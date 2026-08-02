Tragédia a hőségben: a csákvári pályán esett össze és halt meg a futballista

Át kellene gondolni a hőségben lejátszott meccseket?

Hasonló megjegyzést tett a hőség miatt szombaton az NB III-ban szereplő Haladás vezetőedzője, a korábbi U20-as világbajnoki bronzérmes Simon Ádám is, miután a szombathelyiek a Veszprém megyei I. osztályú Tihany otthonában győztek 10-1-re a Magyar Kupa első fordulójában. – A mai napon, ilyen körülmények között, mindkét csapatnak szobrot kellene állítani, mert csak állni a pad mellett is nagyon nehéz volt, nemhogy szaladni, viszafutni, letámadni, focizni – emelte ki Simon.

A tragédia mélyen megrázta Újbarok teljes közösségét.

Amit most érzünk, az mélységes gyász és fájdalom

– fogalmazott közleményében az egyesület, amely a búcsújában kiemelte: nem csupán egy csapattársat, hanem egy nagyszerű embert és igaz barátot veszítettek el, akire minden helyzetben lehetett számítani. – Nyugodj békében, drága Dugó barátunk! – köszönt el játékosától az Újbarok.