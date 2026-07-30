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Sonnevend Pál alkotmánybíróként már nem hajlandó lapunknak kommentálni saját, vitatott kinevezésének körülményeit

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Bár Hende Csaba alkotmánybírói mandátumának megszüntetését alkotmányjogi panasz és két normakontroll-eljárás is vitatja, a helyére megválasztott Sonnevend Pál elfogadta a tiszás jelölést. Lapunk kérdéseire ugyanakkor már megválasztott alkotmánybírói státuszára hivatkozva nem válaszolt, így éppen e tisztségre hivatkozva kerülte meg, hogy elszámoljon az aggályos körülmények között vállalt megbízatásával.

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2026. 07. 30. 6:25
Fotó: Hatlaczki Balázs
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Fotó: Ladóczki Balázs

A Sonnevend kinevezése körüli aggályokat tovább mélyíti egy néhány hónappal ezelőtt megjelent értekezése. A tanszékvezető május 9-én a Verfassungsblogon publikálta „Constitutional Repair!” címmel jelentette meg egy írását. A cím magyarul nagyjából „alkotmányos helyreállítást” jelent, a szövegben felvetett megoldások egy része azonban nagyon is konkrét beavatkozást irányoz elő a közjogi intézmények személyi és szervezeti viszonyaiba.

Sonnevend egyebek mellett a következő lehetőségeket vetette fel: 

  • Az Alkotmánybíróság létszámának 15-ről 11 főre csökkentése, majd egy átmeneti időszak után valamennyi hivatalban lévő alkotmánybíró mandátumának lezárása.
  • A korábban eltörölt 70 éves korhatár visszaállítása úgy, hogy az már a hivatalban lévő alkotmánybírákra is vonatkozzon, ezzel pedig négy megüresedő hely betöltése válna lehetővé az új parlamenti többség számára. 
  • A Kúria hivatalban lévő elnöke elmozdíthatóságának vizsgálata, az Országos Bírói Tanács bevonásával.
  • A médiahatóság és a közmédia átalakítása a pluralizmus helyreállítására hivatkozva.
  • Az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, valamint annak felvetése, hogy a legfőbb ügyész jelölési joga az igazságügyi miniszterhez kerüljön.
  • A választási szabályok, a sarkalatos törvények és a különleges jogrend garanciáinak átalakítása.

Sonnevend Pál lapunk kérdésére megerősítette, hogy továbbra is fenntartja a Verfassungsblogon általa megfogalmazottakat. 

Noha a jogtechnika néhány helyen eltér Sonnevend májusi felvetésétől, a politikai következmény azonban hasonló: egy hivatalban lévő alkotmánybíró megbízatása utólag megváltoztatott feltételek miatt a tervezettnél korábban lezárult, a megüresedett helyre pedig a Tisza-frakció saját jelöltjeként nevezte meg Sonnevend Pált.

Összefoglalva tehát, az a jogász ülhetett be Hende Csaba székébe, aki néhány hónappal korábban maga érvelt amellett: bizonyos körülmények között elfogadható lehet hivatalban lévő alkotmánybírák mandátumának idő előtti lezárása.

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