhassa és egy Facebook-posztot csinálhasson belőle, mondván: nem végzi az önkormányzat a dolgát”– példázta, kiemelve,

a budapesti kerületek közül Csepel a legzöldebb, kerületi szinten a legtöbb fát itt ültették el az elmúlt tíz évben.

„Az ökormányzat és annak szakemberei folyamatosan próbálkoznak, fafajokkal, öntözési techikákkal, modern eljárásokkal, városi minierdők kialakításával, hogy az előttünk álló klímaválságot enyhíteni tudjuk. Ám az kevés, hogy az önkormányzat és a szakemberek keresik a megoldásokat, fontos, hogy összefogjunk és példát mutassunk egymásnak, egy ilyen rendkívüli helyzetben pedig mellőzzük a politikai árokásást” – tanácsolta csepeli polgármester a kerület tiszás országgyűlési képviselőjének.

Nem ez az első gyűlöletkeltő akciója a tiszás Kátai-Németh Vilmosnak

Kátai-Németh Vilmos amellett, hogy Csepel országgyűlési képviselője, a Tisza-kormány szociális és családügyi minisztere is. Emlékezetes volt, nemrég egy olyan táblát leplezett le az általa átvett, felújított minisztériumi épület falán, amely arra utal, hogy innen irányították az előző kormány "gyűlöletpropagandáját". A tábla kihelyezésén a miniszter saját kommentelői is kiakadtak, akik végre már kormányzást várnának a Tisza Párttól. Sokan arról írtak, hogy ezzel a fajta visszamutogatással ugyanolyan gyűlöletpolitikát folytat Kátai-Németh, mint amit kritizálni próbál.