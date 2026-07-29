Univerzum: döbbenetes felfedezés történt az intergalaktikus térben

Az egyik nagy energiájú kozmikus esemény a szupernóva-robbanás Fotó: ESO/L. Calçada

A fizikusok becslése szerint közvetlenül az ősrobbanás után az univerzum anyagának nagyjából 17 százalékát a „közönséges”, vagyis a megfigyelhető anyag alkotta -amiből a látható univerzum, így a galaxisok, a csillagok és rendszereik de tulajdonképpen mi magunk is felépülünk-, míg a másik 83 százalékát pedig a sötét anyag, az univerzum egyik titokzatos anyagfajtája tette ki.

Az ősrobbanás művészi ábrája Fotó: Romolo Tavani

A sötét anyag mint elméleti anyagfajta a csillagászati műszerekkel közvetlenül nem figyelhető meg, mivel nem bocsát ki magából semmilyen elektromágneses sugárzást. A sötét anyagra csak a látható anyagra, illetve a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásra gyakorolt gravitációs hatásából következtethetünk. Az univerzum felépítésében az anyag – a látható és a sötét anyag – 28 százalékkal részesedik, míg a világegyetem 72 százalékát a sötét energia alkotja.

A tudósok éppen ezért arra számítottak, hogy a megfigyelhető univerzumban is hasonló arányban létezhet a közönséges anyag.

A megfigyelési adatok azonban ellentmondtak ennek a feltételezésnek. mivel a galaxisokban található közönséges anyag teljes mennyisége nagyjából csak az egy tizedét teszi ki az elméletileg számított mennyiségnek.

Új megfigyelési módszer, ami az univerzum legenergikusabb jelenségein alapul

Azt elméletben már korábban is felvetették, hogy a hiányzó normál anyag talán nem is a galaxisokban koncentrálódik valahol, hanem szétoszlik a csillagvárosok közötti hatalmas intergalaktikus térben.

Az elmélet bizonyítását azonban rendkívül megnehezítette az a körülmény, hogy még ha a hipotézis igaz is, de az intergalaktikus térben szétoszló anyag rendkívüli ritkasága miatt gyakorlatilag szinte lehetetlen ennek a kimutatása.

Már korábban is felvetették, hogy a hiányzó anyag eseteleg az intergalaktikus térben rejtőzhet Fotó: NASA/JPL-Caltech

A tanulmányt jegyző kutatócsoport, a CHIME/FRB együttműködés és a MIT asztrofizikusai mos azonbant egy olyan új módszert fejlesztettek ki e probléma tisztázására, ami a gyors rádiókitörések megfigyelésén alapul.