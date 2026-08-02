Kis ország jelöltje az élen az ENSZ-főtitkári versengésben

Miután az elmúlt tíz évben európai, előtte tíz évig pedig a dél-koreai Ban Ki Mun személyében ázsiai diplomata töltötte be a posztot, e két földrészről ezúttal jelöltek sincsenek.

A többségük most latin-amerikai (a perui Javier Pérez de Cuéllar, azaz 1991 óta nem adott Latin-Amerika – sőt az egész amerikai földrész – ENSZ-főtitkárt), és szép számmal vannak közöttük nők is, mégpedig előkelő helyen.

Az informális első próbaszavazás után az első helyen tíz támogató vokssal

Rebeca Grynspan közgazdász, a közép-amerikai Costa Rica volt alelnöke áll.

Róla nemrég azt írtuk, a világszervezet intézményrendszerét szintén a jelöltek közül ő ismerheti belülről a legjobban, jelenleg az ENSZ kereskedelmi és fejlesztési konferenciáját vezeti, de számos más fontos tisztséget is betöltött, főtitkárhelyettes is volt már. A kis, ötmilliós Costa Rica demokratikus országnak számít.

Hírportálok megjegyzik: Grynspan holokauszttúlélők leszármazottja, ami abból a szempontból is érdekes, hogy még soha nem volt zsidó hátterű ENSZ-főtitkár, ahogy egyébként nő sem töltötte be a posztot.

Szoros verseny

Még kisebb ország, Guyana jelöltjeként szerény életrajza dacára a második helyen áll kilenc támogatással Guyana jelöltje, aki egyben a legfiatalabb (52 éves) pályázó. Carolyn Rodrigues-Birkett országa külügyminisztere volt, jelenleg ENSZ-nagykövet.