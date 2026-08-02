Mégsem készül el az Alien: Romulus folytatása?
Bár a napokban olyan hírek jelentek meg, hogy veszélybe kerülhet az Alien: Romulus folytatása, Steve Asbell, a 20th Century Studios elnöke egy rövid közösségimédia-bejegyzésben cáfolta az értesülést. Az egyik, a projektről szóló posztra mindössze annyit reagált: „Nem.” A bejegyzést Brian Duffield forgatókönyvíró is megosztotta.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!