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Tragédia a hőségben: a csákvári pályán esett össze és halt meg a futballista

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A pályán vesztette életét Tóvári Róbert, az Újbarok labdarúgója egy szombati edzőmeccsen, amelynek közvetlenül a lefújása után lett rosszul és esett össze. A tragédia aznap történt, amikor a rendkívüli hőség miatt egész Magyarországon harmadfokú hőségriasztás volt érvényben, és a korábbi válogatott futballista, Szakály Péter amiatt fogalmazott meg kritikát, hogy az embertelen időjárás ellenére nem halasztották el az élvonalbeli fordulót.

Szalay Attila
2026. 08. 02. 12:53
Tragédia a magyar labdarúgásban: a pályán vesztette életét egy játékos Csákváron
Tragédia a magyar labdarúgásban: a pályán vesztette életét egy játékos Csákváron Forrás: Pexels
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Át kellene gondolni a hőségben lejátszott meccseket?

Hasonló megjegyzést tett  a hőség miatt szombaton az NB III-ban szereplő Haladás vezetőedzője, a korábbi U20-as világbajnoki bronzérmes Simon Ádám is, miután a szombathelyiek a Veszprém megyei I. osztályú Tihany otthonában győztek 10-1-re a Magyar Kupa első fordulójában. – A mai napon, ilyen körülmények között, mindkét csapatnak szobrot kellene állítani, mert csak állni a pad mellett is nagyon nehéz volt, nemhogy szaladni, viszafutni, letámadni, focizni – emelte ki Simon.

A tragédia mélyen megrázta Újbarok teljes közösségét.

Amit most érzünk, az mélységes gyász és fájdalom 

– fogalmazott közleményében az egyesület, amely a búcsújában kiemelte: nem csupán egy csapattársat, hanem egy nagyszerű embert és igaz barátot veszítettek el, akire minden helyzetben lehetett számítani. – Nyugodj békében, drága Dugó barátunk! – köszönt el játékosától az Újbarok.

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