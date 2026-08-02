Nyert az Újpest a Debrecen ellen, a gyilkos melegben egy játékos rosszul lett

A 45. percben, tehát még a szünet előtt megfordította a meccs állását az Újpest. Amenyido megint a leshatárról lépett ki, viszatette a labdát a teljesen üresen érkező Horváth Krisztofernek, aki a hosszú alsóba lőtt. 2-1 az Újpest javára. A videóbíró ezt is megnézte, de szabályosnak talált mindent, így a Debrecen már a szünet előtt hátrányba került. Ez azért volt meglepő, mert az első 23 percbe az Újpest mintha pályán sem lett volna, annyira enervált és rossz teljesítményt nyújtott.

A második félidő első negyedórájában alig-alig volt játék, mert a focisták csak szédelegtek a hatalmas melegben. Ijesztő jelenetet láttunk az 54. percben, amikor a szerb Matija Ljujić a nagy melegben összeesett, mert megszédült. Ez a jelenet is azt igazolta, hogy ilyen körülmények között nagy hiba volt meccset rendezni. Szerencsére nagy baj nem történt, a szerb játékos nem sokkal később visszatérhetett a pályára.

A következő percekben megint magához tért az Újpest. A 63. percben Matko Amenyidónak adta a labdát, aki jól látta meg, hogy a hosszú oldalon érkezik Horváth Krisztofer. Az Újpest második góljának szerzője nem hibázott, belőtte a harmadikat, ezzel pedig szinte minden kérdést eldöntött. A Debrecen játékosai jól láthatóan komoly fizikai problémákkal küzdöttek, azt se feledjük el, hogy a csapat csütörtökön még Jerevánban játszott a Konferencialiga selejtezőjében.

Innentől kezdve az Újpest cserékkel próbált frissíteni és menedzselni az időt. A 90. percben Dzsudzsák szabadrúgásával szépített a Debrecen, ezzel lett 3-2 az állás. Szappanos itt sem volt a helyzet magaslatán, mert nagyon határozatlanul mozdult ki a kapuból, így a veterán debreceni játékos szabadrúgása akadálytalanul jutott be a kapuba.

A bíró pedig elrendelt még 7 perces hosszabbítást, ezt azért nem köszönték meg neki a szédelgő játékosok. A hosszabbításban az Újpest szinte teljesen beszorult saját kapuja elé, de több gól már nem esett, így a lila-fehérek megnyerték a mérkőzést. Pláne úgy, hogy a hosszabbításban a csereként beállt Matko bevágott még egyet, ezzel alakult ki a 4-2-es végeredmény.

Ezt a fordulatot nehezen viselték el a Loki játékosai, Dzsudzsák reklamálás miatt sárga lapot kapott.

Említsük meg még azt is, hogy erre a meccsre 4000 néző váltott jegyet, előttük is le a kalappal. Az az újpesti közönség, amely a 23. percben még hevesen szidta saját csapatát, a végén hatalmas ünneplést csapott. A lila-fehérek ezzel megszerezték első győzelmüket, a DVSC viszont alaposan beragadt a rajtnál, mert két forduló alatt ez volt a második veresége. Ráadásul a Debrecennek csütörtökön a dán Köbenhavn ellen újabb nemzetközi meccset kell játszania. A látottak alapján ez sem lesz egyszerű feladat.

Labdarúgó NB I. 2. forduló: Újpest–Debrecen 4-2 (2-1)