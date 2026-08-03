Ceutában továbbra is válságos a helyzet + videók

Arra is sürgette az Európai Uniót, hogy függessze fel a Marokkóval kötött kereskedelmi megállapodását, amíg az ország el nem kötelezi magát „határaink tiszteletben tartása” mellett, és Pedro Sánchezt támadta, kijelentve, hogy az elnök osztozik a felelősségben Marokkóval és invázióért, amit háborús cselekménynek nevezett.

En Ceuta, comprobando la nueva mentira de Sánchez:



No se han vuelto a Marruecos, en Ceuta siguen miles y miles de INVASORES mientras los españoles siguen aterrorizados sin poder salir de sus casas. pic.twitter.com/QXrHrqQnsL — VOX 🇪🇸 (@vox_es) August 2, 2026

Alberto Núnez Feijóo, a Néppárt (PP) vezetője továbbra szintén Ceután tartózkodik.

Elég csak végigsétálni az utcákon, hogy lássuk, az a normalitás, amiről a kormány beszél Ceutában, nem létezik. Az emberség, az együttélés és a biztonság érdekében tovább kell dolgoznunk azon, hogy véget vessünk ennek a válságnak, és biztosítsuk, hogy soha többé ne fordulhasson elő

– jelentette ki Feijóo, akit a Telecinco is interjúvolt. „Spanyolország területi integritása nem alku tárgya; meg kell védeni. Mindenkit tisztelünk, de nem vagyunk bolondok, nem vagyunk gyengék. Nem fogadhatjuk el, hogy bárki kinevessen vagy megalázzon minket” – jelentette ki a vasárnapi hírműsorban.

Basta con pisar la calle para comprobar que la normalidad de la que habla el Gobierno en Ceuta no existe.



Por humanidad, por convivencia y por seguridad, debemos seguir trabajando, para finalizar esta crisis y asegurar que nunca se repita. pic.twitter.com/1Q4h0coTpe — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 2, 2026

Mit szól Európa?

A ceutai válságra válaszul Olaszország pénteken „ideiglenesen” bevezette a légiközlekedésben a határellenőrzést a Spanyolországból érkezők esetén. A ceutai helyzet már a nap folyamán diplomáciai feszültséghez vezetett a két ország között, Madridban bekérették a külügyminisztériumba az olasz nagykövetet az ügyben. Szintén ellenőrzéseket vezettek be a francia–olasz, valamint a francia–spanyol határszakaszokon.

Ezen kívül az Európai Bizottság mellett számos uniós tagország elfogadhatatlannak nevezte a péntekre a Ceutában kialakult helyzetet

– számolt be róla lapunk is.

Pedro Sánchez spanyol kormányfő pénteken ellátogatott Ceutába, ahol országa területi integritásának megsértéséről beszélt, és intézkedéséket ígért, például műszaki akadály kiépítését Ceuta nehezebb megközelítése érdekében. Szombaton Olaszország és Dánia kezdeményezésére huszonkét uniós tagállam vezetője levélben fordult az uniós intézmények vezetőihez Ceuta miatt; ebben a válságot kiváltó tényezőként említik a nagyvonalú spanyol bevándorláspolitikát, amely akár 1,2 millió illegális migránsnak ad törvényes státuszt.