Kongói Demokratikus Köztársaságfelfedezésesőerdőfajfőemlős

Új, mindeddig ismeretlen főemlőst fedeztek fel a kongói esőerdő mélyén

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Az egyenlítői Afrika legkiterjedtebb esőerdősége, a Kongó-medence áthatolhatatlanul sűrű és nem kis részt még felfedezetlen ősvadonja ismét meglepetéssel szolgált a zoológusok számára. A kutatók megerősítették, hogy a tudomány számára egy mindeddig ismeretlen új majomfajt sikerült azonosítaniuk a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő trópusi esőerdőben. Hasonló jelentőségű nagyemlős felfedezés utoljára több mint egy évszázada történt a Kongó-medence erdőségeiben, a harmadidőszaki ősi és már kihalt zsiráf-félékkel rokon erdei zsiráf, az élő kövületnek tartott okapi felfedezésével.

Elter Tamás
Forrás: Plos One2026. 07. 22. 18:13
Az újonnan leírt Colobus congolensis majomfaj Fotó: Bernard Bonanga Forrás: BBC
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A Colobus congoensis 7 – 8 kilogramm testtömegű, az állat teljes testhossza a farokkal együtt pedig 120 centiméter körüli. A legelső fényképes bizonyíték, ami azt valószínűsítette, hogy esetleg egy ismeretlen majomfajról lehet szó, még 2008-ból származik. 

Az új faj legközelebbi rokonai a Colobus nemzetségbe tartoznak  Fotó: Wikipedia

A felvételt a Lukuru Vadvédelmi Kutató Alapítvány természetvédelmi szakemberei készítették egy véletlenül megpillantott példányról, a későbbi Lomami Nemzeti Park területén. Ebből az egyetlen felvételből azonban nem lehetett a kétséget kizáró bizonyosság szintjén megállapítani, 

hogy valóban egy új és ismeretlen majomfajt örökítettek-e meg a terepen dolgozó ökológusok. 

Egy ennél jóval pontosabb észlelés tíz évvel később, 2018 novemberében történt, amikor Jean Pierre Kapale zoológus-kutató lefényképezett egy különös fekete majmot, jellegzetesen halvány arcvonásokkal – ami eltért a területen korábban dokumentált többi majomfaj testjegyeitől. 

A Kongó-medence Afrika legnagyobb vízgyűjtó területe  Fotó: UNESCO World Heritage Centre

Az ígéretes megfigyelés nyomán szervezték meg azt a négy évig tartó expedíciót, ami a mintegy 1700 km2-es terület átvizsgálása után és 114 jól dokumentált észlelés alapján elegendő tudományos adatot gyűjtött annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy valóban egy új fajról lehet-e szó.

Alighogy felfedezték, máris veszélyeztetettnek tekinthető

„Rendkívül ritka, hogy egy új főemlősfajt fedezzünk fel, különösen a tudomány számára korábban ismeretlen populációból” – mondja Julia Arenson, a Yale Egyetem Antropológiai Tanszékének posztdoktori munkatársa és a tanulmány társszerzője a Yale News-nak adott nyilatkozatában. 

A genetikai bizonyítékok alapján a tudósok megállapították, hogy a Colobus congolensis a Colobus satanas fajjal áll a legközelebbi rokonságban, 

egy olyan majomfajjal, amelyet Nyugat-Közép-Afrikában több mint 1200 kilométerre találtak a Colobus congolensis eddig megismert élőhelyétől. 

Colobus nemzetségbeli erdőlakó majmok csoportja  Fotó: NatureRules -Wiki-Fandom

A kutatók szerint ez a két rokonfaj a pliocén korban, nagyjából 4-5 millió évvel ezelőtt vált szét egymástól. A Colobus congolensis mély, üvöltő hangja egyedi akusztikus jellegzetességekkel rendelkezik, ami megkülönbözteti a Colobus nemzetség minden más tagjától. A kutatások felderítették, 

hogy az újonnan felfedezett faj élőhelye mindössze egy alig 1600 négyzetkilométeres területre szorítkozik, 

akkorára, mint ami nagyjából Luxemburg területének a kétharmada. A Kongó-medence sűrű esőerdőségei egyedülálló ökológiai-természeti értéket jelentenek amelynek a megőrzését elsősorban az ellenőrizetlen, illetve az egyre intenzívebb fakitermelés veszélyezteti a legjobban. 

A Kongó-medence komoly ökológiai-természeti értéket jelent  Fotó: World Wlidlife Found

A térségben az illegális vadászat is komoly problémák forrása Ebből a szempontból a Kongó-medence országainak hasonló problémákkal kell szembe nézniük, mint az Amazonas-régió államainak. Erre figyelemmel az új majomfajt leíró kutatók azt javasolják, hogy a Természetvédelmi Világszövetség a Colobus congolensis-t vegye fel a veszélyeztetett fajok listájára. 

A Föld legritkább élőlényei közül néhány már azelőtt eltűnhet, hogy a világ egyáltalán tudomást szerezne a létezésükről

– mondja Kate Detwiler antropológus, a Florida Atlantic Egyetem munkatársa és a kutatás társvezetője. A tudósok szerint ez a veszély fenyegetheti a Kongó-medence éppen hogy csak felfedezett új és ritka „ágrázogató” majomfaját is.

A Plos One szakfolyóiratban 2026. július 15 -én megjelent tanulmány itt olvasható el teljes terjedelmében és angol nyelven.

A kongói Lomami Nemzeti Park területén:

  • egy tudóscsoport a Colobus nemzetségbe sorolt új majomfajt írt le,
  • a ritka főemlős csak egy mindössze 1700 négyzetkilométeres területen fordul elő, 
  • és az ettől 1200 kilométer távolságra fekvő közép-afrikai területen élő Colobus satanas fajjal áll a legközelebbi rokonságban,
  • és a kutatók szerint a frissen leírt rendkívül ritka fajt már most indokolt lenne védetté nyilvánítani.

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