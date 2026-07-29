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Magyar Péter bejelentette: már tudják, hol kezdenék az áramfogyasztás korlátozását + videó

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A rendkívüli hőség és a történelmi aszály miatt új intézkedéseket jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány szerint már készül az a rotációs krízisterv, amely meghatározza, hogy szükség esetén mely nagyipari és közületi fogyasztóknál kell először visszafogni az áramfelhasználást, miközben a lakossági ellátás és a közszolgáltatások biztonságát továbbra is garantálni kívánják.

Gábor Márton
2026. 07. 29. 18:56
Óriási mértéket ölt az áramfogyasztás Fotó: Németh András Péter
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Súlyos asály sújtja Magyarországot is, Magyar Péter ezért új intézkedéseket jelentette be (Fotó: ROLAND SCHLAGER / APA-Images)
Súlyos asály sújtja Magyarországot is, Magyar Péter ezért új intézkedéseket jelentette be  (Fotó: ROLAND SCHLAGER / APA-Images)

Az ivóvízellátás is akadozhat

A rendkívüli aszály miatt az ivóvízellátás biztonsága is napirendre került. A kormányfő bejelentése szerint, a területi védelmi bizottságok felmérik az érintett településeket, míg a Nemzeti Vízművek Zrt. és a Magyar Honvédség felkészült tározók feltöltésére, valamint szükség esetén lajtoskocsis vízellátás biztosítására. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy csütörtökön egyeztetés lesz a tíz víziközmű-szolgáltatóval, ahol véglegesítik azoknak a nagyipari fogyasztóknak a listáját, amelyek egy súlyosabb helyzetben korlátozás alá kerülhetnek. Hozzátette: az ivóvízellátás biztonsága minden körülmények között elsőbbséget élvez.

A közlekedésben és az egészségügyben is készülnek

Magyar Péter közlése szerint a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben is megtették a szükséges előkészületeket. A korábbi hőhullám során meghibásodott motorvonatokat kivonják a forgalomból, a kórházakban folytatódik a klímaberendezések javítása és fejlesztése, a szociális intézmények pedig mobil hűtőberendezésekkel és ventilátorokkal készülnek a következő napokra. A kormányfő arra kérte a lakosságot, hogy kövessék a hivatalos tájékoztatásokat, figyeljenek az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, az egyedül élőkre és a házi kedvencekre is. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Németh András Péter)

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