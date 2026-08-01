Borítókép: Nicusor Dan román államfő (Fotó: Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Optimista „bezzeg Románia” elnöke, csak éppen nincs nagyon rá ok
Nicusor Dan üdvözölte az új román adósbesorolást, sőt már látja jönni az eurót is. Csakhogy nincsenek hozzá meg a feltételek.
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