Új, mindeddig ismeretlen főemlőst fedeztek fel a kongói esőerdő mélyén

A Colobus congoensis 7 – 8 kilogramm testtömegű, az állat teljes testhossza a farokkal együtt pedig 120 centiméter körüli. A legelső fényképes bizonyíték, ami azt valószínűsítette, hogy esetleg egy ismeretlen majomfajról lehet szó, még 2008-ból származik.

Az új faj legközelebbi rokonai a Colobus nemzetségbe tartoznak Fotó: Wikipedia

A felvételt a Lukuru Vadvédelmi Kutató Alapítvány természetvédelmi szakemberei készítették egy véletlenül megpillantott példányról, a későbbi Lomami Nemzeti Park területén. Ebből az egyetlen felvételből azonban nem lehetett a kétséget kizáró bizonyosság szintjén megállapítani,

hogy valóban egy új és ismeretlen majomfajt örökítettek-e meg a terepen dolgozó ökológusok.

Egy ennél jóval pontosabb észlelés tíz évvel később, 2018 novemberében történt, amikor Jean Pierre Kapale zoológus-kutató lefényképezett egy különös fekete majmot, jellegzetesen halvány arcvonásokkal – ami eltért a területen korábban dokumentált többi majomfaj testjegyeitől.

A Kongó-medence Afrika legnagyobb vízgyűjtó területe Fotó: UNESCO World Heritage Centre

Az ígéretes megfigyelés nyomán szervezték meg azt a négy évig tartó expedíciót, ami a mintegy 1700 km2-es terület átvizsgálása után és 114 jól dokumentált észlelés alapján elegendő tudományos adatot gyűjtött annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy valóban egy új fajról lehet-e szó.

Alighogy felfedezték, máris veszélyeztetettnek tekinthető

„Rendkívül ritka, hogy egy új főemlősfajt fedezzünk fel, különösen a tudomány számára korábban ismeretlen populációból” – mondja Julia Arenson, a Yale Egyetem Antropológiai Tanszékének posztdoktori munkatársa és a tanulmány társszerzője a Yale News-nak adott nyilatkozatában.

A genetikai bizonyítékok alapján a tudósok megállapították, hogy a Colobus congolensis a Colobus satanas fajjal áll a legközelebbi rokonságban,

egy olyan majomfajjal, amelyet Nyugat-Közép-Afrikában több mint 1200 kilométerre találtak a Colobus congolensis eddig megismert élőhelyétől.