Sonnevend Pál alkotmánybíróként már nem hajlandó lapunknak kommentálni saját, vitatott kinevezésének körülményeit

Fotó: Ladóczki Balázs

A Sonnevend kinevezése körüli aggályokat tovább mélyíti egy néhány hónappal ezelőtt megjelent értekezése. A tanszékvezető május 9-én a Verfassungsblogon publikálta „Constitutional Repair!” címmel jelentette meg egy írását. A cím magyarul nagyjából „alkotmányos helyreállítást” jelent, a szövegben felvetett megoldások egy része azonban nagyon is konkrét beavatkozást irányoz elő a közjogi intézmények személyi és szervezeti viszonyaiba.

Sonnevend egyebek mellett a következő lehetőségeket vetette fel:

Az Alkotmánybíróság létszámának 15-ről 11 főre csökkentése, majd egy átmeneti időszak után valamennyi hivatalban lévő alkotmánybíró mandátumának lezárása.

A korábban eltörölt 70 éves korhatár visszaállítása úgy, hogy az már a hivatalban lévő alkotmánybírákra is vonatkozzon, ezzel pedig négy megüresedő hely betöltése válna lehetővé az új parlamenti többség számára.

A Kúria hivatalban lévő elnöke elmozdíthatóságának vizsgálata, az Országos Bírói Tanács bevonásával.

A médiahatóság és a közmédia átalakítása a pluralizmus helyreállítására hivatkozva.

Az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, valamint annak felvetése, hogy a legfőbb ügyész jelölési joga az igazságügyi miniszterhez kerüljön.

A választási szabályok, a sarkalatos törvények és a különleges jogrend garanciáinak átalakítása.

Sonnevend Pál lapunk kérdésére megerősítette, hogy továbbra is fenntartja a Verfassungsblogon általa megfogalmazottakat.

Noha a jogtechnika néhány helyen eltér Sonnevend májusi felvetésétől, a politikai következmény azonban hasonló: egy hivatalban lévő alkotmánybíró megbízatása utólag megváltoztatott feltételek miatt a tervezettnél korábban lezárult, a megüresedett helyre pedig a Tisza-frakció saját jelöltjeként nevezte meg Sonnevend Pált.